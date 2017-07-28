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 Политика Украины, Общество
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 "Я видел только профессионалов и это впечатляет", - военные атташе посетили учебный центр ВСУ "Десна". ВИДЕО

Военные атташе посетили 169-й учебный центр "Десна", где ознакомились со структурой центра и методами подготовки украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, иностранные военные сами испытали современный тренажеры для подготовки танковых экипажей и постреляли в интерактивном тире.

На открытых площадках центра иностранцы ознакомились с учебными местами для изучения взрывных устройств, занятий по тактической медицине и отработки действий бойцов в составе групп.

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// видели ночь ,гуляли всю ночь до утра
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Они говорили о методиках и структуре центра, а не об условиях проживания.
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Хватит врать!!!!!!

"Это просто ад!", - контрактники ВСУ жалуются на условия в учебном центре "Десна".

https://www.youtube.com/watch?v=VOJWVNW3--g
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Леха прямо с Кабо-Верде в ютуб свежачок выложил?
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Тролль ,врешь пока ты. Дату хотя бы замазывай ,чтобы выглядело правдивей. Лубянский куратор не научил?
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В 90-е "Десна" была самой жуткой (от слова "жопа") учебкой. Про нее в армии Украины легенды ходили.
Может клонечно что-то с тех пор кординально поменялось.
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Почему в 90е?И раньше не санаторий был в совдепии,только называлось Остер,не знаю почему точно,но раньше из-за секретности вроде адрес почты был в остре,пословица была,лучше жопой сесть в костер,чем попасть служить остер.Но когда был я 90 ноябрь-91 май мы боялись попасть по распределению в части в Гончаровск,вот там в то время была,жопа,ну показуха.
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Да, в 80-е, когда я срочную служил были стишки типа

Лучше жопой сесть в костер,
чем попасть служить в Остер.
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Полный стишок звучал так:
Лучше жопой сесть в костер или прыгнуть с крыши
Чем попасть служить в Остер к командиру Бише. (погоняло командира тяжелого полка)

Служил в Десне 1984-86 года. Не скажу что в те времена там был мрак. Кормили тоже нормально согласно раскладке. Другое дело, что сам солдатский паек был не очень. Дедовщина также была как и везде, но больше сержантщина в виду того, что это была учебка посему каждые полгода состав служащих обновлялся на 90%. Постоянно только сержантский состав, прапорщики и офицеры, которые участвовали в учебном процессе и обеспечивали его.
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В учебках как таковой дедовщины не было. Там сержанты зверствовали по уставу. Сам был 6 месяцев в учебке Чирчика , Ферганская дивизия.
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Если враг не сдается , его уничтожают. Хватит скулить, на том свете разберутся, кто сепаратист, а кто просто за гречку на реферндум сходил...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Я видел только профессионалов и это впечатляет", - военные атташе посетили учебный центр ВСУ "Десна". ВИДЕО
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