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 Политика Украины
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 Зейтуллаева в России осудили на 15 лет, - журналист. ВИДЕО

После отбытия наказания предусмотрено ограничение.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницув Фейсбук журналиста Антона Наумлюка, в России огласили приговор фигуранту крымского дела "Хизб ут-Тахрир" Руслану Зейтуллаеву.

"Руслана Зейтуллаева осудили на 15 лет лишения свободы и с ограничением на год после отбытия наказания", - пишет он.

Адвокат Эмиль Курбединов также прокомментировал этот приговор, назвав его "позором".

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Напомним, фигурант севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслан Зейтуллаев в Верховном суде России 27 июля опроверг обвинения, выдвинутые против него в суде, и заявил, что они "строятся на показаниях неких засекреченных свидетелей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Зейтуллаев в Верховном суде России опроверг обвинения в терроризме

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в "участии в террористическом сообществе" и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура оспорила данное решение в Верховном Суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали на том, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористического сообщества. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд приговорил Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами - преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".

Российское правозащитное движение "Мемориал" признало Руслана Зейтуллаева и еще троих жителей Севастопольского района, осужденных вместе с ним, политическими заключенными. Организация "Хизб ут-Тахрир" свободно действует в большинстве европейских стран, Россия - единственная страна, признавшая ее террористической.

С 15 мая 2017 года Зейтуллаев объявил голодовку с требованием прекратить преследования крымских татар. Ранее он голодал несколько недель, потеряв более 8 кг веса, однако прекратил голодовку после повторного приговора по просьбе лидера крымских татар Мустафы Джемилева.
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Похож на Колю из фильма Госсти из будущего...
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От силы пару лет просидит, если конечно, Трамп не начнет вытаскивать кацапию из задницы.
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У блогера появились данные соцопроса россиян по отношению к отдыху в оккупированном Крыму!!!
http://blogs.korrespondent.net/blog/business/3872224/
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когда читаю подобные новости, чувствую абсолютное, беспросветное бессилие.... а еще ненависть к подонкам, которые безнаказанно и показательно, в угоду каким-то "политическим интересам" разрушают судьбы людей, не только тех, кого наказывают без вины, но и десятков связанных с ними родственников, друзей...
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Одно радует: вряд ли чуваку доведется сидеть 15 лет: х-лостан столько не протянет.
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чого ще було очікувати від так зв "суду" в Золотій Орді?
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Великий проект Путина
В ленте множество сообщений о том, что среди друзей Путина обнаружен еще один долларовый миллиардер (Литвиненко - ректор Горного института в Петербурге). Ничего удивительного. В начале миллиардерами становились друзья Путина, его бывшие сослуживцы, однокашники, охранники, помощники, партнеры по дачному кооперативу "Озеро" и по дзюдо. Потом - друзья пайщиков "Озера", сослуживцы партнеров по дзюдо, партнеры однокашников, охранники партнеров. Но и это не предел. Рано или поздно миллиардером станет последний шофер охранника однокашника партнера сослуживца друга Путина. Тогда можно будет с гордостью рапортовать, что "великий проект Путина" реализован полностью и окончательно.
Так будет завершен передел общественного пирога. А большинству населения, непричастному к избранному кругу друзей друзей и охранников охранников Путина, достанется все остальное. Не много правда останется, но наш народ привык жертвовать собой во имя торжества великих проектов вождей
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныЗейтуллаева в России осудили на 15 лет, - журналист. ВИДЕО
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