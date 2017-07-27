EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия, Общество
  6616  36
Все про:ограбление (1236) Одесса (5772)

 Вооруженное ограбление в центре Одессы. ВИДЕО

Сегодня, 27 июля, в центре Одессы около банка "Восток" трое неизвестных напали с битами на водителя машины. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео ограбления. На записи видно, как к отделению банка "Восток" подъехала машина, из которой вышли трое мужчин в масках с битами и напали на человека, вышедшего из банка с деньгами. На записи видно, что один из нападавших стреляет из пистолета. Грабители уехали с места преступления на белом автомобиле "Шкода".

Загрузка видео...

Смотрите также: Полиция задержала трех военнослужащих, которые избили и ограбили прохожего в Николаеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
водій трохи тупонув. треба було придавити одного, а то і обох нападаючих до сусіднього авто. а там вже розібралися б, хто б відшкодовував збитки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та уже раз такая песня, то что машину жалеть (хотя нам легко с диванов рассуждать), но надо было не только размазывать чуваков по стоящим сбоку машинам, но и когда уже отъезжали - мощно бить в их зад
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
+
вопрос в сумме денег, если там было больше 200к в гривне, расходы на восстановление окупились бы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а "грузин"бы принял закон о ворах в законе и пересажал бы всех !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чего уже говорить..похоже все приехали..(
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та я уже не о нем ,а отношение власти к ворам в законе которые в Украине устроили проходной двор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пора нашему Авакяну генералиссимуса давать и памятник рядом с Жигловым и Шараповым
ставить ...заслужил мля
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ему нужно памятник ставить рядом с бароном Мюнхаузеном-такой же пи...дун о "снижении преступности"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на видео трое , а не двое .сначала пишут а видео видать сами и не смотрят .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помню, один знакомый уголовник, выступая по телевизору, обещал, что все будет Донбасс! Обещание выполнил, как видим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо дать еще больше денег силовым структурам , желательно дважды...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ми вже стали привикати до збройних пограбувань, вбивст - це все нам сниться, ми в гіпнотичному стані, цього всього в дійсності не має. Треба вірити статистиці Луценка і Авакова - злочинність пішла на спад....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НЕ ДИВНО, З ТАКОЮ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМОЮ... ХТО ЯК МОЖЕ ЗАРОБЛЯЄ НА СТАРІСТЬ ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да уже никто не обращают внимания на такую фигню. На записи видно, что народ кругом и бровью не повел. Это стало обыденностью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому что народ безоружный . А если бы были разрешены короткостволы . то кто то из прохожих открыл бы огонь по нападавшим .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В США в штате Вермонт не нужно разрешение на оружие вообще .И там самые низкие показатели преступности в мире .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обратите внимание,центр Одессы,где не проехать и фактически не куда скрыться,а машина грабителей до сих пор не найдена.Браво аваков и новая полиция!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Взрывают, убивают, отжимают и грабят! Действительно по новому живем, но это лучше закончить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шо вы предлагаете? Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас?
 показать весь комментарий
Ответить
 
так преступность еще ж в прошлом квартале победили.

а может быть такое, что нам правительство врет?
неее, фигня какая-то
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сабаков и его пи@арасня никогда не наведут порядок. Барыга должен уйти. У нас нет полиции как бы не гавкал толстопузый антоха и его подельники
 показать весь комментарий
Ответить
 
Водила не таранил их машину, потому что знал, что ему скажут:
ремонт машины - твои проблемы, твоя работа - доставить деньги.
В банках работают скоты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пора уже новый филиал открывать - "Цензор - криминал". Хотя нет - количество преступлений же снижается...

А деньги все-таки лучше в банках хранить. В трехлитровых. Если они, конечно, у вас есть...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВооруженное ограбление в центре Одессы. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти