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 Общество, За рубежом
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Все про:Путин (24067) Россия (71593) санкции (6310)

 "То дипломатов вышлют, то собственность отторгнут. И санкции незаконны", - Путин пожаловался на не дипломатичное поведение партнеров. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что действия международного сообщества имеют провоцирующий характер и Россия будет вынуждена отвечать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Путин назвал несколько фактов, по его мнению противоречащих международному праву. В частности, вспомнил санкции, высылку дипломатов и отторжение дипломатической собственности в США.
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ЧМО плешшивое. До чего же мерзкое существо это хуйло.
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как то оптимизма в голосенке поубавилось...не заметили?кажеться,что еще чуть-чуть и "дяденька,я больше не буду,отпустите..."
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Вован, хорош скиглить, вы великая страна и у вас "прекрасное" ждет будущие ла-ла-ла
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Судя по имоциям пуйло сильно напуган и не знает что ему дальше делать.
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Дык ить они так пользительны, санкции-то! Всё на благо промышленности! Ещё очередь за Алтайским пармезаном стоять будет! Американы первыми побегут, а Раша им: "Нако-ся, выкуси!"
Ещё в ногах поваляются, мерлюканцы проклятыя!
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"То дипломатов вышлют, то собственность отторгнут. И санкции незаконны", - Путин пожаловался на не дипломатичное поведение партнеров. ВИДЕО
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