"Хлопці, вам стидно має бути! Бодай вас шляк затрафив!", - возле пункта пропуска "Краковец" несколько мужчин напали на патрульных. ВИДЕО
Возле пограничного пункта "Краковец" возник конфликт между патрульными, регулирующими очередь, и несколькими мужчинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Евромайдан, конфликт инициировал молодой человек, который подошел к полицейским и начал ругаться. К нему присоединились еще несколько человек из очереди. Патрульные задержали провокаторов, но толпа бросилась их отбивать. В результате конфликта досталось двум полицейским и патрульной машине. Один из задержанных сорвал номерные знаки на полицейской машине и бросился убегать.
Задержанным грозит теперь уголовная ответственность. По предварительным данным, все они жители Яворовского района Львовщины.
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а ты руки не держи в карманах,
когда они просят их показать и будет тебе ничего.
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Может быть какая-то информация под открытым роликом. Или я ищу по названиям и ключевым словам под/по видео, вместе с именем пользователя исходную страничку с которой идёт ссылка на хранилище видео.
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Близько опівночі поблизу пункту пропуску «Краковець» до автопатруля підійшов громадянин і почав зачіпатися до патрульних, нецензурно висловлюватися і ображати поліцейських. Чоловік не реагував на зауваження і закликав на підмогу інших громадян з черги, які лише загострили конфлікт. Інспектори затримали організаторів протиправних дій. Тоді кілька десятків осіб з черги намагаючись звільнити затриманих пошкодили патрульний автомобіль та викрали номерні знаки, чим дали можливість втекти одному із затриманих. Також, особи нанесли тілесні ушкодження двом патрульним: забої, садна. Чоловік, який викрав номерні знаки, один - викинув на узбіччя, а другий викинув, коли його наздоганяли поліцейські. Усі троє, за попередньою інформацією родичі і є мешканцями Яворівського району. Тепер чоловікам загрожує кримінальна відповідальність за опір працівникам поліції та крадіжку номерних знаків.
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В общем, с пополнением в почётных рядах безымянных удобрений!
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Из Беларуси пошли первые сообщения о том, что в общественном транспорте начали появляться «зеленые человечки» в камуфляже, с оружием и без каких-либо опознавательных знаков.
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...а там сортир
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