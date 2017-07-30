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Все про:драка (2136) Киев (17732) конфликт (738)

 Бытовой конфликт на киевской Оболони закончился массовой дракой, есть пострадавшие. ВИДЕО

В Киеве на улице Маршала Тимошенко произошел конфликт между местными жителями и компанией молодых людей, который перерос в драку.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.



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Жильцы высказали неместным молодым людям недовольство тем, что они собираются во дворе их дома, выпивают, курят, ругаются матом и агрессивно отвечают на замечания. В результате завязалась драка.

Как сообщают очевидцы, "гости" дрались с помощью разбитых стеклянных бутылок и газовых баллончиков "Терен". Трое человек получили порезы, ожоги глаз и ссадины.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте происшествия. Также работала следственно-оперативная группа полиции.
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Кому война,а кому выпить -закусить.
Как из кацапии репортаж посмотрела.
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Он с утра бояришником уже закинулся) там на видео школьники такие.. Вот таким надо пендулей давать или подзатыльников, когда на детских площадках бухают и матерятся, как сапожники..
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тролль, я помню, как он кропал проукраинские комменты, -в доверие втирался, увы таких здесь много.
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проукраїнські, це коли? тоді, як називав бійців УПА катами?
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было, я уже четвертый год на Цензоре, по началу он тут такие оды пел за Украину, потом вылезли рога троллинные, думаете за "катов" он набрал себе в друзья столько проукраинских форумчан? народ у нас доверчивый, кацапы всегда это знали.
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Так в том то и ужас, что пока лучшие гибнут за Украину , всякие отбросы куролесят. На улицу страшно выйти 😮
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Поймите, быдло есть во всех странах. Однако, в других странах быдло не рискует открыто нарушать закон - есть эффективная полиция. А у нас новая полиция = старой милиции.
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Бытовой конфликт на киевской Оболони закончился массовой дракой, есть пострадавшие - Цензор.НЕТ 2377
Yury Odnorozhenko‎
Вот это тело по имени ваня винник из БПП,вчера в эфире 112 канала назвал всех Атошников виновными в ухудшении криминогенной ситуации в Украине,типа у них не всё в порядке с головой после Войны,и они начинают заниматься типа беспределом привозя оружие с Войны..-(35 минута)-не плохо слесарь ваня устроился,на джипах ездит за счёт Народа,а патриоты на Войне гибнут,вот из за таких "иванов"...а потом после эфира хотел на своём джипе наехать на экс-депутата от Свободы Эдуарда Леонова,который заступился за Атошников и прямо в студии хотел набить ему лицо,но ему не дали,а Жаль..Так что граждане Украины и Атошники делайте выводы,кто такой ваня винник,и власть которую он

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я просила ссылку, вопросом на вопрос отвечают , когда нечего сказать.
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цього цензор не подасть.
Відео вчорашньої зачистки Вільшанського району Кіровоградської області від рейдерів і бандитів. Вільні селяни селища Доброго об'єдналися в боротьбі за свої права з Самооборона підприємців. Допоміг Внутрішній Корпус Батальйону Донбас. Постріли в кадрі - це стріляли бандити. Арсенал вилученной у них зброї переданий
в поліцію.

ЯК СЕЛЯНИ ВИГАНЯЛИ РЕЙДЕРІВ 27.07.17

https://youtu.be/U3kHlYlNSKE
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Valentina Shevchenko Все познается в сравнении. Селяни про бійців батальону "Донбас": "Їм там (на фронті)" не солодко було. І тут - не солодко.". І через край душі -подяка: "СПАСИБО!!!". Селяни - аваковським поліціянтам: "ЇДЬТЕ ДОДОМУ! Ви нас не захистили! Їдьте додому! Не беріть ще один гріх на душу!". Вот так, господа офицеры... Народ дает вам оценку.
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местные не подготовились должным образом))))
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дык метро рядом, понаехало лугандонов...
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ох уж эта оболонь..

меня там стопить пытались в 2002 году на день Киева (погулять приехал и поздно барышню провожать пошел)... отпинался но с трудом...
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Эх, а ведь могло быть на одного соево-рыгыонального голосуна меньше
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і це цензор не подасть
Крупним планом. Кривава бійня на Кіровоградщині

https://www.youtube.com/watch?v=ybNIYgij37A

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Знакомая хрень! Сам принимал участие в разгоне такой вот стайки. До 2014-го, у меня во дворе, прям под окнами(1-й этаж)- чудили по-черному! Уже три года- тишина и благодать. А баллончик, если патруль найдет, при обыске, то обладатель непременно пострадает! Засунуть- не засунут, но больше он его носить не будет. Это- точно!
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Балончик Терен, Терен-2, Терен-4 (без літери М) будь-хто може спокійно купити у певних магазинах. "4М" продається лише ментам за пред'явленням посвідчення. Носіть балончик, діставайте його у певних випадках і застосовуйте для самооборони.
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бухая баба калоритная... водка и женщины несовместимы
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У вас что-"Дикий Запад"? У нас в аналогичной ситуации вызовут жильцы милицию, и готовы протоколы за распитие алкоголя в общественном месте и нецензурную брань.
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да что вы ?!И как вы с грязной кацапней находите общие темы, и повод дружить, прямо удивляюсь на вас, вы ,видать, центр цивилизации.
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а причем тут вы к бытовой драке на Оболоне.
А кацапы очень даже причем, у нас их не меньше , чем у вас , вот и лезет менталитет , приправленный лишней хромосомой и русскоязычной челюстью.
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А у вас полиция работает, или для красоты, а вопросы в драках между гражданами решаются?
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Виновата "новая" полиция Авакова. В Германии, например, людям бы и в голову не пришлобы выходить на улицу и угомонять шумящих - там бы позвонили в полиция, которая приехала бы через 3 минуты. На этом шум-конфликт закончился бы. У нас полиция на нарушение закона - курение-распитие алкоголя в общественных местах не реагирует и вот результат.
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Конфликт Чеченок с полицией в воронеже.

Опубликовано: 28 июл. 2017 г.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент, возникший на улицах Воронежатихий тихий22 часа назад Я чеченец клянусь Аллахом я готов их заволить и даю слову не буду скрываться от власти я сам пойду ментовку некому не позволено наших девушек унижать . менты суки во первых он не форме был во вторых этот мент сказал что ему похуй он наверно слишком близко подошел этой девушке клянусь Аллахом мы не имеем честь и совесть если мы их не унижим их надо наказать .﻿

Опубликовано: 29 июл. 2017 г. Событие в Воронеже не оставило равнодушным никого. Виновные признали свою неправоту и недопустимость подобного поведения. Об этом сообщил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
жа, оскорблявшую уроженок республики
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Хіміків нема? Наповнив кондом кислотою, скинув зверха між бидлом. На всі розслідування, мешканці будинку відповідають з помітною посмішкою - а шо, ето навєрно пострадавшиє шото там смешалі, вот і єсть плюс 5 инвалидов. А ми нічо нє відєлі, отвяньте.
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новостиБытовой конфликт на киевской Оболони закончился массовой дракой, есть пострадавшие. ВИДЕО
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