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 Происшествия, Общество
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Все про:Львовщина (1561) нападение (1673) патрульная полиция (1360)

 "Хлопці, вам стидно має бути! Бодай вас шляк затрафив!", - возле пункта пропуска "Краковец" несколько мужчин напали на патрульных. ВИДЕО

Возле пограничного пункта "Краковец" возник конфликт между патрульными, регулирующими очередь, и несколькими мужчинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Евромайдан, конфликт инициировал молодой человек, который подошел к полицейским и начал ругаться. К нему присоединились еще несколько человек из очереди. Патрульные задержали провокаторов, но толпа бросилась их отбивать. В результате конфликта досталось двум полицейским и патрульной машине. Один из задержанных сорвал номерные знаки на полицейской машине и бросился убегать.

Задержанным грозит теперь уголовная ответственность. По предварительным данным, все они жители Яворовского района Львовщины.

Загрузка видео...

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Москалі пиздят. Ай бляяяяяяя!!!!
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Даже россияне ищут отдых в Турции без соотечественников .
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а як не тырить бо их тогда пошлют в наряд...
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в таких случаях надо делать как в США, контрольным в голову
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В нашої поліції ще немає такого авторитету, аби це дозволити.
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"контрольным в голову" - викличе помсту, а "мордой васфальт" - повагу
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как бы могут капы вес башки увеличить на 9 грамм.
а ты руки не держи в карманах,
когда они просят их показать и будет тебе ничего.
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Если сказать, то количество посещения сайта уменьшится и пр Порошенко и Авакова нечего будет наговорить...
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Посилання в новині відкривав? Воно якесь дивне в мене.
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Там открывается пользователь. Надо кликнуть на Видео.
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Это youtube...
Может быть какая-то информация под открытым роликом. Или я ищу по названиям и ключевым словам под/по видео, вместе с именем пользователя исходную страничку с которой идёт ссылка на хранилище видео.
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Под видеоEuroMaydanОпубликовано: 27 июл. 2017 г.ПОДПИСАТЬСЯ

Близько опівночі поблизу пункту пропуску «Краковець» до автопатруля підійшов громадянин і почав зачіпатися до патрульних, нецензурно висловлюватися і ображати поліцейських. Чоловік не реагував на зауваження і закликав на підмогу інших громадян з черги, які лише загострили конфлікт. Інспектори затримали організаторів протиправних дій. Тоді кілька десятків осіб з черги намагаючись звільнити затриманих пошкодили патрульний автомобіль та викрали номерні знаки, чим дали можливість втекти одному із затриманих. Також, особи нанесли тілесні ушкодження двом патрульним: забої, садна. Чоловік, який викрав номерні знаки, один - викинув на узбіччя, а другий викинув, коли його наздоганяли поліцейські. Усі троє, за попередньою інформацією родичі і є мешканцями Яворівського району. Тепер чоловікам загрожує кримінальна відповідальність за опір працівникам поліції та крадіжку номерних знаків.
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патрульные пропускают только за лв а нормальные люди из-за этого стоят иногда сутками. это же знают все
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И это незаметно, когда из очереди кто-то выходит и проходит вне очереди?
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Но этого на видео - нет, потому - только догадки..
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Ви що??? Як ви смієте??? Це ж Львівщина!!! Це ж отари самих патріотичних патріотів!!!
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[Ликвидация боевиков: За прошедшие сутки семеро террористов уничтожены и восемь ранены, - спикер АТО - боевик, смерть, уничтожение, Лысенко, Оккупированные территории - Крым и Донбасс, Ликвидация боевиков (28.07.17 14:39) « Происшествия « Новости | Цензор.НЕТ]: Посмотри! https://censor.net.ua/news/449508/za_proshedshie_sutki_semero_terroristov_unichtojeny_i_vosem_raneny_spiker_ato

В общем, с пополнением в почётных рядах безымянных удобрений!


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Не віримо. Порох залишив бійцям лише кайданки і мухобійки сукабля. А от коли гинуть наші, то віримо. Бо Порох сукабля заганяє патріотв у котли..
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Расстрелять сволочей, что бы другим не повадно было.
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Согласен Отож.контрольный в фуражную голову...прямо у какарду😁
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Менты давно и по всей Украине просят народного гнева
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Опять бедных патрульных злые граждане обижают. До Майдана нужно было рассказывать что менты падонки, а граждане невинные прекрасные эльфы. Теперь все с точностью до наоборот.)
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Хлопці, вам стидно має бути! Бодай вас шляк затрафив!", - возле пункта пропуска "Краковец" несколько мужчин напали на патрульных. ВИДЕО
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