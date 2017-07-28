 Матери Клыха и Агеева обратились к Путину и Порошенко с просьбой помиловать сыновей. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".
Встреча матерей Клыха и Агеева состоялась в Киеве.
"Мы матери наших детей - Станислава Клыха и Агеева Виктора. С большим уважением к нашим властям, Российской Федерации и Украины, просим, взываем к вам освободить, помиловать наших детей, которые находятся в плену, и, как Станислав, в тюрьме, где он уже три года....
Я хочу чтобы вы, Владимир Владимирович Путин, и наши украинские власти, Петр Алексеевич Порошенко, решили этот вопрос. Мне кажется, в ваших силах это сделать - наших детей возвратить домой, помиловать их и прекратить войну. Войну, которая нам не нужна - ни маме, которая приехала из России, ни мне. Я очень хочу, чтобы мы жили мирно, дружно и были одним славянским народом. Но не врагами.", - сказала мать Клыха Тамара.
"Это для нас большое горе, не описать словами, какое горе. Не знаю, поймут ли мужчины слова женщин. Владимир Владимирович, вы - умный образованный человек, руководитель государства, я думаю в вашей власти нам помочь", - добавила Светлана Агеева.
Напомним, Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.
В интервью украинскому телеканалу Агеев заявил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.
Напомним, 19 мая 2016 года суд присяжных в Грозном (Российская Федерация) признал виновными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха. Верховный суд Чечни 26 мая приговорил их к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, первые 10 лет Карпюк проведет в тюрьме, а Клых - первые 9 лет, затем оба - в колонии строгого режима.
17 февраля 2016 года, правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что признал политическими заключенными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых там удерживают за решеткой. По мнению правозащитников, обвинительное заключение по этому делу составлен с нарушениями и содержит описание преступлений, которые не существуют. Они подчеркнули, что Карпюк и Клых не виноваты, а следствие не имеет никаких доказательств того, что они когда-либо были в Чечне.
В июне 2016 года в Грозном против Станислава Клиха началось следствие по делу о неуважении к суду. Впоследствии Суд Чечни добавил Клыху месяц до 20 годам колонии.
3 апреля адвокат Илья Новиков сообщил, что незаконно удерживаемого в России украинского политзаключенного Станислава Клиха этапировали в колонию в Верхнеуральске.
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https://informator.dp.ua/2017/07/27/mog-li-benya-petlyat-dalshe-dubilet-rasskazal-shokiruyushhie-podrobnosti-natsionalizatsii-privatbanka/
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Об этом сообщает Информатор со ссылкой на страницу Дмитрия Дубилета в Facebook.
По его словам, официальное лицо впервые признало, что ПриватБанк национализировали не потому, что другого пути не было, а потому, что это было осознанное и хладнокровное решение власти.
«Виктория раскрывает, что по сути банк забрали из-за нелюбви к Коломойскому. Вот цитата: «Мог ли Беня петлять дальше? Шансы были бы, если бы не его вечерние прогулки под Укрнафтой и сакраментальным «Кофе идешь пить?» … Это предрешило исход истории… Иностранные институты не понимали, как можно оставлять 50% расчетной системы в руках человека, который грозит батальйонами», - поделился Дмитрий цитатой Страховой.
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Ведь за одно и то же, украинцам там 22,5 года дают, а россиянам здесь 340 грн штрафа.
При таких подходах, кто ж менятся будет.
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Хорошо что пришел живой, а ведь мог меня какой-то ихтамнет Агеев вальнуть и пишите письма.
Нет хороших русских - хорошие русские только мертвые. Помните это всегда.
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Замечательно спланированная операция,под названием"Приезд мамани"!
Все спланировано,до мелочей.
Кто виноват,судить не мне.
Но!
Но для начала один вопрос,кто её пустил в нашу страну!?
Ну куча кацапского гомопопса,кстати бывших уроженцев Украины,не пукскают потому,как были незаконно в Крыму.
А тут к Чикатило маманя приехала.И при том была встречена на высшем уровне!Только еще РПК надо было перед ней продефилировать!?
Ну ладно приехала посмотреть на родную кровинушку,да и хер сним,
А тут полным ходом интервью,почет и уважуха!
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