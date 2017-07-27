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 Киевские новости, Общество
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Все про:Кличко (2712) рынок (434)

 "Це срань Господня", - мэр Киева Кличко о сносе рынка возле метро "Лесная". ВИДЕО

Снос рынка возле станции метро "Лесная" в столице - это конфликт между собственниками, и КГГА не имеет к нему никакого отношения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КНК, кроме того, Кличко заявил об антисанитарной ситуации на этом рынке.

"Я был на "Лесной". Извините, пожалуйста, рынком это назвать тяжело. Это срань Господня", - сказал Кличко.

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Срань господня-это шествие сектантов сегодня в Киеве!
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Это православие по твоему секта или вообще христианство которое принёс в Киев Владимир?
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Это дремучая религиозная секта и почитай подлинную историю их внедрения с помощью Владимира.
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А что по твоему не дремучая секта, неужели католики которые запытали и сожгли на кострах тысячи людей.
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Яке відношення секта московського "патріархату" має до християнської церкви Володимира і до християнства взагалі?
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Тогда какое отношение к христианству имеет киевский патриархат, его даже не признают.
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киевский патриархат и есть христианство на Руси, это московский не признавали 150 лет, а потом плюнули
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Раджу хоч трохи ознайомитись з історією своєї секти. Звідки вона взялась, як отримала патріархію і скільки страшних злочинів вчинила за свою історію.
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Католики давно и гласно покаялись. И католические обряды стали цивилизованней с уважением к прихожанам. А в православии все осталось на грани дремучего идолопоклонства.
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Достаточно только вспомнить , как сожгли в Женеве Мигеля Сервета, который описал малый круг кровообращения, чтобы понять, что христианство "религия мира и добра." И это была не католическая инквизиция, а протестанты-кальвинисты.
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Если отбросить историю, то на данный момент, учитывая прогресс в науках и информационные возможности, любая религия - это секта, или пирамида паразитов на теле недалекой части народа. И используют ее в своих интересах и власти, и бизнес, и мошенники... Хорошо, если используют в благих целях...
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Все конфессии базируются на мракобесии. Множество войн имело религиозную основу, уничтожение иноверцев внутри стран тоже возглавлялось церковниками, многих ученых подвергала гонениям тоже церковь. Благих примеров в деятельности церквей, как таковых, найти трудно.
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В сегодняшнем виде -это передовой отряд ФСБ. А для большинства публики- православие заключается в непременном окроплении сладких булок раз в году с обильными водочными возлияниями после сего ритуала.....
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ЭТА СЕКТА ТАК И НАЗЫВАЕТСЯ ..СРАНЬ ГОСПОДНЯ ..
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СУДЯ ПО ТОНУ БОЛТОВНИ КЛИЧМО С ЕГО ПОДАЧИ ИЛИ СОГЛАСИЯ И ГРОМИЛИ РЫНОК , КАК У КОМУНИСТОВ- СНАЧАЛА ВСЕ РАЗРУШИМ ДО ОСНОВАНИЯ А ПОТОМ -МЫ НАШ БАНДИТСКИЙ МИРОК ПОСТРОИМ ПРАВДА КТО БЫЛ
ТАК И ОСТАНЕТСЯ ЧМОМ
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забагато тебе в голову били гражданін валодя..... забагато....як ти мером то став ? тобі в очисткі працювать потрібно.
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...какога прэзыдэнта праглидели, мать иго итти...
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Да уж! Боюсь представить, что было бы стань он президентом
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эх, Виталег, а кошда-то я за тебя болел
лучше б ты тогда с нокаутов не вылазил
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Ну так пока он был спортсмен - так не западло было и болеть за него.
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Так он и тогда такой был, мы просто не знали об этом.. Содержание борделя Рио в центре Киева чего стоит..
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Почему не знали? Его криминальное прошлое хорошо было описано во многих СМИ. Особенно на сайте "Украина криминальная".
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Виталька, а ты в ВР был? Вот там действительно как ты сказал.
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Этот высер принёс Педалику 10 пунктов !!!! он на данном этапе все обскакал!!!
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Если бы я так на Цензоре пару-тройку раз отписался, то у меня появилась бы надпись на экране ВАМ ЗАПРЕЩЕНО КОММЕНТИРОВАНИЕ. А его- никто не забанит! Во, блин, у кого-то жисть- явно удалась!
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вова так чё ты с пецей к фирташу в Вену мотались в 2014-м?
вова, ты барыга...
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Эта Виталя, в данном случае. И он ответил Кошкиной, что делал в Вене - приехал к брату и СЛУЧАЙНО встретил Фирташа
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"патриоты" встретиться не могли - бырыги встретились...
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Зря стараешься, 200рыл точно за сааку, если хорошо заплатят. А для меня например, критерием является результат его работы в Одессе - то есть ПШИК!😊
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на цьому і порішим. ти в одну сторону я в іншу.
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Уважаю умных оппонентов. Ведь может оказаться, что ошибаюсь я, а не ты. Но это покажет только время...
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"Срань" це той стан , до якого ви довели простих українців. Добре тобі віталька, що ти цього не знаєш
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Киевляне уже придумали, за какого придурка будут голосовать на следующих выборах?
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Не киевляне придумывают, а кукловоды киевского лохтората. Кого они начнут в зомбоящике хвалить, за того лохи и проголосуют.
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Для начала возмести им, пострадавшим, причинённый ущерб, за бездействие власти, или укрывательство, незаконных действий по сносу.
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криминальный авторитет и его телохранители
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Особенно хороши глаза "интеллектуалов". Видно, что за своего хозяина готовы порвать любого.
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А что взамен, опять отгрохает маркет один из партнёров и сколько людей потеряло работу.
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Не обязательно. Им достаточно людей перенаправить в уже имеющиеся. Причем интересно, что по всему городу на месте снесенных мафов остаются руины, напоминающие ландшафты после обстрела. И никто благоустройством этих мест уже не занимается.
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Срань Господня это очередной мэр Киева. ПОЗОРИЩЕ КИЕВСКОЙ РУСИ.
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С трудом говорит по-украински. Подозреваю что он вообще с трудом говорит.
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По немецки он тоже заикается, хотя прожил в Германии много лет..
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А также, задержите убийц животных, которых они уничтожали вместе с мафами, и дайте им реальные строки.( пол года- тоже срок. как за котов и собак)! И возмещение приченённого ущерба.
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меня тоже скотский разгром зоомагазина возмущает больше всего!
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Молодець- дуже сильно підтягнув знання української.
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не цицерон.
але щодо тих "гнидників" у столиці - правда
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Виталька, а Агрокомбинат Пуща-Водица который снабжал овощами весь Киев ето тоже срань господн так как его сносят и застраивают многоетажками через подставный литовские и китайские фирмы?
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А еще большая срань господня ето сам Виталька, судя по ситуации в Киеве и отсутствию дорожного полотна. Такого даже при Лене Космосе, который воровал миллиардами не было.
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Голова ты отбитая, а не срань ... голивудских боевиков пересмотрел?
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а колись був не поганий боксер ,а тепер ось став сранею господнею _ думки біля зеркала
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...жах якийсь... двох слів до купи зв'язати не може...з людьми як ти вчиниш,теж вніч тітушками та бульдозером...?

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не далеко київська влада відійшла від почищ черновецьких сектантів до маршів москальских прибічників рузького чмиря
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а мне кажется это все не виталькины мысли.кто то ему нашептывает че и как делать!
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Срань господня- новый термин для Гражданского и уголовного кодексов.
Присвоить ему проффффффесора.!
А казлина организовал рабочие места для тех кого он обсырает?
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сие изречени ,указывает на того,кто нанял уборщиков
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"Це срань Господня", - мэр Киева Кличко .Так вот кто видефильмы 90-х годов переводил
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Этот дИбил хоть шо-то умное за свою каденцию мером сказал? Нет.
Киевляне, то Лёню-космонавта выберут себе на голову, то бывшего бандита и не очень умного человека, поставят определять свою свою жизнь?...
Удивляюсь такой их "избирательности".
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Сначала построй не срань, а потом срань сноси. Умник...
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Виталя типа :" ребята , я не вкурсе".
Где новая полиция, прокуратура ? Почему ещё не арестован организатор сноса базара хер Кличко ?
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Все комунальные помещения взяли за копейки уроды.Теперь сдают в аренду.Даже бандюк-даун кличко эту аренду не потянет,пороху предложи все первые этажи под рошен.
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Это рекорд Гиннеса - количество дураков и троллей на одной ветке, т е здесь!
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Конечно срань Господня! Это не бутики и не супермаркеты. Но к сожалению у нас в стране много бедных людей. И им приходится питаться и одеваться вот в таких местах. И вместо того, чтобы все разорять (еще и таким мерзким способом) подумали бы господа, которых мы выбрали как поднять жизненный уровень людей. И тогда такие срани сами исчезнут за ненадобностью. А ломать проще всего. И опять куча людей без работы. Но КР и ВР живут в параллельной реальности. Ганьба, господин мер!!!
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Цензор.НЕТВидеоКиевские новости"Це срань Господня", - мэр Киева Кличко о сносе рынка возле метро "Лесная". ВИДЕО
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