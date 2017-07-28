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 Политика Украины, Общество
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 Матери Клыха и Агеева обратились к Путину и Порошенко с просьбой помиловать сыновей. ВИДЕО

Матери осужденного в России украинца Станислава Клих и задержанного под Луганском российского наемника Виктора Агеева обратились к президентам России и Украины с просьбой освободить сыновей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Встреча матерей Клыха и Агеева состоялась в Киеве.



"Мы матери наших детей - Станислава Клыха и Агеева Виктора. С большим уважением к нашим властям, Российской Федерации и Украины, просим, взываем к вам освободить, помиловать наших детей, которые находятся в плену, и, как Станислав, в тюрьме, где он уже три года....

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мам, так издеваются, что мне уже все равно, жив я или мертв", - мать украинского заложника в РФ Клыха

Я хочу чтобы вы, Владимир Владимирович Путин, и наши украинские власти, Петр Алексеевич Порошенко, решили этот вопрос. Мне кажется, в ваших силах это сделать - наших детей возвратить домой, помиловать их и прекратить войну. Войну, которая нам не нужна - ни маме, которая приехала из России, ни мне. Я очень хочу, чтобы мы жили мирно, дружно и были одним славянским народом. Но не врагами.", - сказала мать Клыха Тамара.

Также читайте: Перед поездкой в Украину матери Агеева ФСБ предупредила, что не приветствует ее самодеятельность

"Это для нас большое горе, не описать словами, какое горе. Не знаю, поймут ли мужчины слова женщин. Владимир Владимирович, вы - умный образованный человек, руководитель государства, я думаю в вашей власти нам помочь", - добавила Светлана Агеева.

Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.

Напомним, 19 мая 2016 года суд присяжных в Грозном (Российская Федерация) признал виновными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха. Верховный суд Чечни 26 мая приговорил их к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, первые 10 лет Карпюк проведет в тюрьме, а Клых - первые 9 лет, затем оба - в колонии строгого режима.

17 февраля 2016 года, правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что признал политическими заключенными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых там удерживают за решеткой. По мнению правозащитников, обвинительное заключение по этому делу составлен с нарушениями и содержит описание преступлений, которые не существуют. Они подчеркнули, что Карпюк и Клых не виноваты, а следствие не имеет никаких доказательств того, что они когда-либо были в Чечне.

Смотрите также: Мать российского наемника Агеева встретилась с сыном в СИЗО. ВИДЕО

В июне 2016 года в Грозном против Станислава Клиха началось следствие по делу о неуважении к суду. Впоследствии Суд Чечни добавил Клыху месяц до 20 годам колонии.

3 апреля адвокат Илья Новиков сообщил, что незаконно удерживаемого в России украинского политзаключенного Станислава Клиха этапировали в колонию в Верхнеуральске.
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«Мог ли Беня петлять дальше?»: Дубилет рассказал шокирующие подробности национализации ПриватБанка

https://informator.dp.ua/2017/07/27/mog-li-benya-petlyat-dalshe-dubilet-rasskazal-shokiruyushhie-podrobnosti-natsionalizatsii-privatbanka/
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Бывший топ-менеджер ПриватБанка Дмитрий Дубилет рассказал о подробностях национализации ПриватБанка, которые узнал от Виктории Страховой - бывшего корпоративного секретаря банка, которая принимала непосредственное участие в этой операции.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на страницу Дмитрия Дубилета в Facebook.

По его словам, официальное лицо впервые признало, что ПриватБанк национализировали не потому, что другого пути не было, а потому, что это было осознанное и хладнокровное решение власти.

«Виктория раскрывает, что по сути банк забрали из-за нелюбви к Коломойскому. Вот цитата: «Мог ли Беня петлять дальше? Шансы были бы, если бы не его вечерние прогулки под Укрнафтой и сакраментальным «Кофе идешь пить?» … Это предрешило исход истории… Иностранные институты не понимали, как можно оставлять 50% расчетной системы в руках человека, который грозит батальйонами», - поделился Дмитрий цитатой Страховой.
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Не помиловать и прекратить войну, а признать войну, прекратить войну, все вернуть как біло, а потом рассмотреть вопрос помилования.
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Разница в том,что кацапский ублюдок пришел в чужую страну убивать. А щеколадный парашинца и так отпустит,как и остальных - это же не троянскую щель менять в угоду другу-хуйлу. парашеновцы,как там два фсбшника,заблудившихся аж в херсонской области,былеты первого класа им на родину оплатили?
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Обмен не равноценный .Убийцу и террориста которого взяли с оружием в руках на совершенного не в чем не виновного человека !При таком обмене Агееву надо сначала прострелить оба колена,руки ,легкие ... а потом его как не в чем не бывало отдать матери- потаскухе......
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Помилование не равное получается.
Ведь за одно и то же, украинцам там 22,5 года дают, а россиянам здесь 340 грн штрафа.
При таких подходах, кто ж менятся будет.
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Если взять и помиловать террориста без осуждения, свидетельств в Гааге, то россияне будут убивать дальше и война будет без конца. Нет у Порошенко права так помиловать.
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Да, спектакль! Так как мать Клыха уже страдет годами пока ее сына держат не за что в российской тюрьме. Клыха пытали и он в ужасном психологическом сотоянии, а Агеев это русский террорист и его никто не пытал и мать его не страдала. Матери Агеева плевать на Украину и Украинцев, она раб Путин-ТВ. Так что спектакль!
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Согласен, что не спектакль. Єто повокация фсб, где матерей использовали.
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Провокация ФСБ под прикрытием журналистов Новой Газеты продолжается. Кто организовал эту циничную всречу матерей? Клыха пытали в русской тюрьме и он не виновен, а его мать уже все нервы потеряла. И как можно сравнить ее страдания с нетронутой горем мтерью Агеева, чей сын приехал убивать Украинцев? Какая сволочь позволила использовать мать Клыха в этой провокации? ФСБ хочет уровнять в нших глазах невинного Клыха и террориста Агеева?
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по моему это Вы уважаемый с этой политикой потеряли человечность, они просто хотят вытянуть своих детей, не более того.
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Человечность потеряли вьі, Агеев не ребенок, а преступник. Вьітащить преступника - плюнуть на всех украинцев.
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в первую очередь мы друг на друга плюем, " Вытащить преступника - плюнуть на всех украинцев." - у нас преступник во главе государства и посажены на места такие же чиновники, не выносите мне мозги этой хуйней праведной, все что происходит за три года не правельно.
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Не надо мне про человечность чесать! Где человечность уродов из Новой Газеты которые устроли эту провокацию?
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Там же, где и человечность Агеева, когда он убивал.
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Обмен всех на всех, но сначала вернуть Крьім и заплатить Украине за разрушенньій Донбасс.
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Клых - не военнопленный, не участник Российско-Украинской войны! Он - ЗАЛОЖНИК! Его с целью получения выкупа (обмена), с целью воспитания в русских ненависти к украинцам оболгали и отправили в ИТК по ложному, не доказанному в суде обвинению. А выродка Агеева захватили в чужой для него стране с оружием в руках. Это разные матери и проблемы у них разные. А совместное письмо - манипуляция, соединение ежа с ужом.
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Если министерство обороньі россии отрицает, что Агеев военнослужащий, то значит его статус - террорист. Террористов не отпускают.
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Моя мать тоже плакала когда я добровольно пошел в военкомат и поехал на войну.
Хорошо что пришел живой, а ведь мог меня какой-то ихтамнет Агеев вальнуть и пишите письма.
Нет хороших русских - хорошие русские только мертвые. Помните это всегда.
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Ну тут все уже сказанно,добавить нечего,кроме того Что!
Замечательно спланированная операция,под названием"Приезд мамани"!
Все спланировано,до мелочей.
Кто виноват,судить не мне.
Но!
Но для начала один вопрос,кто её пустил в нашу страну!?
Ну куча кацапского гомопопса,кстати бывших уроженцев Украины,не пукскают потому,как были незаконно в Крыму.
А тут к Чикатило маманя приехала.И при том была встречена на высшем уровне!Только еще РПК надо было перед ней продефилировать!?
Ну ладно приехала посмотреть на родную кровинушку,да и хер сним,
А тут полным ходом интервью,почет и уважуха!
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Мерзкая манипуляция в традиционном для рос. СМИ стиле! Поставили знак равенства между заложником Клыхом, который на законных основаниях поехал в РФ, и наёмником Агеевым, незаконно въехавшим в Украину с оружием! Клыха пытали в тюрьме, а Агеева мамаша сладенького/вкусненького привезла! Клых реальный срок отбывает в ИТК НИ ЗА ЧТО, а этот выродок, военный преступник, домой собрался.... И мамаше своей, суке брехливой, деньги позорные посылал!
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Что она несет ? Какой один славянский народ , а еще и мирно ? Не но я понимаю , что ей сына спасти нужно , но .!
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Клых до войны топил за адинарот с кацапами и прочую ватную ересь.Савченко-2 короче
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И Афоня, который в тви сегодня за пэдра топил и Михо обсирал.
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при чем в лугандоне пленные так и сидят, всем насрать. Одного можно на десяток поменять, минимум.
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Как же меня бесят тупые высеры про "прекратить войну", это, блть, КАК? Взять, оставить хуйлу Крым, Донбасс, простить убитых,грабежи, вычеркнутые годы жизни, "всем спасибо, все свободны", так, получается, ослы тупорылые?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМатери Клыха и Агеева обратились к Путину и Порошенко с просьбой помиловать сыновей. ВИДЕО
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