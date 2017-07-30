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 Украинский боксер Куляба завоевал "золото" Всемирных игр, победив россиянина. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Украинский спортсмен Сергей Куляба стал чемпионом Всемирных игр во Вроцлаве (Польша), одержав победу в соревнованиях по таиландскому боксу муай-тай в весовой категории до 67 кг.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в финале одессит одолел россиянина Владимира Кузьмина. Судейский счет - 29:28 в пользу украинского боксера.

"Золото" Кулябы - уже девятое для сборной Украины.

Сегодня всемирный спортивный форум во Вроцлаве завершается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинка Беломоина стала чемпионкой Европы по маунтинбайку. ФОТО

Украинский боксер Куляба завоевал золото Всемирных игр, победив россиянина 01Украинский боксер Куляба завоевал золото Всемирных игр, победив россиянина 02Украинский боксер Куляба завоевал золото Всемирных игр, победив россиянина 03


(Фото и видео Спортивного комитета Украины)
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Слава Україні!!! На чужині кацапа віддубасити, це як дома побувати))
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"Украинский боксер Куляба завоевал "золото" Всемирных игр, победив россиянина" - эта победа бесценна, поскольку победил тупого москаля из Кацапстана.
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І знову орді по писоку надавали...
Слава Україні!!!
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Если бы Куляба еще и Кулювлоб угандонил...То вообще стал бы национальным героем.
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тебе самому ссыкотно...? пусть кто-то другой, но только не ты, клавишный петриёт...?
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Следком россосии ещё не возбудил уголовное дело против укрофожизда, который ни за что, ни про что избил бедного руцькава мальчика в трусиках?
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завоевал "золото" Всемирных игр, победив россиянина

Вдвойне приятно
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А Шоколадное чего молчит? Орден Мужества и спичи о перемоге
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Подивилась відео..Гарно кацапа били...Вправно. :D
Вітаю Сергія з нагородою!
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С тех пор, как кацапы нарушили Будапештский меморандум!
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У украинского спорткомитета не нашлось нормальной камеры? на дешевенький телефон снимали?
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Журналисты могли бы написать кто есть кто, по фоткам не поймешь.
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Как говорил один мой друг:" Как можно не любить боевые виды спорта? Они снимают, как ты даёшь пизды кацапу, а потом ещё и платят тебе за это."
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СЛАВА ГЕРОЮ!!!А,если серьйозно,СЕРДЦЕ РАДУЕТСЯ!!!...
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А сначала кричали:сасия!сасия!А па иплищу!?
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Мои поздравления чемпиону! А к Спортивному комитету у меня вопрос - Вы че на калькулятор видео залили? Камеры получше не нашли?
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Цензор.НЕТВидеоСпортУкраинский боксер Куляба завоевал "золото" Всемирных игр, победив россиянина. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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