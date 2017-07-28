Загрузка видео...
"То дипломатов вышлют, то собственность отторгнут. И санкции незаконны", - Путин пожаловался на не дипломатичное поведение партнеров. ВИДЕО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что действия международного сообщества имеют провоцирующий характер и Россия будет вынуждена отвечать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин назвал несколько фактов, по его мнению противоречащих международному праву. В частности, вспомнил санкции, высылку дипломатов и отторжение дипломатической собственности в США.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ещё в ногах поваляются, мерлюканцы проклятыя!
Ответить