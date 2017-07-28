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Все про:Гройсман (3215) Укрхимтрансаммиак (3)

 Вы уже девять месяцев не можете утвердить меня, - победитель конкурса на должность директора "Укрхимтрансаммиака" обратился к Гройсману. ВИДЕО

В сети появилось обращение победившего в открытом конкурсе на должность главы ГП "Укрхимтрансаммиак" Павла Шебесты.

Как сообщают "Украинские новости", он рассказал, что почти год не может попасть на свое рабочее место из-за премьера Владимира Гройсмана, который по неизвестным причинам блокирует согласование его кандидатуры.

Все это время рабочее место Шебесты занимает другой человек, не участвовавший в конкурсе. Речь идет об Игоре Трегубенко, который ранее занимал должность заместителя Виктора Бондика ( экс-глава "Укрхимтрансаммиака").

Именно он был назначен правительством как временно исполняющий обязанности. В СМИ утверждают, что такой выбор был сделан не без вмешательства российского "Тольяттиазот".

Шебеста в свою очередь считает, что такая ситуация негативно сказывается на репутации не только правительства, но и членов Комиссии, которые проводили конкурс при министерстве экономического развития и торговли, а это в частности: директор представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине, член группы стратегических советников премьера Андрей Бойцун, постоянный представитель МВФ в Украине, региональный директор Мирового банка.

В связи с этим, Шебеста просит Гройсмана развеять всю конспирологию и объяснить мотивацию своих действий.

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"Меня зовут Павел Шебеста. Я победитель открытого конкурса на должность директора "Укрхимтрансаммиака", которого Вы не можете утвердить уже девятый месяц подряд.

Прошу прощения, что вынужден к Вам обращаться с экранов мониторов, но другого способа коммуникации Вы мне попросту не предоставили.

Напомню, министерство экономического развития объявило результаты конкурса в декабре 2016 года. Тогда же подписанное министром Кубивом распоряжение о моем назначении на должность отправилось Вам на подпись. Но вы распоряжение не утвердили. При этом ни один представитель Кабмина не удосужился пояснить, почему. Все это время мое место занимает другой человек, не участвовавший в конкурсе, но утвержденный Вами в статусе временно исполняющего обязанности.

Возможно Вы думали, что я хромой и одноглазый и боялись испугать моим видом коллектив стратегического предприятия? Но как Вы можете убедится, это не так. С резюме тоже все в порядке. Все мои бывшие работодатели подтвердили компетенцию, как того требовали условия конкурса.

Сомневаться в выборе комиссии тоже нет оснований. Как Вы помните, мою кандидатуру выбрали директор представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер, член Вашей группы стратегических советников Андрей Бойцун, постоянный представитель МВФ в Украине Жером, региональный директор Мирового банка Сату Кахконен и другие авторитетные члены Комиссии.

Мне бы очень не хотелось, чтобы авторитет этих людей был подорван в Украине из-за каких либо недоразумений. Я также не хочу допускать мысли, что мое не назначение как-то связано с влиянием российского Тольятиазот, о чем пишут украинские СМИ.
Поэтому, избегая всевозможных конспирологий, я прошу Вас развеять все мифы и прояснить сложившуюся ситуацию", - сказал Шебеста.
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Ось чому сьогодні Кубів про призначення директорів держпідприємств балакав.
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Гнойсман,ты чем занят,что не можешь утвердить человека? Геноцидом? Не утверждаешь,потому что не твой коррупционный кухарь? Ох и Гнойсман,ох и клоун с миллионами долларов,заработаных непосильным трудом.
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Наивный. Думает что сможет стать хозяином украинского участка трубы Тольятти -Одесса
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А все директора рынков так работают: самые проходные места - правильным людям.. И не надо нам тут своей бумажкой размахивать..
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Дык, девять месяцов.. нада делать кесарево...по горлу,не???

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Не надо торописа, не надо волноваса, Барин думает!
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да срать ваш грося хотел на открытые конкурсы.
очередная перемога!
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9 месяцев не могут назначить... за это время уже нового человека можно было сделать
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он не из Винницы.Если бы он был из Винницы или хотя бы фамилия у него была-Винницкий...или хотя бы пейсы по щекам висели.Тогда да.Тогда конечно.Да и некогда Грайцману такой ерундой заниматься.Он руководит.
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"... я вам покажу, как управлять государством...", это, наверное, одно из "ноухау"...
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Ответка гроси : - Денег нету ? Так пиз*уй.- За оградкой дергай х*й.
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Специалист - самозванец!! - какая та конкурсная комиссия чего то там утвердила.... Настоящие спецы университеты корпорации Рошен заканчивают...- вот им можно доверять..
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Именно так и никак иначе Председатель правительства демонстрирует (с) " я покажу как управлять государством"! При этом в состоянии медитации выдает привидевшиеся ему успехи в экономике и достижения в субсидиях, покрывает некомпетентность иоминстра-смерть (минздрав), репера в укрзализнице, восхищается катастрофическим ростом госдолга.... Перечень продолжить может каждый... Но доколе же это будут терпеть Граждане Украины ?
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Кабанчик это место для своего подельника бережет
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А шо не понятно?
Ему нужен не победитель конкурса, а свой человек.
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Цензор.НЕТВидеоЭкономикаВы уже девять месяцев не можете утвердить меня, - победитель конкурса на должность директора "Укрхимтрансаммиака" обратился к Гройсману. ВИДЕО
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