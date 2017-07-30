 Бытовой конфликт на киевской Оболони закончился массовой дракой, есть пострадавшие. ВИДЕО

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
Жильцы высказали неместным молодым людям недовольство тем, что они собираются во дворе их дома, выпивают, курят, ругаются матом и агрессивно отвечают на замечания. В результате завязалась драка.
Как сообщают очевидцы, "гости" дрались с помощью разбитых стеклянных бутылок и газовых баллончиков "Терен". Трое человек получили порезы, ожоги глаз и ссадины.
Медики оказали помощь пострадавшим на месте происшествия. Также работала следственно-оперативная группа полиции.
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Как из кацапии репортаж посмотрела.
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Yury Odnorozhenko
Вот это тело по имени ваня винник из БПП,вчера в эфире 112 канала назвал всех Атошников виновными в ухудшении криминогенной ситуации в Украине,типа у них не всё в порядке с головой после Войны,и они начинают заниматься типа беспределом привозя оружие с Войны..-(35 минута)-не плохо слесарь ваня устроился,на джипах ездит за счёт Народа,а патриоты на Войне гибнут,вот из за таких "иванов"...а потом после эфира хотел на своём джипе наехать на экс-депутата от Свободы Эдуарда Леонова,который заступился за Атошников и прямо в студии хотел набить ему лицо,но ему не дали,а Жаль..Так что граждане Украины и Атошники делайте выводы,кто такой ваня винник,и власть которую он
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Відео вчорашньої зачистки Вільшанського району Кіровоградської області від рейдерів і бандитів. Вільні селяни селища Доброго об'єдналися в боротьбі за свої права з Самооборона підприємців. Допоміг Внутрішній Корпус Батальйону Донбас. Постріли в кадрі - це стріляли бандити. Арсенал вилученной у них зброї переданий
в поліцію.
ЯК СЕЛЯНИ ВИГАНЯЛИ РЕЙДЕРІВ 27.07.17
https://youtu.be/U3kHlYlNSKE
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меня там стопить пытались в 2002 году на день Киева (погулять приехал и поздно барышню провожать пошел)... отпинался но с трудом...
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Крупним планом. Кривава бійня на Кіровоградщині
https://www.youtube.com/watch?v=ybNIYgij37A
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А кацапы очень даже причем, у нас их не меньше , чем у вас , вот и лезет менталитет , приправленный лишней хромосомой и русскоязычной челюстью.
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http://bloknot.ru/chp/kompaniyu-chechentsev-izbili-i-obstrelyali-v-nizhnevartovske-550569.html
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Опубликовано: 28 июл. 2017 г.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент, возникший на улицах Воронежатихий тихий22 часа назад Я чеченец клянусь Аллахом я готов их заволить и даю слову не буду скрываться от власти я сам пойду ментовку некому не позволено наших девушек унижать . менты суки во первых он не форме был во вторых этот мент сказал что ему похуй он наверно слишком близко подошел этой девушке клянусь Аллахом мы не имеем честь и совесть если мы их не унижим их надо наказать .
Опубликовано: 29 июл. 2017 г. Событие в Воронеже не оставило равнодушным никого. Виновные признали свою неправоту и недопустимость подобного поведения. Об этом сообщил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
жа, оскорблявшую уроженок республики
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