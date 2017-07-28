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 Политика Украины, Общество
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Все про:Крым (20225) оккупация (7180)

 "При Украине пили, ели качественный продукт, а теперь хана. Нет Крыма", - житель оккупированного полуострова. ВИДЕО

Житель оккупированного Россией полуострова, дозвонившись в эфир украинского радио, возмутился введением в Крыму "курортного сбора" и заявил, что россияне превращают захваченную территорию в одну большую воинскую часть.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, крымчанин в своем монологе вспомнил и о качественных украинских продуктах и свободе при украинской власти.

"При Украине было - пили, ели, качественный продукт. Они (россияне) ехали - была свобода. А сейчас бутылку пива выпей - полицай из-за кустов поймает, выпишет 1000 рублей. Нет ни свободы, ничего. А сейчас введут курортный сбор - вообще будет хана. Ну, конечно, надо Сирию содержать, Донецк, Луганск, вот эти бандитские группировки. Вот из-за этого они стараются любым путём урвать денег хоть с этих курортников. Крым пустой, процента 1,5-2 относительно Украины. Они хотят сделать одну воинскую часть вокруг Крыма. Не нужны им туристы. Им нужно поставить ракеты, боевую технику. Нет Крыма", - заявил житель оккупированного полуострова.

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- Да, да ! А что ты думаешь? Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции. - Какая‑нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни!
- Лиза, пойдем обедать?- Мне не хочется. Я вчера уже обедала. (с)
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Западный мир не видит совершенно очевидного решения вопроса, чтобы торговать с рашей, их през может вернуть Крым, выплатить многомиллиардные репарации Украине, можно частично углеводородами, в все будет получше.
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А "Крымнаш" ніколи і не було. Бо Крим-це Україна!
Дійшло, крИсчани?
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Люди, які вважають можливість поїсти смачні продукти та вільно випити пляшку пиво будь-де свободою- ніколи не будуть справді вільними. Психологія раба- "Хліба та видовищ!".
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Я тоже заметил ,что оно не о свободе говорит ,а о деньгах и жратве.
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На жаль, таке говорить дуже багато українців.
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"Это очень хорошо, что пока нам плохо!" © О.Ефремов "Айболит-66"
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За что боролись - то и имеете . Просили путена ввести - ОН ВАМ И ВВЕЛ ПО САМЫЕ ПОМИДОРЫ !
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"Эта ситуация настолько абсурдна, что требует пера Кафки".
Ситуация проста, как скрепный валенок. И пера Подервьянского для неё вполне хватает.
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Я думаю перо Рыбникова лучше всех опишет данное явление.
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Так это было всегда. Был там ещё в 12-м. Повальное хамство и наглость от крысчан. Это порода такая. Их НИЧТО и НИКТО не исправит.
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Найди того танцующего морячка...и набей ему морду.....а хай спляшет перед тобой "яблочко"....
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Крым совсем уже не тот -
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!

Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.

Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.

Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.

На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.

Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.

Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!


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Кушайте не обляпайтесь.Главное теперь в помойке мацковской.Думали стадо,которое само себя не уважает,будет вам рай строить)))Камни с неба)))
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А як ще камінці з неба... ??? Хіба ви не знали шо рабораша це повна дупа???!!! Требо їздити по світу та дивитися а не з путлерТВ брати уяву про світ!!!
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Хаха, он думает если полицай в ЕС или США заметит с алкоголем на улице то похвалит.))
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Качественные продукты на Украине ели и пили при СССР, а сейчас сплошная химия. О нет, ошибся, на стол барыг подают качественную.
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Как трудно жить! Мы все умрем с голода! Все продукты -- ГМО!
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Почему же сразу с голода - можно от рака, сахарного диабета, гипертонии. Пенсионеры могут конечно и от недоедания умерать при нынешних пенсиях. Вот сегодня услышал - пальмовое масло растворяется в организме человека при 41 градусе, его употребление - закупорка сосудов обеспечено.
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ага, попробуй щаз колбасу на вилку наколоть - отползает зараза
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не, ту, которую Яценюк, Гройсман кушают - денег не хватит.
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В обычных магазинах...ассортимент огромен...даже в сельском магазине сортов 25 лежит...а в супермаркете их гораздо больше.....
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Ты точно кацап. В Украине крестьяне на рынке продают свою ДОМАШНЮЮ, Я дома сам готовлю колбасу без химии. Купи мясо ,кишки ,мясорубку и вперед. Хотя криворукий кацап не создан для такого.
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Не повезло вам с колбасой......сочувствую...но помочь ничем не могу....
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Ну как назови мне качественные продукты в сэсэсре.. которые все ели и пили...и продукты которые в Украине сплошная химия тоже назови....???
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Нет ..не хватит....
Какое масло....??
Я понимаю что в сэсэре был только один сорт масла..."масло"...в Украине их под сотню...а может и больше....так что хотелось бы конкретики....

Да и что за химия в масле...тоже расскажите...не держите в себе...
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Ага, точно было одно на коровьем молоке сделанное. А нынешние 100 можешь на экспертизу сдать, сам увидишь что кушаешь.
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А то что оно при совке было из одного молока сделано....ты сам придумал..или бабушка пенсионерка рассказала..??
Состав продукта при совке на упаковке не печатался...то была большая совейская тайна...

А сейчас состав продукта указывается на упаковке...и нет необходимости сдавать на экспертизу....все можно прочесть прям в магазине...и выбрать то которое подходит....
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На заборе тоже много чего написано....Ты это лучше скажи где это ты видел в СССР масло, которое полгода можно было хранить, или молоко, которое по 15 суток не киснет?
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Не прибедняйтесь. Покупайте нормальные продукты -- и будет вам счастье.
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Ну, извини, у меня таких денег как у барыг нету, чтобы натуральное покупать. Да к тому же не известно натуральное ли оно вообще.
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Придурок , можно спокойно купить СВЕЖЕЕ молоко на рынке у бабушек. А твое савецкое водой разбавляли 50 на 50. И сметану тоже дешевым кефиром. Иди в жопу со своим совком ,ПОЦ!
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Вернуться в СССР можно достаточно просто
Устраиваетесь на работу в любой умирающий НИИ. Отключаете интернет и мобильные телефоны, оставляете на телевизоре только Первый анал Российского телевидения. Заменяете туалетную бумагу газетами. Для пропитания покупаете докторскую колбасу хорошего качества, хлеб, молоко, морскую капусту в консервах, бутылку недорогой водки, сырок плавленный, макароны и чай самого плохого качества, пиво разводите водой, овощи только гнилые, из фруктов только яблоки. Перед покупкой чего либо, для имитации очереди, просто постойте перед магазином от 20 до 2000 минут Если есть возможность, то можно найти и чинить жигули-"копейку". На работу только в трамвае. Качественную одежду не носить. Обувь должна всегда промокать. Зубы попросить лечить без обезбалевающего. И самое главное это ощущение бессмысленности и бесконечной тоски. Если удастся его воспроизвести то будет почти полное погружение в СССР.

Собственно, всем молодым кретинам, защищающим то чего они не знают и никогда не видели, очень рекомендую устраивать такие эксперименты несколько раз в год.
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Масло "Рудь" очень классное и сертифицировано в ЕС.
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Почему такая уверенность, как раз жил.
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И что, хорошие были продукты? Лучше нынешних? И барыг тогда не было?
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В Укране,а ты касабчик иди подрочи на сралина хутина
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ты случайно не участник гей-парада в Киеве? Участник, тогда понятно с
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А не пошел бы ты в эротическое путешествие.Пиши правильно в Украине,а На ,это тебя посылаю.
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Он Вам как раз правильно заметил -- В УКРАИНЕ,
А кто не освоил -- уж не обезсудьте...
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Качественные продукты только в свою тару еслишо)))
"При Украине пили, ели качественный продукт, а теперь хана. Нет Крыма", - житель оккупированного полуострова - Цензор.НЕТ 7700
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Ну не скажи, есть и качественная, только там цены кусаются.
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качественный продукт при савке еще надо было найти- так что не звезди
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Качественные продукты при совке были потому, что с натурального сырья делалось. А теперь вот ферм по разводу курей, коров, свиней по селах практически нет - зато вкуснятины в магазинах навалом....в основном на красителях, загустителях, вкусовых добавок. Кушай, не заляпайся. О нет, забыл курей разводят - за месяц курица с яйця вырастает - натуральнейшее мясо, называется "мыло"
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В Курске уничтожили часть памятной аллеи моряков подлодки «Курск»
видео -- В Курске чиновники спилили деревья, высаженные в память о погибших моряках
В Курске местные власти ради реконструкции дороги разрешили уничтожить пять именных берез на аллее, высаженной в память о погибших моряках подлодки «Курск». Решение было принято на совещании совета по градостроительству в администрации города. На аллее уже работает техника.

К-141 «Курск» - российский атомный подводный ракетоносный крейсер - потерпел крушение в Баренцевом море, в 175 километрах от Североморска в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.

Именные деревья на аллее в Курске высадили еще в 2001 году, всего 118 штук, в память о каждом погибшем моряке.
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дык это ж не в Польше совеццкие памятники - на свои и забить можна
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Када путена просят ввести войска - он их вводит.
На том всё и заканчивается, ведь об улучшении жизни речи не было, ну или о таких просьбах ему не доложили.
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При Украине ели,пили и дрочили,на рузге мир.Сейчас не жрут,срут и их е....ут,рузге мир.За что боролись на то и напоролись.И еще имеешь не ценишь,теряешь жалеешь.Икона начала помогать,ту что для мозга прислали наверно.
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что имеешь во множестве - то не ценишь. это как воздух - пока он чистый, никто о нем и не думает. пока какая-нибудь сволочь его не испортит. только потеряв, некоторые понимают, что именно они утратили.
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Както пох..недвиги там нет, ездить не ездил... А вам товарищщщ совет...боритесь и поборете... Как звали, и дозвались
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Да ,сейчас введут ХАНА(крымского) и будет курортный сбор.
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Предатели хотели под крыло россии, а попали под её хвост.


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Хитрож_пые думали, что у них будут севастопольские военные зарплаты и украинские цены на продукты... :D

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Да. И никто ничего не покупает...Просто тела на пляже загорают и все.
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Зато никто не мешает гаварить па руски,и нет биндер и правасекав.
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Небольшой оффтоп )))
Очередная душераздирающая история от "ополченцев" о том, как коварная Хунта их обедненным ураном травила.
Ну и пара откровений о том, какой "русский мир" они туда принесли, ублюдки.

"При Украине пили, ели качественный продукт, а теперь хана. Нет Крыма", - житель оккупированного полуострова - Цензор.НЕТ 8217
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А у них сейчас все, что плавает в море - фекалия.
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Все лубянские тролли на ФБ при похожих статьях пишут - Да я только вернулся с крыма....людей пално ! Начинаешь тыкать мордой в вебкамеры , отвечают - Это хахляцкий фотошоп !
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Криму не конець. Крим був, є і буде. Це вас, прокацапів, в Криму не буде.
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А сейчас бутылку пива выпей - полицай из-за кустов поймает, выпишет 1000 рублейИсточник: https://censor.net.ua/v449475

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кримська вата вазмущаєца, що бухати вільно ніззя, і грошей на бухлішко невистачає, а так то іїх все влаштовує
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Зрадники повинні каратись,колаборанти ворога позбавлятись громадянства України, а проукраїнські патріоти підтримуватись.
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Крым на...

Однажды Крым вернётся. Грязный и изнасилованный. Как невеста, берёгшая честь до свадьбы, но трахнутая в посадке бухой гопотой. Обезвоженный имперским поносом. Обсиженный гебешными мандавошками. Заражённый триппером с немытых пацакских концов. Воняющий боярой. Со склеенным соплями ненавистным украинским паспортом в треморной руке.

Нужно будет преодолеть брезгливость к немытому пасынку. Зажав нос и пересиливая рвоту. Выдержать бегающий лживый заискивающий взгляд. Покаянные речи. Фантомную боль отрезанного ломтя.

Нужно будет пересилить сомнения - а нахера ты такой паршивый нужен?

Пересилить естественное желание взять и уебать, бо ты грязная шлюха, продавшаяся не хлеба ради, что ещё можно было бы как-то понять, а чтобы жить с пафосом и безмерно себя уважая под двуглавым урелом.

В твоём убогом представлении о величии, которое ты сам называешь понтами на своем гнилозубом волапюке.

У тебя вообще нет ничего своего, даже лапти, матрёшка, самовар, балалайка - тыренное.

Ты тать в нощи. Это твой главный и единственный промысел. Вернее, твоих теперешних хозяев. Но ты же верный холоп и хороший ученик, ведь так?

Комиссарское семя легло в крымскую землю и проросло зубами дракона.

Как всякое трусливое чмо, северный кентавр мстителен. Многовековое унижение Крымским Ханством глубоко засело в имперской жопе. Ты ещё помнишь, что твой Пётр 1.0 платил Ханству дань?

После тебя долго нужно будет убирать срач - твою естественную среду обитания. Нужно будет восстанавливать землю, превращённую тобой в солончак.

Твои хозяева имеют свойство оставлять за собой пустыню. Вспомни хотя бы благоухающую когда-то Абхазию.

Я знаю, откуда такая ненависть к тебе. Это от узнавания в себе твоих мерзостей, сосед.

Слишком долго ты ссал мне в борщ в нашей вонючей коммуналке. Твои тараканы имеют твое свойство захватывать пространство, не заботясь о последствиях.

Но разница между мной и тобой в том, что я вижу в себе это уебанство, а ты не хочешь. Ты никогда не признаешься в своем ничтожестве. Даже себе.

Я ещё раб, но хочу свободы. Ты раб навсегда, потому что никогда не знал и не узнаешь её сладости. Ты признаешь только кнут.

Поэтому не удивляйся, если я буду тебя больно пиздить. Ведь это единственный язык, который ты понимаешь. Кроме фени.

Ты лишил меня любимой Ялты на четыре года. Места, где я был счастлив. Такое не прощается. Зуб за зуб. Молочный моего сына, оставленный под скамейкой на ялтинской набережной, чтобы вернуться, на твой драконий.

А. Кронсгартен
http://censoru.net/19981-krym-na.html
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Мій знайомий поїхав в цьому році із сином невісткою і онуками до родичів у Ялту. Сам він із Кременчука, а родичі живуть в Ялті по вулиці Дражинського, поряд з Масандровським пляжем. Одному з онуків, хлопчику 4 роки, а дівчинці 7. Все було спокійно, тепла вода +24, ласкаве сонечко, дітки викладали пасочки із піску. Але зненацька прямо над головами людей пролетіли бомбардіровщики типу СУ-24, хлопчик обісрався, а дєвочка забігла галасвіта, потім шукали пів дня. От нахєра такий відпочинок, скажіть будь ласка?
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тут другой вопрос интересен.когда поклонская перестанет кровоточить?
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Примечание редакции. Обычно мы не ставим небольшие материалы и избегаем мата в текстах. А иногда мы делаем исключение.

Однажды Крым вернётся. Грязный и изнасилованный. Как невеста, берёгшая честь до свадьбы, но трахнутая в посадке бухой гопотой. Обезвоженный имперским поносом. Обсиженный гебешными мандавошками. Заражённый триппером с немытых пацакских концов. Воняющий боярой. Со склеенным соплями ненавистным украинским паспортом в треморной руке.

Нужно будет преодолеть брезгливость к немытому пасынку. Зажав нос и пересиливая рвоту. Выдержать бегающий лживый заискивающий взгляд. Покаянные речи. Фантомную боль отрезанного ломтя.

Нужно будет пересилить сомнения - а нахера ты такой паршивый нужен?

Пересилить естественное желание взять и уебать, бо ты грязная шлюха, продавшаяся не хлеба ради, что ещё можно было бы как-то понять, а чтобы жить с пафосом и безмерно себя уважая под двуглавым урелом.

В твоём убогом представлении о величии, которое ты сам называешь понтами на своем гнилозубом волапюке.

У тебя вообще нет ничего своего, даже лапти, матрёшка, самовар, балалайка - тыренное.

Ты тать в нощи. Это твой главный и единственный промысел. Вернее, твоих теперешних хозяев. Но ты же верный холоп и хороший ученик, ведь так?

Комиссарское семя легло в крымскую землю и проросло зубами дракона.

Как всякое трусливое чмо, северный кентавр мстителен. Многовековое унижение Крымским Ханством глубоко засело в имперской жопе. Ты ещё помнишь, что твой Пётр 1.0 платил Ханству дань?

После тебя долго нужно будет убирать срач - твою естественную среду обитания. Нужно будет восстанавливать землю, превращённую тобой в солончак.

Твои хозяева имеют свойство оставлять за собой пустыню. Вспомни хотя бы благоухающую когда-то Абхазию.

Я знаю, откуда такая ненависть к тебе. Это от узнавания в себе твоих мерзостей, сосед.

Слишком долго ты ссал мне в борщ в нашей вонючей коммуналке. Твои тараканы имеют твое свойство захватывать пространство, не заботясь о последствиях.

Но разница между мной и тобой в том, что я вижу в себе это уебанство, а ты не хочешь. Ты никогда не признаешься в своем ничтожестве. Даже себе.

Я ещё раб, но хочу свободы. Ты раб навсегда, потому что никогда не знал и не узнаешь её сладости. Ты признаешь только кнут.

Поэтому не удивляйся, если я буду тебя больно пиздить. Ведь это единственный язык, который ты понимаешь. Кроме фени.

Ты лишил меня любимой Ялты на четыре года. Места, где я был счастлив. Такое не прощается. Зуб за зуб. Молочный моего сына, оставленный под скамейкой на ялтинской набережной, чтобы вернуться, на твой драконий.

А. Кронсгартен
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"При Украине пили, ели качественный продукт, а теперь хана. Нет Крыма", - житель оккупированного полуострова. ВИДЕО
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