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Все про:армия (7995) Китай (985) парад (438)

 На масштабном военном параде Китай продемонстрировал новую баллистическую ракету. ВИДЕО

парад

В Китае прошел военный парад, посвященный 90-летию образования Народно-освободительной армии. В нем приняли участие свыше 12 тысяч военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, парад состоялся на севере Китая, на полигоне Чжужихе в автономном районе Внутренняя Монголия. Это первый парад, проведенный на военной базе.

Были показаны 129 военных самолетов, 571 единица наземной техники. Более 40% вооружений представлено впервые. Среди них - новая межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG.

Парад принял председатель КНР Си Цзиньпин. Выступая перед солдатами, руководитель Китая заявил, что армия, днем создания которой считается 1 августа 1927 года, "способна победить всех захватчиков и защитить интересы Китая и его национальный суверенитет". Си Цзиньпин призвал модернизировать вооруженные силы, чтобы повысить обороноспособность Китая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуск китайской ракеты-носителя "Великий поход-5" завершился неудачей

В марте 2017 года в Китае был утвержден самый высокий военный бюджет за всю историю страны. Он составил 142 миллиарда евро.

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Короче, поближе к Сибирьнаш...
чтобы потом далеко не ездить...

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про захватчиков, это он намекает на оккупированный парашей "Дальний восток"?
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Оккупанты занимают сейчас территорию до самого Северного ледовитого океана.
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Это явно не китайцы. Слишком смуглые. Вьетнамцы возможно.
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Плоскомордый Ын в прострации .Он думал что самый крутой перец а тут такой облом.
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Китай стремится к лидерству, пока США жопу чешут
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Вот интересно зачем Китайцам столько танков,если с Америкой воевать,дак танки по дну океана ездить не умеют,может с Рюзге братом?
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Индокитай это где ? Это из серии Чехословакия , Пруссия и Османская империя))))
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треба ж чимось захищати права китайськомовних в рашці
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Только в отличие от Гитлера, Китай обоснуется на просторах Сибири и Дальнего Востока навсегда!
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у китая территориальные терки со всех сторон
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До Америки очень далеко еще в плане военных технологий и вооружений, но... Будет двухполярный мир уже с одной стороны США, с другой стороны Китай. И, кстати, и тем, и другим выгодно сотрудничать и никто не пытается кричать о своем вЭличии. Парашку опустят то ли до плинтуса, загнав до уровня КНДР, то ли развалят...
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Вопрос стоит поделить Парашу- по -братски
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дележ будет по тому, кто сколько завоевал, так что украине не достанется
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Нам чужого не надо ,а кацапам успехов в изучении китайского языка
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учить языки полезно но яо не зря называют оружием сдерживания, некоторые страны отказались от него в свое время и теперь жалеют
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Кацапы ЯО могут применить разве шо по Воронежу
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Вяликий хуйло сказало шо кацапы разбомбят Воронеж , все ждут, особенно воронежцы
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Ця армада точно не проти України готується ))))
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Китай без европейских и американских технологий, образования, без европейского и американского рынка - ничто. И в Китае это чудесно понимают. Интересная статья на близкую тему, статья из рашистского СМИ, поэтому надо понимать некую специфику, но суть понять можно:

Те, кто наблюдает массовый наплыв китайских студентов в США, часто задаются вопросом: оказывает ли пребывание в Америке (приобретение американских друзей, поездки по большим и маленьким американским городам и наблюдение за тем как работают независимые американские преподаватели и политики) положительное влияние на представления об этой стране, которую в китайских государственных СМИ часто критикуют и которая при этом является объектом зависти. В целом, ответ респондентов был утвердительным.

Более чем 60% респондентов во время учебы в США изменили свое представление об этой стране в положительную сторону. Мнение 23% опрошенных ухудшилось, а представления остальных не изменились. На первый взгляд может показаться, что эти результаты указывают на одобрительное отношение к американским ценностям и приобщение к ним. Так, некоторые респонденты отметили личностные изменения после учебы за границей: один из них «нашел истинную веру в христианстве», а другая заявила, что стала «более честолюбивой и независимой». К тому же, благотворное влияние оказали и свободные (а значит, вызывающие больше доверия) СМИ. Один респондент написал: «Благодаря открытости интернета многие студенты, и я в том числе, более реалистично относимся к китайскому правительству».

Однако у большинства респондентов повышение оценки США не сказалось негативно на их отношении к собственной стране. Более того, их отношение к родине изменилось в лучшую сторону.

За время учебы в США отношение 55% респондентов к Китаю улучшилось, и лишь 22% опрошенных отметили более негативное восприятие своей родины.

Эти два показателя - более положительное восприятие и США, и Китая - не стали неожиданностью для профессора политологии Калифорнийского университета в Мерседе Хайфен Хуна (Haifeng Huang), который изучает влияние жизни за границей на взгляды китайских студентов. Как сказал Хун в своем интервью Foreign Policy, при том, что результаты могут показаться «нелогичными», они не являются неожиданными. Когда студенты живут в стране (США), объяснил он, «абстрактные представления» о социальной свободе и свободе слова воплощаются на практике, превращаются в конкретный жизненный опыт, что способствует улучшению отношения к Америке. Но у некоторых китайцев «слишком романтические представления» о США и чувство «неприятия» своей китайской национальности меняются в противоположном направлении, когда студенты видят, что за границей не все так прекрасно, как им до этого казалось«. Кроме того, считает Хун, в результате «свободного потока информации и обмена разнообразными взглядами и мнениями некоторые студенты начинают правильно оценивать сложности управления такой большой и непростой страной, при том, что в Китае они, возможно, подозревают, что власти в их стране постоянно лгут».

Судя по всему, соприкосновение китайских студентов со свободой информации часто имело серьезное влияние. По данным опроса Foreign Policy, так называемый «великий китайский файрвол» - система фильтрации содержимого интернета, которая ограничивает гражданам доступ к сайтам основных американских СМИ и соцсетей, в том числе the New York Times, Facebook и Twitter - оказал на китайских студентов серьезное влияние. Китайские власти настойчиво заявляют, что их решение внедрить «файрвол» является внутренним делом страны (главный координатор китайского интернета Лю Вэй (Lu Wei) не подтвердил использование фильтра, но часто говорит об «интернет-суверенитете»). Но, несмотря на это, данные опроса показывают, что влияние китайской системы цензуры в интернете не ограничивается рубежами Китая. 90% респондентов отметили, что «файрвол» повлиял на их жизнь, а 34% заявили, что он повлиял на их жизнь «в значительной степени».

Как именно? На уточняющий вопрос 54% респондентов ответили, что цензура повлияла на их «учебу или работу». В 34% случаев цензура сказалась на общественной жизни опрошенных. Для некоторых студентов угроза цензуры, как им кажется, даже повлияла на принятие жизненно важных решений; некоторые респонденты отметили, что цензура в Китае является главной причиной их желания остаться в США после окончания университета.

Возможно, китайские университеты всячески стараются добиться международного признания. Но американское образование по-прежнему является главной притягательной силой для китайских школьников, собирающихся учиться за границей. 78% респондентов сказали, что учатся в США, прежде всего, из-за «качества образования», а 15% в качестве основного фактора, повлиявшего на их решение, назвали «перспективы трудоустройства в будущем».
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Такими темпами и с такими раскладами в сегодняшнем Мире - Китай скоро заплюёт Америку по всем показателям.
Западный мир - тоже не лыком шит и может противостоять этой возрастающей силе, но будет всё это очень сложно.
Дурноватые кацапы - ещё этому восточному тигру и подыгрывают, и помогают утвердиться...
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Кацапы подыгруют Китаю потому, что они быдло у которого нет выбора. Граница Китая будет проходить по Волге
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Да, Китай сильное во всех отношениях государство, ни под кого не прогибается, нет там политического дурдома, коррупцию быстро искоренили, а у нас государство развивается 25 лет как в той песне: "две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и две назад".
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вот что значит раскатать танками цветную революцию забавно наблюдать как пошло развитие китая и бывшего ссср в сходной ситуации, в китае раздавили все демократические выступления и теперь это первая экономика мира, бывшая ссср дала всем столько свободы, кто сколько захочет и практически вся в жопе
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Китай первая экономика мира? Уверен? Экономический рост Китая стал возможен благодаря двум фактором - 1. Западные инвестиции и технологии, 2. Дешевая, практически рабская (за еду) бесконечная рабочая сила. Ты за миску риса пахать будешь? Нет. Вот и лежи на диване дальше.
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И работа на экспорт?Что было бы с китайской экономикой , если закрылись внешние рынки?
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Шо за глупость. Китай начал как раз развиваться, когда установил крепкие экономические связи с США. И самое главное бурное развитие Китай получил когда дал свободу предпринимательству. Почему и Горбачов начал перестройку, увидев что Китай рвется вперед. А студенческие выступления которые были подавлены в Китае никак не сказались на экономике.
Но тут другое.
Подло, господин нехороший намекать нам украинцам на то что "надо было кроваво подавить наш Майдан". Я так воспринимаю Ваше высказывание. Поэтому о Вас у меня сложилось мнение как о по крайней мере глупом человек, а вообще как об антимайданщике. Вот такие , как раз и тормоз для развития экономики.
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"Так, бомбардировке подверглись больница Аиша и спортивный клуб в Абукемале. Авианалет коалиции в провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли мирные граждане, стал четвертым за месяц."

страшные люди эти американцы
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асаду верить , как кацапне - себя не уважать, это та тварь , что детей своего народа травила зарином.
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1. найдите фотки с известным отравлением зарином
2. прочитайте признаки отравления зарином
3. поищите их на фотографиях

а про раздолбали поселение, ну так мосул который штурмовали американцы разнесли под ноль, так что ничего нового
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1.Пошел вон, без объяснений .
следующим пунктом будешь забанен.
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"Я очень разочарован в Китае. Наши глупые прошлые лидеры позволили им зарабатывать сотни миллиардов долларов в год, но они ничего не делали для нас с Северной Кореей, только разговоры. Власти Китая могут легко решить эту проблему. Мы больше не позволим этому продолжаться"
На масштабном военном параде Китай продемонстрировал новую баллистическую ракету - Цензор.НЕТ 7848
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В России рассказали, как Украина отбила у агрессора желание воеватьОпубликовано: 30.07.2017 14:10 | Автор: Redaktor | Просмотров: 247Аналитик oтмeтил, чтo у oккупантoв закoнчилиcь цeли пo захвату украинcких тeрритoрийРoccии ранee пoльзoвалаcь cлабocтью Украины и cтрoила планы пo захвату тeрритoрий, oднакo пo мeрe наращивания бoecпocoбнocти Киeва, у агрeccoра прoпадаeт жeланиe вoeвать. Такoe мнeниe выcказал в кoммeнтарии"Oбoзрeватeлю" рoccийcкий публициcт, блoгeр и аналитик Владимир Гoлышeв.Пo eгo cлoвам, у Рoccии нe пoлучилcя ни oдин cтратeгичecкий план пo Украинe."У Мocквы нeт никаких пoлнoцeнных cтратeгичecких цeлeй пo Украинe. В cвoe врeмя cтратeгичecкиe цeли были. Изначальнo была цeль, прeимущecтвeннo чужими руками, задeйcтвoвав тoлькo cпeциалиcтoв пo cпeцoпeрациям, взять пoд кoнтрoль югo-вocтoк Украины вплoть дo Приднecтрoвья. Эта задача прoвалилаcь. Пoтoм была тoжe впoлнe рeальная задача - cухoй кoридoр дo Крыма. На этoм закoнчилиcь рeальныe задачи", - cказал Гoлышeв.Аналитик cчитаeт, чтo oккупанты пoльзoвалаcь cлабocтью Украины, oднакo ceйчаc cитуация измeнилаcь."На cамoм дeлe, cила Мocквы - этo cлабocть Украины. Дo тeх пoр, пoка у Украины нe былo бoecпocoбнoй армии, пoка у нee нe былo вмeняeмoгo и вoлeвoгo кoмандoвания и пoка у Украины нe вoзникли какиe-тo cвoи краcныe линии, Мocква чувcтвoвала ceбя дocтатoчнo вoльгoтнo. Нo пo мeрe наращивания бoecпocoбнocти украинcкoй армии у Мocквы жeланиe вoeвать прoпадаeт", - завeрил блoгeр.Публициcт дoбавил: жeланиe прoпадаeт eщe и пoтoму, чтo "CША cтали выcтупать coвeршeннo c других пoзиций", и "раccтанoвка cил рeзкo измeнилаcь".Ранee вoeнный экcпeрт Алeкceй Арecтoвич oтмeчал, чтo Рoccия нecпocoбна захватить Украину, так как у нee нeт рecурcoв, нeoбхoдимoй армии и на гoризoнтe "маячит" Запад
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https://www.youtube.com/watch?v=RLTjJkSYes0
Убийственная красота...
скоро такой парад в Москве проведут...
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Несмотря на то,что за всю историю своего существования,армия Китая будучи всегда наиболее многочисленной,ни разу не была победителем ни в одной из внешних войн.Это факт,сомневающимся гугл в помощь.Может быть на сегоднчшний день эта мощь и впечатляет своим размахом,но будет ли толк от этого.Война Китая и России вопрос времени,и как себя покажут китайские солдаты по духу от этого и будет зависеть исход войны.Не стоит забывать фанатичные скрепы кацапов и вооружение армии эрэфии.Китайцам намного выгоднее было бы сначала мирно окупировать территорию Сибири,а вот затем,используя туже тезу о защите китайскоговорящих граждан,в рекордно короткие сроки ввести войска в уже к тому времени подготовленную территорию,где основную массу населения будут составлять лица монголоидного типа,уверяю,никто из республик типа Хакасии,Алтайского края,Тывы,Якутии и т.д.против совсем не будут,и с воодушевлением примут и китайское гражданство и паспорта.Тем более,что 70% китайских вооруженных сил сосредоточено именно в северном регионе Китая.А если учесть уже свершившуюся продажу Забайкальских территорий Китаю,то скоро весь мир может стать свидетелем грандиознейших событий на мировой сцене.
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"Он составил 142 миллиарда евро. Источник: https://censor.net.ua/n449671" - это страшные бабки!! жёлтые конкретно готовятся к третьей мировой!!!
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Мировая война это всегда война коалиций, неких огромных союзов стране.
Ну-ка Саша набросай мне эти самый две коалиции.
Одну подскажу США + НАТО + Япония, Южная Корея + зависимые страны + добровольные и не очень союзники...
А вторая? ))) Китай + кто? Или может Россия + кто? ))
Шо такое нету никого, дурних нема? Вот так Саша, так шо не сцы, не будет Третьей Мировой.
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Открою Вам глаза, чуть чуть!! Жёлтым, после того как они оттяпают у педросии всю Сибирь и ДВ ни какие коалиции не нужны!!! их технологии + ресурс Сибири, вот их коалиция!!! следите за временем, оно уже близко, как в кино всё будет!!!
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Как вариант, Китай+Пакистан+страны Африки или рашка+Индия
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США допустили роковую ошибку решив создать из росеи противовес Китаю. Страна бензоколонка не только не противостоит развитию Китая, но и охотно подмахивает в ответ на его заигрывания отдавая территории, леса и байкальскую воду. При этом тупому быдлоскотскому населению вполне хватает сказочки о крымнаше, чтобы не замечать наступления "братского" народа на свои земли. Просто не хочеться замечать, потому, что бороться с Китаем бесполезно и бессмыслено. Страна бензоколонка очень быстро превращается в провинцию Китая.
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США только то и делают, что допускают роковые ошибки, в результат - сверхдержава и мировой лидер. Шоб я так ошибался.
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в Китае было расстреляно 10 тысяч чиновников за коррупции, ещеи 120 тысяч приговорены к 10-20 годам с конфискацией...
именно после жестких мер по устранению коррупции экономика и промышленость страны начали интенсивно развиваться...
опять же Сингапур вспомните...
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..уями міряються
піндоси з коорейцями в суботу ракети запустили як атвет пухлому
а китайози собі думають - ми шо хуже..і ми вам свій хер покажимо!
во!
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Цензор.НЕТВидеоЗа рубежомНа масштабном военном параде Китай продемонстрировал новую баллистическую ракету. ВИДЕО
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