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 Украинец Любченко стал чемпионом Всемирных Игр в таиландском боксе. ВИДЕО

Многократный чемпион мира по таиландскому боксу муай-тай Игорь Любченко стал чемпионом Всемирных Игр во Вроцлаве в категории до 63,5 кг.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в финальном поединке наш спортсмен одолел своего соперника - иранца Али Заринфара. Судейский счет решающего противостояния - 30:27 в пользу 26-летнего одессита, что означает его преимущество в каждом из раундов.

Украинец Любченко стал чемпионом Всемирных Игр в таиландском боксе 01

Накануне в четвертьфинале Любченко (на фото слева) уверенно прошел казахстанца Абиля Галиева, а затем в полуфинале - ливанца Ахмада Ондаша. Золото Игоря Любченко - уже восьмое в медальном зачете сборной Украины на Всемирных Играх.

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