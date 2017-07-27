 Во Львовской области полиция пресекла незаконную добычу больших объемов кварцевого песка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По ее словам, поблизости населённого пункта Перемышлянского района области предприятие наладило системную незаконную добычу кварцевого песка. В незаконной деятельности использовались экскаваторы, бульдозеры и самосвалы. В дальнейшем песок железнодорожным транспортом поставлялся строительным компаниям Львовской и Закарпатской областей.
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"Сегодня во время незаконной добычи и погрузки очередной партии песка были задержаны около десятка работников предприятия, среди которых есть представитель руководства компании. Также было выявлено и изъято три экскаватора, бульдозер и пять самосвалов. Всего была задокументирована незаконная добыча более 27 тысяч тонн песка", - рассказала Калиновская.
Кроме того, она отметила, что в ходе обысков, проведенных в офисе компании, были изъяты черновые записи, бухгалтерские и другие документы, свидетельствующие о незаконной деятельности предприятия.
Калиновская подчеркнула, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны недр) Уголовного кодекса.
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