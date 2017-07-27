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 Политика Украины, Общество
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 Во Львовской области полиция пресекла незаконную добычу больших объемов кварцевого песка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львовской области сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры прекратили незаконную добычу и продажу кварцевого песка, который является полезным ископаемым общегосударственного значения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, поблизости населённого пункта Перемышлянского района области предприятие наладило системную незаконную добычу кварцевого песка. В незаконной деятельности использовались экскаваторы, бульдозеры и самосвалы. В дальнейшем песок железнодорожным транспортом поставлялся строительным компаниям Львовской и Закарпатской областей.

"Сегодня во время незаконной добычи и погрузки очередной партии песка были задержаны около десятка работников предприятия, среди которых есть представитель руководства компании. Также было выявлено и изъято три экскаватора, бульдозер и пять самосвалов. Всего была задокументирована незаконная добыча более 27 тысяч тонн песка", - рассказала Калиновская.

Во Львовской области полиция пресекла незаконную добычу больших объемов кварцевого песка 01

Кроме того, она отметила, что в ходе обысков, проведенных в офисе компании, были изъяты черновые записи, бухгалтерские и другие документы, свидетельствующие о незаконной деятельности предприятия.

Во Львовской области полиция пресекла незаконную добычу больших объемов кварцевого песка 02

Калиновская подчеркнула, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны недр) Уголовного кодекса.

Во Львовской области полиция пресекла незаконную добычу больших объемов кварцевого песка 03


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Во Львовской области полиция пресекла незаконную добычу больших объемов кварцевого песка 04

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Во Львовской области полиция пресекла незаконную добычу больших объемов кварцевого песка 05

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Ого, оперативно, почти до центра земли успели докопать...
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тобто видобував якийсь собі сторож із ферми... чи може парашенковський депутат ?
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Такое впечатление, что ловят с утра до ночи. А спят хоть когда? На износ работают.
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Купи лицензию и копай спокойно, никто мешать не будет. А сейчас таких карьеров развелось немеряно - и землеотвода нет, и лицензий на использование недр, просто собралось 20 человек в одном месте с экскаваторами и самосвалами, нашли место потише и поудаленнее, и давай там копать. Впрочем, обычно такие карьеры "курируют" (по факту крышуют) менты или прокуратура, поэтому их владельцы чувствуют себя спокойно. Похоже в данном случае кто-то с кем-то просто не договорился.
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так какой тогда понт покупать участок земли, если будет свободная продажа? да, нужно в конституцию изменения и тогда чей трактор первім приехал и застолбил - то участок его. копай, ищи драгметаллы, энергоресурсы, сверяйся по ЖПС с соседями, долби эту несчастную сферу (ок, эллиптическую) )
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныВо Львовской области полиция пресекла незаконную добычу больших объемов кварцевого песка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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