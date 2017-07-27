 "Они называли мое подразделение обезьянами из Южной Америки", - иностранцы-наемники получают тюремные сроки за сотрудничество с террористами Донбасса. ВИДЕО

Впрочем, еще до возвращению на родину сторонников террористов могут ожидать неприятные перемены. К примеру, американский военный Гийом Кавелье был уволен из армии США сразу после сообщения о его участии в боях против ВСУ.
Возвратившийся в Великобританию Бен Стимсон был арестован британскими властями в 2015 году в аэропорту Манчестера и был осужден на более чем пять лет за "оказание помощи сепаратистам".
Суд в Киеве приговорил к 13 годам тюрьмы бразильца Рафаэля Лусварги за "создание террористической организации и вербовку иностранных граждан". Именно он рассказал о том, как относятся "ополченцы" к наемникам не из России.
"Мое отделение, по их словам, полностью обезьяны из Южной Америки. Это сильно обидело всех бразильцев", - заявил он уже из украинской тюрьмы.
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Трамп німців...- пісець газпрому...тепер..)
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и второй моментв иных странах хадерживают и вкатывают немалые сроки в назидание иным идиотам....а у нас сепарам и должности в МВД и главных врачей в роддомах и пенсии и преводят на посады в суды нормальной Украины...
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1. Мы физически не сможем посадить всех "сепаратистов" и им сочувствующих. Потому что с той стороны в это говно вляпаться умудрились слишком многие. Всех убить - нам не дадут, всех сажать - некуда, да и кормить/сторожить же.
2. В сухом остатке пусть лучше стоялец на блокпосту и не сядет, но и в нашших стрелять не будет. Потом все архивы повсплывают, они сами на себя стучать в три смены будут, так что особо борзых один фиг выловить можно будет - была бы воля. Но это уже вопрос отдельный.
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а еще земляными червяками (с)
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А с чем он не согласен в этом определении? Бразилия же в Латинской Америке..
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