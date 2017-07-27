 "Це срань Господня", - мэр Киева Кличко о сносе рынка возле метро "Лесная". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на КНК
, кроме того, Кличко заявил об антисанитарной ситуации на этом рынке.
"Я был на "Лесной". Извините, пожалуйста, рынком это назвать тяжело. Это срань Господня", - сказал Кличко. Смотрите также: "Это был грабеж! Бульдозеры ехали на людей", - в Киеве ночью неизвестные разгромили рынок на Лесной. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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ТАК И ОСТАНЕТСЯ ЧМОМ
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лучше б ты тогда с нокаутов не вылазил
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вова, ты барыга...
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але щодо тих "гнидників" у столиці - правда
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Присвоить ему проффффффесора.!
А казлина организовал рабочие места для тех кого он обсырает?
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Киевляне, то Лёню-космонавта выберут себе на голову, то бывшего бандита и не очень умного человека, поставят определять свою свою жизнь?...
Удивляюсь такой их "избирательности".
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Где новая полиция, прокуратура ? Почему ещё не арестован организатор сноса базара хер Кличко ?
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