 "Я видел только профессионалов и это впечатляет", - военные атташе посетили учебный центр ВСУ "Десна". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Військове телебачення України
, иностранные военные сами испытали современный тренажеры для подготовки танковых экипажей и постреляли в интерактивном тире.
На открытых площадках центра иностранцы ознакомились с учебными местами для изучения взрывных устройств, занятий по тактической медицине и отработки действий бойцов в составе групп. Читайте также: Около 60 тыс. украинцев прошли подготовку по теробороне с начала года, - начальник Генштаба Муженко
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"Это просто ад!", - контрактники ВСУ жалуются на условия в учебном центре "Десна".
https://www.youtube.com/watch?v=VOJWVNW3--g
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Может клонечно что-то с тех пор кординально поменялось.
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Лучше жопой сесть в костер,
чем попасть служить в Остер.
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Лучше жопой сесть в костер или прыгнуть с крыши
Чем попасть служить в Остер к командиру Бише. (погоняло командира тяжелого полка)
Служил в Десне 1984-86 года. Не скажу что в те времена там был мрак. Кормили тоже нормально согласно раскладке. Другое дело, что сам солдатский паек был не очень. Дедовщина также была как и везде, но больше сержантщина в виду того, что это была учебка посему каждые полгода состав служащих обновлялся на 90%. Постоянно только сержантский состав, прапорщики и офицеры, которые участвовали в учебном процессе и обеспечивали его.
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