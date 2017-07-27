 Масштабная спецоперация КОРД: задержаны четверо нападавших на жену главы хозсуда Черновицкой области. ВИДЕО

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Нападение было совершено 10 июля в Черновцах. Злоумышленники пришли в дом судьи около шести утра. Жена судьи открыла дверь. Злоумышленники в масках ударили ее электрошокером и затащили в одно из подсобных помещений. Угрожая, они требовали деньги, которые задекларировал ее муж. Преступники отобрали все сбережения семьи.
- пусть глушат потерявших страх судей...
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а будинок цієї судді - бомжихи можна глянути ?
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Угрожая, они требовали деньги, которые задекларировал ее муж. - все, самое время отменить электронные декларации!
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Нужно было требовать те, которые не задекларировал... Никто бы их не ловил..
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Смысл басни - в одном слове - задекларировал.
Типа все дело в декларации! Отменить декларирование! Защитим наших судей!
Типа по хазе не видно, кто там окопался.
Кстати, и жертвы что-то подозрительно легко раскололись - от одного удара шокером...
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