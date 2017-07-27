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 Масштабная спецоперация КОРД: задержаны четверо нападавших на жену главы хозсуда Черновицкой области. ВИДЕО

Сотрудник полиции при поддержке бойцов подразделения КОРД провели масштабную спецоперацию по задержанию нападавших на семью главы хозсуда Черновицкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спецоперация проводилась в Черновцах, Киеве и Львовской области. Правоохранители задержали четырех подозреваемых.

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Нападение было совершено 10 июля в Черновцах. Злоумышленники пришли в дом судьи около шести утра. Жена судьи открыла дверь. Злоумышленники в масках ударили ее электрошокером и затащили в одно из подсобных помещений. Угрожая, они требовали деньги, которые задекларировал ее муж. Преступники отобрали все сбережения семьи.

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Этих робингудов можно было и не трогать
- пусть глушат потерявших страх судей...
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ну це -дааааааа !
а будинок цієї судді - бомжихи можна глянути ?
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Прекрасная статья
Угрожая, они требовали деньги, которые задекларировал ее муж. - все, самое время отменить электронные декларации!
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СБЕРЕЖЕНИЯ...ВСЕ.... Я плакать и рыдать....
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Угрожая, они требовали деньги, которые задекларировал ее муж.

Нужно было требовать те, которые не задекларировал... Никто бы их не ловил..
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Во как защищают за бюджетные деньги корупцию
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А мона -Я ентим судейским огород вскопаю...бесплатна...
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Угрожая, они требовали деньги, которые задекларировал (!) ее муж.
Смысл басни - в одном слове - задекларировал.
Типа все дело в декларации! Отменить декларирование! Защитим наших судей!
Типа по хазе не видно, кто там окопался.
Кстати, и жертвы что-то подозрительно легко раскололись - от одного удара шокером...
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Вот какие-то неоднозначные эмоции вызывает новость.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияМасштабная спецоперация КОРД: задержаны четверо нападавших на жену главы хозсуда Черновицкой области. ВИДЕО
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