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Вооруженное ограбление в центре Одессы. ВИДЕО
Сегодня, 27 июля, в центре Одессы около банка "Восток" трое неизвестных напали с битами на водителя машины. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео ограбления. На записи видно, как к отделению банка "Восток" подъехала машина, из которой вышли трое мужчин в масках с битами и напали на человека, вышедшего из банка с деньгами. На записи видно, что один из нападавших стреляет из пистолета. Грабители уехали с места преступления на белом автомобиле "Шкода".
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вопрос в сумме денег, если там было больше 200к в гривне, расходы на восстановление окупились бы.
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ставить ...заслужил мля
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а может быть такое, что нам правительство врет?
неее, фигня какая-то
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ремонт машины - твои проблемы, твоя работа - доставить деньги.
В банках работают скоты.
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А деньги все-таки лучше в банках хранить. В трехлитровых. Если они, конечно, у вас есть...
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