 "При Украине пили, ели качественный продукт, а теперь хана. Нет Крыма", - житель оккупированного полуострова. ВИДЕО

"При Украине было - пили, ели, качественный продукт. Они (россияне) ехали - была свобода. А сейчас бутылку пива выпей - полицай из-за кустов поймает, выпишет 1000 рублей. Нет ни свободы, ничего. А сейчас введут курортный сбор - вообще будет хана. Ну, конечно, надо Сирию содержать, Донецк, Луганск, вот эти бандитские группировки. Вот из-за этого они стараются любым путём урвать денег хоть с этих курортников. Крым пустой, процента 1,5-2 относительно Украины. Они хотят сделать одну воинскую часть вокруг Крыма. Не нужны им туристы. Им нужно поставить ракеты, боевую технику. Нет Крыма", - заявил житель оккупированного полуострова.
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- Лиза, пойдем обедать?- Мне не хочется. Я вчера уже обедала. (с)
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Дійшло, крИсчани?
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Ситуация проста, как скрепный валенок. И пера Подервьянского для неё вполне хватает.
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Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!
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Какое масло....??
Я понимаю что в сэсэре был только один сорт масла..."масло"...в Украине их под сотню...а может и больше....так что хотелось бы конкретики....
Да и что за химия в масле...тоже расскажите...не держите в себе...
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Состав продукта при совке на упаковке не печатался...то была большая совейская тайна...
А сейчас состав продукта указывается на упаковке...и нет необходимости сдавать на экспертизу....все можно прочесть прям в магазине...и выбрать то которое подходит....
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Устраиваетесь на работу в любой умирающий НИИ. Отключаете интернет и мобильные телефоны, оставляете на телевизоре только Первый анал Российского телевидения. Заменяете туалетную бумагу газетами. Для пропитания покупаете докторскую колбасу хорошего качества, хлеб, молоко, морскую капусту в консервах, бутылку недорогой водки, сырок плавленный, макароны и чай самого плохого качества, пиво разводите водой, овощи только гнилые, из фруктов только яблоки. Перед покупкой чего либо, для имитации очереди, просто постойте перед магазином от 20 до 2000 минут Если есть возможность, то можно найти и чинить жигули-"копейку". На работу только в трамвае. Качественную одежду не носить. Обувь должна всегда промокать. Зубы попросить лечить без обезбалевающего. И самое главное это ощущение бессмысленности и бесконечной тоски. Если удастся его воспроизвести то будет почти полное погружение в СССР.
Собственно, всем молодым кретинам, защищающим то чего они не знают и никогда не видели, очень рекомендую устраивать такие эксперименты несколько раз в год.
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А кто не освоил -- уж не обезсудьте...
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видео -- В Курске чиновники спилили деревья, высаженные в память о погибших моряках
В Курске местные власти ради реконструкции дороги разрешили уничтожить пять именных берез на аллее, высаженной в память о погибших моряках подлодки «Курск». Решение было принято на совещании совета по градостроительству в администрации города. На аллее уже работает техника.
К-141 «Курск» - российский атомный подводный ракетоносный крейсер - потерпел крушение в Баренцевом море, в 175 километрах от Североморска в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.
Именные деревья на аллее в Курске высадили еще в 2001 году, всего 118 штук, в память о каждом погибшем моряке.
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https://ria.ru/society/20170727/1499289415.html
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На том всё и заканчивается, ведь об улучшении жизни речи не было, ну или о таких просьбах ему не доложили.
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Очередная душераздирающая история от "ополченцев" о том, как коварная Хунта их обедненным ураном травила.
Ну и пара откровений о том, какой "русский мир" они туда принесли, ублюдки.
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кримська вата вазмущаєца, що бухати вільно ніззя, і грошей на бухлішко невистачає, а так то іїх все влаштовує
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Однажды Крым вернётся. Грязный и изнасилованный. Как невеста, берёгшая честь до свадьбы, но трахнутая в посадке бухой гопотой. Обезвоженный имперским поносом. Обсиженный гебешными мандавошками. Заражённый триппером с немытых пацакских концов. Воняющий боярой. Со склеенным соплями ненавистным украинским паспортом в треморной руке.
Нужно будет преодолеть брезгливость к немытому пасынку. Зажав нос и пересиливая рвоту. Выдержать бегающий лживый заискивающий взгляд. Покаянные речи. Фантомную боль отрезанного ломтя.
Нужно будет пересилить сомнения - а нахера ты такой паршивый нужен?
Пересилить естественное желание взять и уебать, бо ты грязная шлюха, продавшаяся не хлеба ради, что ещё можно было бы как-то понять, а чтобы жить с пафосом и безмерно себя уважая под двуглавым урелом.
В твоём убогом представлении о величии, которое ты сам называешь понтами на своем гнилозубом волапюке.
У тебя вообще нет ничего своего, даже лапти, матрёшка, самовар, балалайка - тыренное.
Ты тать в нощи. Это твой главный и единственный промысел. Вернее, твоих теперешних хозяев. Но ты же верный холоп и хороший ученик, ведь так?
Комиссарское семя легло в крымскую землю и проросло зубами дракона.
Как всякое трусливое чмо, северный кентавр мстителен. Многовековое унижение Крымским Ханством глубоко засело в имперской жопе. Ты ещё помнишь, что твой Пётр 1.0 платил Ханству дань?
После тебя долго нужно будет убирать срач - твою естественную среду обитания. Нужно будет восстанавливать землю, превращённую тобой в солончак.
Твои хозяева имеют свойство оставлять за собой пустыню. Вспомни хотя бы благоухающую когда-то Абхазию.
Я знаю, откуда такая ненависть к тебе. Это от узнавания в себе твоих мерзостей, сосед.
Слишком долго ты ссал мне в борщ в нашей вонючей коммуналке. Твои тараканы имеют твое свойство захватывать пространство, не заботясь о последствиях.
Но разница между мной и тобой в том, что я вижу в себе это уебанство, а ты не хочешь. Ты никогда не признаешься в своем ничтожестве. Даже себе.
Я ещё раб, но хочу свободы. Ты раб навсегда, потому что никогда не знал и не узнаешь её сладости. Ты признаешь только кнут.
Поэтому не удивляйся, если я буду тебя больно пиздить. Ведь это единственный язык, который ты понимаешь. Кроме фени.
Ты лишил меня любимой Ялты на четыре года. Места, где я был счастлив. Такое не прощается. Зуб за зуб. Молочный моего сына, оставленный под скамейкой на ялтинской набережной, чтобы вернуться, на твой драконий.
А. Кронсгартен
http://censoru.net/19981-krym-na.html
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Однажды Крым вернётся. Грязный и изнасилованный. Как невеста, берёгшая честь до свадьбы, но трахнутая в посадке бухой гопотой. Обезвоженный имперским поносом. Обсиженный гебешными мандавошками. Заражённый триппером с немытых пацакских концов. Воняющий боярой. Со склеенным соплями ненавистным украинским паспортом в треморной руке.
Нужно будет преодолеть брезгливость к немытому пасынку. Зажав нос и пересиливая рвоту. Выдержать бегающий лживый заискивающий взгляд. Покаянные речи. Фантомную боль отрезанного ломтя.
Нужно будет пересилить сомнения - а нахера ты такой паршивый нужен?
Пересилить естественное желание взять и уебать, бо ты грязная шлюха, продавшаяся не хлеба ради, что ещё можно было бы как-то понять, а чтобы жить с пафосом и безмерно себя уважая под двуглавым урелом.
В твоём убогом представлении о величии, которое ты сам называешь понтами на своем гнилозубом волапюке.
У тебя вообще нет ничего своего, даже лапти, матрёшка, самовар, балалайка - тыренное.
Ты тать в нощи. Это твой главный и единственный промысел. Вернее, твоих теперешних хозяев. Но ты же верный холоп и хороший ученик, ведь так?
Комиссарское семя легло в крымскую землю и проросло зубами дракона.
Как всякое трусливое чмо, северный кентавр мстителен. Многовековое унижение Крымским Ханством глубоко засело в имперской жопе. Ты ещё помнишь, что твой Пётр 1.0 платил Ханству дань?
После тебя долго нужно будет убирать срач - твою естественную среду обитания. Нужно будет восстанавливать землю, превращённую тобой в солончак.
Твои хозяева имеют свойство оставлять за собой пустыню. Вспомни хотя бы благоухающую когда-то Абхазию.
Я знаю, откуда такая ненависть к тебе. Это от узнавания в себе твоих мерзостей, сосед.
Слишком долго ты ссал мне в борщ в нашей вонючей коммуналке. Твои тараканы имеют твое свойство захватывать пространство, не заботясь о последствиях.
Но разница между мной и тобой в том, что я вижу в себе это уебанство, а ты не хочешь. Ты никогда не признаешься в своем ничтожестве. Даже себе.
Я ещё раб, но хочу свободы. Ты раб навсегда, потому что никогда не знал и не узнаешь её сладости. Ты признаешь только кнут.
Поэтому не удивляйся, если я буду тебя больно пиздить. Ведь это единственный язык, который ты понимаешь. Кроме фени.
Ты лишил меня любимой Ялты на четыре года. Места, где я был счастлив. Такое не прощается. Зуб за зуб. Молочный моего сына, оставленный под скамейкой на ялтинской набережной, чтобы вернуться, на твой драконий.
А. Кронсгартен
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