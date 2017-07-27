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 Происшествия, Общество
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Все про:авиакатастрофа (1063) Скнилов (6) шоу (108)

 "Я тогда не понимал, что погибла мама. Помню самолеты, крики, милицию и скорые, - сегодня годовщина Скниловской трагедии. ВИДЕО

Пятнадцать лет назад во время авиашоу на Скниловском аэродроме возле Львова произошла одна из самых трагических катастроф, вследствие которой погибло 78 человек и ранено около 250.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, Скниловская трагедия стала самой большой катастрофой в истории авиационных шоу.

Трагедия произошла во время празднования 60-й годовщины 14 авиакорпуса. В числе погибших 28 детей, которых родители привели посмотреть на авиашоу.

Тогда трехлетнего Остапа Хмеля ценой своей жизни спасла мама. Погибла и его бабушка.

"Я тогда не понимал, что мама погибла. Помню только фрагменты: дорога, как самолеты стояли. Когда все случилось, когда была паника, крики, милиция и скорые, - вспоминает 18-летний Остап.

Фотография выжившего после авиакатастрофы Остапа облетела весь мир.

Я тогда не понимал, что погибла мама. Помню самолеты, крики, милицию и скорые, - сегодня годовщина Скниловской трагедии 01

Он говорит, что нечасто смотрит на свое известное изображение, но о трагедии и судах над ее виновниками слышал от отца и бабушки - матери отца.

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Скниловская трагедия 27 июля 2002 года - крупная авиационная катастрофа, произошедшая 27 июля 2002 года в ходе авиашоу в честь 60-летия 14 авиационного корпуса в аэропорту Львова в Скнилове, расположенном недалеко от Львова. Во время выполнения фигуры высшего пилотажа истребитель Су-27УБ ВС Украины упал на зрителей.

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Пам'ятаю жах та скорботу від цієї звістки.
На жаль, повного розуміння того, що сталося, досі немає. І чи покарані винні- теж не ясно.
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викладачі (криміналісти) з юрфаку Франка входили до слідчої групи як розбирала "по пунктах"

правда не прав - хз, но
ми на лекції спитали "за що ж пілотів, вони начеб то робили все що могли, старались літак в сторону відвести й катапультувались вже в останні секунди"
нам пояснили так (в чому вина пілотів)

дана фігура пілотажу не була затверджена, пілоти "на спір" з керівником польотів вирішили її зробити -далі всі знають що трапилось (особисто їх показань звичайно не чув, алое й підстав не вірити якось не находжу)
про винних 5 людей отримали строки, але замість керівника польотів - його зам.
* доречі можу помилятись,можливо спір був з замом.
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За трагедию ответили пилоты, простые военные которые выполняли приказ и которые до последнего боролись за то, что бы вытянуть самолет.

Не одна гнида которое на место полетов пустила людей не ответила!
Не одна гнида которая занизила в 2 раза!!! высоту проведения показательных полетв не ответила!
Не одна гнида которая санкционировала перегруз самолета топливом, не ответила!
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Там вроде даже не от топлива весь кошмар, а от того что самолет при падении зацепил какую-то проволоку или провода и порезал людей когда волочился по земле.
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Зацепил по тому, что низко шел. А низко шел по тому, что высоту маневров с 400 метров понизили до 200. И Залили топлива больше чем надо, что существенно утяжелило машину и сделало ее куда менее маневренной
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Ну, что тут говорить. Понизили высоту так как хотели сделать шоу более зрелищным, а когда облажались - стрелочник виноват. Как с тем мужиком из Макдональдса, который типа мужик, выступив в защиту не курения в общественном месте влепил курильщику да так, что тот умер не от никотина, а от противников никотина. А когда этот типа "мужик" понял, что натворил, так его стальные яйца превратились в женский половой, чем он в последствии и воспользовался скоропостижно упиздев с места убийства.
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ну не говорите глупостей, "Низко шел"... На трех метрах - это уже падал.
Уже упав, он зацепил консолью проволоку, и она, как струна, начала калечить и убивать людей.
От собственно падения жертв было мизер - большинство пострадавших были в стороне от вектора "пробега" обломков.
Больше, чем надо, топлива он не взял бы - что ему, ПТБ вешали? Залили штатно, до Миргорода чтоб хватило, вес записали в формуляр. Просто пилот не учел увеличение веса - вот это другой вопрос. Плюс, конечно, халатность в организации - на "авось"
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в 2028 к планете Земля на близкое расстояние подойдёт метеорит типа "мама" Тунгусского метеорита.Ученые всего мира в шоке.Защиты пока не придумали ни военные,ни астрономы ни НАСА...
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ни под водой - годовщина "Курска" тоже не за горами.
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желтизна и необразованность в тексте видна твоем
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Так случилось, что мне довелось увидеть последствия этой трагедии в прямом эфире по телеку, сразу же после ЧП...... До сих пор забыть не могу...... УЖОС.....
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Не удивлюсь, если это кацапы устроили диверсию с самолетом.
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У нас в СБУ и армии агентов ФСБ больше чем неагентов.
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нууу, это уже фобия...
Не нужно в каждом проявлении бардака и халатности искать руку ФСБ. Дурней и своих хватает.
Какой мотив? Просто для западла? Рашка тогда еще не так сгнила.
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Я как раз был на этом шоу. До сих пор помню крики, фрагменты тел, запах горелого керосина.
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Страшная беда, но мало кто знает, что с нее началось уничтожение украинской боевой авиации и ВВС как вида ЗСУ... Многие наши нынешние проблемы берут начало именно там.
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Оно началось с распила на металл стратегических Ту-160 и Ту-95 вместе с прекращением массового производства военно-транспортных Ан, это я как лейтенант запаса Воздушных Сил точно знаю. Надо в срочном порядке хотя бы дозвуковые штурмовики начать разрабатывать помимо транспортников, иначе потеряем поддержку войск с воздуха в скором времени, что просто недопустимо!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Я тогда не понимал, что погибла мама. Помню самолеты, крики, милицию и скорые, - сегодня годовщина Скниловской трагедии. ВИДЕО
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