 "Я тогда не понимал, что погибла мама. Помню самолеты, крики, милицию и скорые, - сегодня годовщина Скниловской трагедии. ВИДЕО

Трагедия произошла во время празднования 60-й годовщины 14 авиакорпуса. В числе погибших 28 детей, которых родители привели посмотреть на авиашоу.
Тогда трехлетнего Остапа Хмеля ценой своей жизни спасла мама. Погибла и его бабушка.
"Я тогда не понимал, что мама погибла. Помню только фрагменты: дорога, как самолеты стояли. Когда все случилось, когда была паника, крики, милиция и скорые, - вспоминает 18-летний Остап.
Фотография выжившего после авиакатастрофы Остапа облетела весь мир.
Он говорит, что нечасто смотрит на свое известное изображение, но о трагедии и судах над ее виновниками слышал от отца и бабушки - матери отца.
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Скниловская трагедия 27 июля 2002 года - крупная авиационная катастрофа, произошедшая 27 июля 2002 года в ходе авиашоу в честь 60-летия 14 авиационного корпуса в аэропорту Львова в Скнилове, расположенном недалеко от Львова. Во время выполнения фигуры высшего пилотажа истребитель Су-27УБ ВС Украины упал на зрителей.
На жаль, повного розуміння того, що сталося, досі немає. І чи покарані винні- теж не ясно.
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правда не прав - хз, но
ми на лекції спитали "за що ж пілотів, вони начеб то робили все що могли, старались літак в сторону відвести й катапультувались вже в останні секунди"
нам пояснили так (в чому вина пілотів)
дана фігура пілотажу не була затверджена, пілоти "на спір" з керівником польотів вирішили її зробити -далі всі знають що трапилось (особисто їх показань звичайно не чув, алое й підстав не вірити якось не находжу)
про винних 5 людей отримали строки, але замість керівника польотів - його зам.
* доречі можу помилятись,можливо спір був з замом.
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Не одна гнида которое на место полетов пустила людей не ответила!
Не одна гнида которая занизила в 2 раза!!! высоту проведения показательных полетв не ответила!
Не одна гнида которая санкционировала перегруз самолета топливом, не ответила!
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Уже упав, он зацепил консолью проволоку, и она, как струна, начала калечить и убивать людей.
От собственно падения жертв было мизер - большинство пострадавших были в стороне от вектора "пробега" обломков.
Больше, чем надо, топлива он не взял бы - что ему, ПТБ вешали? Залили штатно, до Миргорода чтоб хватило, вес записали в формуляр. Просто пилот не учел увеличение веса - вот это другой вопрос. Плюс, конечно, халатность в организации - на "авось"
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Не нужно в каждом проявлении бардака и халатности искать руку ФСБ. Дурней и своих хватает.
Какой мотив? Просто для западла? Рашка тогда еще не так сгнила.
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