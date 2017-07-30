 Украинский боксер Куляба завоевал "золото" Всемирных игр, победив россиянина. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в финале одессит одолел россиянина Владимира Кузьмина. Судейский счет - 29:28 в пользу украинского боксера.
"Золото" Кулябы - уже девятое для сборной Украины.
Сегодня всемирный спортивный форум во Вроцлаве завершается.
(Фото и видео Спортивного комитета Украины)
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Слава Україні!!!
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Вдвойне приятно
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вітаю з перемогою)
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Вітаю Сергія з нагородою!
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