 Глава Госмиграции Соколюк отказался показать нардепу Деревянко документ, на основании которого Саакашвили лишили гражданства. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба политсилы.
Деревянко спросил Соколюка, какие именно данные в документах Саакашвили не соответствуют действительности. Руководитель ведомства ответил: "Вы получите точный ответ. Я не помню в точности, что было". Затем он вспомнил, что речь шла о каких-то статьях, по которым Саакашвили преследовали грузинские правоохранительные органы.
Соколюк заявил, что Саакашвили должен сообщить о том, что у него есть недействительные документы. Он также подтвердил, что миграционная служба уже передала информацию о лишении гражданства Саакашвили в Государственную пограничную службу.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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точно так рыги беспредельничали
как сейчас пархатая команда !
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шоколадные ваще страх потеряли: документы не покажу, причину точно не помню.
капец, вся страна на ушах, а оно причину не помнит.
я ему поверю?
сколько можно народ за идиотов держать?
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Вспомните Савика Шустрого с лишением его работы в Украине.
Кто то понес наказание за неправовые действия власти ? Нет.
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