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 Политика Украины
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Все про:гражданство (636) Деревянко (24) Саакашвили (1866) Соколюк (11)

 Глава Госмиграции Соколюк отказался показать нардепу Деревянко документ, на основании которого Саакашвили лишили гражданства. ВИДЕО

Глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк отказался официально предоставить народному депутату, члену совета партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили" Юрию Деревянко копию письма от Генпрокуратуры, на основании которого Саакашвили лишили украинского гражданства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба политсилы.

Деревянко спросил Соколюка, какие именно данные в документах Саакашвили не соответствуют действительности. Руководитель ведомства ответил: "Вы получите точный ответ. Я не помню в точности, что было". Затем он вспомнил, что речь шла о каких-то статьях, по которым Саакашвили преследовали грузинские правоохранительные органы.

Соколюк заявил, что Саакашвили должен сообщить о том, что у него есть недействительные документы. Он также подтвердил, что миграционная служба уже передала информацию о лишении гражданства Саакашвили в Государственную пограничную службу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили: "У меня была встреча с Порошенко на Мальте. Это было два часа угроз и шантажа с его стороны"

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.


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Так документа,где написано,что петя чмо нет а это единственное основание !!!
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дежавю...
точно так рыги беспредельничали
как сейчас пархатая команда !
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офигеть, а это еще что за цирк?
шоколадные ваще страх потеряли: документы не покажу, причину точно не помню.
капец, вся страна на ушах, а оно причину не помнит.
я ему поверю?

сколько можно народ за идиотов держать?
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То шо - Янык - все-такки цветочек??? Да и то быстро завял...
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Тот не ловкий момент, когда ольгинцы поддерживают порохоботов
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Если хочешь сделать сайт популярным пиши про михо , савченко и юлю . В топе будишь однозначно .
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Ну циничные бандеры, не дают петру великому жить спокойно. Ох и народец гадкий ему достался. Наверное своему другу хуйлу завидует, там с быдломасоой получше дела обстоят.
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Даже консерва-пономарь что-то ничего не пишет про петрушку и гражданство
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Естественно, ведь подобная информация грозит раскачиванием рошеновской будки и играет на руку Путину.
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Трассу Одесса-Рени помним, просто. Палаточка там возле неё ещё стоит или уже нет?
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Ты же, холуй порохнявый, отлично знаешь, что твой босс и не дал денег Сааке на эту трассу!!!
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Навіщо тоді губернатор якщо гроші вимагає з Києва.
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То він їх накрасти повинен? Що ви верзете? З порохом у Сааки була домовленість, що частина грошей з митниці буде йти на будування траси, але барига як завжди кидонув...
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Мой босс - частный предприниматель в небольшом городке. Какого хера он должен давать деньги на трассу какому-то балаболу из Грузии?
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Мэр Москвы Юра Лужков 18 лет верой и правдой лизал зад КГБистам.а уволили с фоормулировкой УТРАТА ДОВЕРИЯ
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Да кто такой Деревянко чтобы ему документы предоставлять ?
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Да ваще оборзел. У нас тут сословие порохатых баринов, ни перед кем не держащих ответа образовывается, у которых холоп потребовать что-либо права не имеет.
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А чему удивляться от этой барыжной власти соевых ?
Вспомните Савика Шустрого с лишением его работы в Украине.
Кто то понес наказание за неправовые действия власти ? Нет.
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Однажды довелось лично слышать как Кондитер мочит в сортире Новинского и еще одного Хмыря Хамутынныка,не хотел бы я быть на их месте...,хотя если бы был там ,вырубил бы с одного удара ОБОИХ хмырей типа ПОЦтрийотов Украины.. ..
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Индюковича запрсто...,мы одного роста с ДАУНетским пигалем
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Ляшка? Легко. Он в нокдауне уже не раз был. Последний раз от Бойко получил. Хотя, лучше бы его Клычко вырубил один раз и на всегда.
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Конституція України.Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
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И это барыло глава госмиграции? Господи, где этот инкубатор, где таких, подобных порошенку чиновников, воспроизводят? Паскуда.
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Нельзя говорить, что у гидранта совсем успехов нет...Успешно избавился от С. Шустера, теперь черёд Саакашвили пришёл...Глядишь, с такими усилиями , и от остальных Юль, Гриценков, Рабиновичей, избавиться получится...Останется только очередного пидрахуя грамотно подобрать, и смело рвать на 2-й срок..
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Взял и бессовестно раскрыл Пецины тайные желания. Не сбудутся же!
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Он рабиновича выкармливает... А с остальными, таки да.
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ЭТИ ДЭРЖАВНЫЕ КУРВЫ УВЕРЕНЫ В СВОЕЙ БЕЗНАКАЗАННОСТИ И БЕССМЕРТИИ ? ИДИОТОВ СУДЬБА СОБАЧЕЙ СЕМЬИ ЧАУШЕСКО НЕ ЧЕМУ НЕ НАУЧИЛА ? ВЫ САМИ ПОДТАЛКИВАЕТЕ НАРОД К СУДАМ ЛИНЧА !!!
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да, в рф в "сми"тоже считают,что неправильно с ним поступили,даже про галстук уже не упоминают....
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Петя совсем обнаглел, гнобит только так своих политических противников, используя для этого свое служебное положение.
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Сракашвили получил гражданство в виде исключения.Не справился в Одессе,обосрался.Гуляй Вася...,строй свою Грузию дальше......
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В Одессе деятельность Саакашвили и его команды на всех уровнях саботировало мощное коррупционное лобби во главе с Кидаловым, Трухановым и иже с ними. Неворующий Михо им не нужен, он не вписывается в систему. Порошенко вместо того чтобы помочь грузинской команде в Одессе бороться с коррупцией, отдал их на съедение Одесской мафии и Авакову. Коррупционеры в Одессе по-прежнему хозяева жизни. Да и не только в Одессе.
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Порхососы, а ну, разъясните сей эпизод, в чем проявляется непостжимая мудрость неопалимого, соевого куста?
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К чему этот вой из-за бродячего грузина где нет ему места в родной стране? Что заслужил то то и имеет.
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Админ, заблокируй этого тролля, пожалуйста. Противно.
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Пеця идёт по заветам Ли Куан Ю. Посади своих трёх друзей... Ну посадить не посадил. Но на счету уже - Шустер, Саакашвили. Осталась Тимошенко. Вот такой он наш Пеця!
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Значит Саакашвили даже в суд пойти не может. Судится не за что, раз документа нет. Поэтому этот чиновничек и получил указание из АП документ не показывать.
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Договор с грузином был ясный что Божий День : вытащишь Одесскую область,будешь премьером.Нет,на нет и Суда нет.Нашли пля рехворматора ,ладно об Бендукидзе был разговор,другой расклад,а этот психопат должен ехать в Грузию делать ГРУЗИЮ вяликаяй
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У нас своих типа ЮВТ хватает а тут еще залетных грузин добавилось чтобы ставить палки в колеса нашим реформах которые создадут новую страну .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГлава Госмиграции Соколюк отказался показать нардепу Деревянко документ, на основании которого Саакашвили лишили гражданства. ВИДЕО
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