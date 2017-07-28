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Все про:поезд (663) Укрзализныця (1136)

 Пять груженных листовым металлом вагонов сошли с рельсов на станции "Синельниково-2". Изменен маршрут ряда поездов. ВИДЕО+список

Пять вагонов, груженных листовым металлом, в 00:56 пятницы сошли с рельсов на станции "Синельниково-2" регионального филиала "Приднепровская железная дорога" ПАО "Укрзализныця".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
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Видео informator.dp.ua

Сообщается, что вагоны в составе грузового поезда следовали со станции "Волноваха" на станцию "Нижнеднепровск-Узел". В результате происшествия закрыт для движения поездов участок "Нижнеднепровск-Узел" - "Синельниково-2".

Ряд пассажирских поездов и электропоездов южного и восточного направлений курсирует по измененному маршруту - через станции "Новомосковск" и "Павлоград".

В частности, изменили маршрут следования пассажирские поезда: № 84 Киев - Мариуполь, №104 Киев - Мариуполь, №12 Киев - Новоалексеевка, №228 Киев - Бердянск, №88 Ковель - Новоалексеевка, №188 Львов - Бердянск, №796 Днепр - Харьков, №282 Киев - Геническ, №80 Киев - Новоалексеевка. Уже прибыли на конечную станцию поезда №92 Одесса - Константиновка с задержкой на 47 минут, №189 Геническ - Днепр с задержкой на 1:00 52 минут.

Кроме этого, направляются по измененному маршруту и задерживаются в пути пять пригородных электропоездов.

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Согласно оперативной информации, по состоянию на 09:30 из-за изменения маршрута пассажирские поезда задерживаются в пути от одного до трех часов.

"Укрзализныця" приносит пассажирам извинения за неудобства и советует внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах по прибытии/отправлении поездов, уточнять информацию в кассах.

Для поднятия вагонов на рельсы железнодорожники задействовали восстановительные поезда станций "Нижнеднепровск - Узел" и "Синельниково-1". Уже подняли два вагона, работы продолжаются.

На месте происшествия работает комиссия "Укрзализныци" и регионального филиала "Приднепровская железная дорога", которая будет расследовать причины схода вагонов.
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А в Волноваху откуда? От "торговых партнеров" из Даунецка?
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Це метал з Маріуполя, бо влада досі не побудувала пряму залізницю з Маріуполя в сторону Запоріжжя в об'їзд лінії фронту! А вагони були банально перевантажені з порушеннями, саме так олігархи експлуатують нашу залізницю - з порушеннями всіх норм та правил і ще мабуть по документам було менше вантажу ніж було в вагонах!
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Могли идти из Мариуполя. Там единственная железная дорога на Волноваху, а оттуда развилка на Донецк и Запорожье. На Бердянск прямую так и не построили из-за вечного жлобства.
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А почему тогда они следовали не со станции "Мариуполь"?
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на волновахе просто сформировали состав, я думаю из марика металл
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Ну человек же написал "из Мариуполя...там единственная железная дорога на Волноваху". А теперь скажите - зачем пхать паровозами различные вагоны из Мариуполя в Волноваху, если можно без геморроя сформировать состав в самом Мариуполе? Ответ, кстати, тоже содержится у Andrei Egorov - "оттуда (из Волновахи) развилка на Донецк..." Так что, возможно Вы и правы. поезд сформирован в Волновахе из мариупольских и "дыныэровских" вагонов. В любом случае - да здравствует "блокада"!
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В случае, усиления мести от ахметова, еще более тарифы на грузоперевозки, в связи с повышенными рисками.

Таким образом, ахметов показывает: не тронь говно - вонять не будет.
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Палки в колеса от ахметова.

Типа: случайность - пять груженных листовым металлом вагонов сошли с рельсов ....................

Теперь, Укрзализници придется потратиться на возмещение финансовых средств ахметову, связанные с недопоставкой в срок металла.

Это - месть от олигархата!!!

Ну, не привыкли они честно, в полном обьеме, платить - налоги, достойную заработную плату - своим работникам.................... а потому имеют сверх прибыли.

Бальчун пошел против коррупции, увеличив до реальной стоимость на грузоперевозки для преприятий олигархата и за это получает неприятности.

Наступление на коррупцию - усиливается, а время выборов - приближается, потому намного более усиленно сопротивляется воровская банда, руководимая олигархами, которые уже пошли на беспредел, в отношении Саакашвили, а теперь вот и Бальчуна.

Примеры вытеснения грузинской команды из Украины и поляка Бальчуна - тому подтверждение.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПять груженных листовым металлом вагонов сошли с рельсов на станции "Синельниково-2". Изменен маршрут ряда поездов. ВИДЕО+список
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