 Украинец Любченко стал чемпионом Всемирных Игр в таиландском боксе. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в финальном поединке наш спортсмен одолел своего соперника - иранца Али Заринфара. Судейский счет решающего противостояния - 30:27 в пользу 26-летнего одессита, что означает его преимущество в каждом из раундов.
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