 На масштабном военном параде Китай продемонстрировал новую баллистическую ракету. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, парад состоялся на севере Китая, на полигоне Чжужихе в автономном районе Внутренняя Монголия. Это первый парад, проведенный на военной базе.
Были показаны 129 военных самолетов, 571 единица наземной техники. Более 40% вооружений представлено впервые. Среди них - новая межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG.
Парад принял председатель КНР Си Цзиньпин. Выступая перед солдатами, руководитель Китая заявил, что армия, днем создания которой считается 1 августа 1927 года, "способна победить всех захватчиков и защитить интересы Китая и его национальный суверенитет". Си Цзиньпин призвал модернизировать вооруженные силы, чтобы повысить обороноспособность Китая.
В марте 2017 года в Китае был утвержден самый высокий военный бюджет за всю историю страны. Он составил 142 миллиарда евро.
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чтобы потом далеко не ездить...
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Те, кто наблюдает массовый наплыв китайских студентов в США, часто задаются вопросом: оказывает ли пребывание в Америке (приобретение американских друзей, поездки по большим и маленьким американским городам и наблюдение за тем как работают независимые американские преподаватели и политики) положительное влияние на представления об этой стране, которую в китайских государственных СМИ часто критикуют и которая при этом является объектом зависти. В целом, ответ респондентов был утвердительным.
Более чем 60% респондентов во время учебы в США изменили свое представление об этой стране в положительную сторону. Мнение 23% опрошенных ухудшилось, а представления остальных не изменились. На первый взгляд может показаться, что эти результаты указывают на одобрительное отношение к американским ценностям и приобщение к ним. Так, некоторые респонденты отметили личностные изменения после учебы за границей: один из них «нашел истинную веру в христианстве», а другая заявила, что стала «более честолюбивой и независимой». К тому же, благотворное влияние оказали и свободные (а значит, вызывающие больше доверия) СМИ. Один респондент написал: «Благодаря открытости интернета многие студенты, и я в том числе, более реалистично относимся к китайскому правительству».
Однако у большинства респондентов повышение оценки США не сказалось негативно на их отношении к собственной стране. Более того, их отношение к родине изменилось в лучшую сторону.
За время учебы в США отношение 55% респондентов к Китаю улучшилось, и лишь 22% опрошенных отметили более негативное восприятие своей родины.
Эти два показателя - более положительное восприятие и США, и Китая - не стали неожиданностью для профессора политологии Калифорнийского университета в Мерседе Хайфен Хуна (Haifeng Huang), который изучает влияние жизни за границей на взгляды китайских студентов. Как сказал Хун в своем интервью Foreign Policy, при том, что результаты могут показаться «нелогичными», они не являются неожиданными. Когда студенты живут в стране (США), объяснил он, «абстрактные представления» о социальной свободе и свободе слова воплощаются на практике, превращаются в конкретный жизненный опыт, что способствует улучшению отношения к Америке. Но у некоторых китайцев «слишком романтические представления» о США и чувство «неприятия» своей китайской национальности меняются в противоположном направлении, когда студенты видят, что за границей не все так прекрасно, как им до этого казалось«. Кроме того, считает Хун, в результате «свободного потока информации и обмена разнообразными взглядами и мнениями некоторые студенты начинают правильно оценивать сложности управления такой большой и непростой страной, при том, что в Китае они, возможно, подозревают, что власти в их стране постоянно лгут».
Судя по всему, соприкосновение китайских студентов со свободой информации часто имело серьезное влияние. По данным опроса Foreign Policy, так называемый «великий китайский файрвол» - система фильтрации содержимого интернета, которая ограничивает гражданам доступ к сайтам основных американских СМИ и соцсетей, в том числе the New York Times, Facebook и Twitter - оказал на китайских студентов серьезное влияние. Китайские власти настойчиво заявляют, что их решение внедрить «файрвол» является внутренним делом страны (главный координатор китайского интернета Лю Вэй (Lu Wei) не подтвердил использование фильтра, но часто говорит об «интернет-суверенитете»). Но, несмотря на это, данные опроса показывают, что влияние китайской системы цензуры в интернете не ограничивается рубежами Китая. 90% респондентов отметили, что «файрвол» повлиял на их жизнь, а 34% заявили, что он повлиял на их жизнь «в значительной степени».
Как именно? На уточняющий вопрос 54% респондентов ответили, что цензура повлияла на их «учебу или работу». В 34% случаев цензура сказалась на общественной жизни опрошенных. Для некоторых студентов угроза цензуры, как им кажется, даже повлияла на принятие жизненно важных решений; некоторые респонденты отметили, что цензура в Китае является главной причиной их желания остаться в США после окончания университета.
Возможно, китайские университеты всячески стараются добиться международного признания. Но американское образование по-прежнему является главной притягательной силой для китайских школьников, собирающихся учиться за границей. 78% респондентов сказали, что учатся в США, прежде всего, из-за «качества образования», а 15% в качестве основного фактора, повлиявшего на их решение, назвали «перспективы трудоустройства в будущем».
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Западный мир - тоже не лыком шит и может противостоять этой возрастающей силе, но будет всё это очень сложно.
Дурноватые кацапы - ещё этому восточному тигру и подыгрывают, и помогают утвердиться...
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Но тут другое.
Подло, господин нехороший намекать нам украинцам на то что "надо было кроваво подавить наш Майдан". Я так воспринимаю Ваше высказывание. Поэтому о Вас у меня сложилось мнение как о по крайней мере глупом человек, а вообще как об антимайданщике. Вот такие , как раз и тормоз для развития экономики.
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Китай умеет ждать
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страшные люди эти американцы
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2. прочитайте признаки отравления зарином
3. поищите их на фотографиях
а про раздолбали поселение, ну так мосул который штурмовали американцы разнесли под ноль, так что ничего нового
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следующим пунктом будешь забанен.
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Убийственная красота...
скоро такой парад в Москве проведут...
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Ну-ка Саша набросай мне эти самый две коалиции.
Одну подскажу США + НАТО + Япония, Южная Корея + зависимые страны + добровольные и не очень союзники...
А вторая? ))) Китай + кто? Или может Россия + кто? ))
Шо такое нету никого, дурних нема? Вот так Саша, так шо не сцы, не будет Третьей Мировой.
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именно после жестких мер по устранению коррупции экономика и промышленость страны начали интенсивно развиваться...
опять же Сингапур вспомните...
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піндоси з коорейцями в суботу ракети запустили як атвет пухлому
а китайози собі думають - ми шо хуже..і ми вам свій хер покажимо!
во!
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