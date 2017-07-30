 Украинец Любченко стал чемпионом Всемирных Игр в таиландском боксе. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН , в финальном поединке наш спортсмен одолел своего соперника - иранца Али Заринфара. Судейский счет решающего противостояния - 30:27 в пользу 26-летнего одессита, что означает его преимущество в каждом из раундов.

Накануне в четвертьфинале Любченко (на фото слева) уверенно прошел казахстанца Абиля Галиева, а затем в полуфинале - ливанца Ахмада Ондаша. Золото Игоря Любченко - уже восьмое в медальном зачете сборной Украины на Всемирных Играх.