 "Я тогда не понимал, что погибла мама. Помню самолеты, крики, милицию и скорые, - сегодня годовщина Скниловской трагедии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода , Скниловская трагедия стала самой большой катастрофой в истории авиационных шоу.

Трагедия произошла во время празднования 60-й годовщины 14 авиакорпуса. В числе погибших 28 детей, которых родители привели посмотреть на авиашоу.

Тогда трехлетнего Остапа Хмеля ценой своей жизни спасла мама. Погибла и его бабушка.

"Я тогда не понимал, что мама погибла. Помню только фрагменты: дорога, как самолеты стояли. Когда все случилось, когда была паника, крики, милиция и скорые, - вспоминает 18-летний Остап.

Фотография выжившего после авиакатастрофы Остапа облетела весь мир.

Он говорит, что нечасто смотрит на свое известное изображение, но о трагедии и судах над ее виновниками слышал от отца и бабушки - матери отца.

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