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 Политика Украины, Общество
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 "Они называли мое подразделение обезьянами из Южной Америки", - иностранцы-наемники получают тюремные сроки за сотрудничество с террористами Донбасса. ВИДЕО

Наемники-иностранцы из Европы и Латинской Америки, воевавшие на стороне террористов на Донбассе, получают реальные сроки не только в Украине, а и в родных странах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время, тюремного заключения удается избежать только тем, кто остается на оккупированных территориях.

Впрочем, еще до возвращению на родину сторонников террористов могут ожидать неприятные перемены. К примеру, американский военный Гийом Кавелье был уволен из армии США сразу после сообщения о его участии в боях против ВСУ.

Возвратившийся в Великобританию Бен Стимсон был арестован британскими властями в 2015 году в аэропорту Манчестера и был осужден на более чем пять лет за "оказание помощи сепаратистам".

Суд в Киеве приговорил к 13 годам тюрьмы бразильца Рафаэля Лусварги за "создание террористической организации и вербовку иностранных граждан". Именно он рассказал о том, как относятся "ополченцы" к наемникам не из России.

"Мое отделение, по их словам, полностью обезьяны из Южной Америки. Это сильно обидело всех бразильцев", - заявил он уже из украинской тюрьмы.

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Да уж, эти сепарские "антифашисты" давно всех нацистов переплюнули...
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Немецкий регулятор энергорынка Федеральное сетевое агенство отклонило проекты, связанные с "Северным потоком-2" и отказалось включать их в перспективные планы развития германской энергетики, обосновывая свое решение "ненадежностью" проекта. Связано это, конечно, с санкциями США и полной неопределенностью с будущим "Потока". ... дожав таки

Трамп німців...- пісець газпрому...тепер..)
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когда же в Украине будут просто расстреливать??????
и второй моментв иных странах хадерживают и вкатывают немалые сроки в назидание иным идиотам....а у нас сепарам и должности в МВД и главных врачей в роддомах и пенсии и преводят на посады в суды нормальной Украины...
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Так они и есть обезьяны из Бразилии, там их много.
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А в Україні відпускають до дому--ИХжеждутдома!!!)))
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Не бреши- ніхто іноземних нАйманців не відпускав. Було, що міняли на наших.
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Есть нюанс, даже два.

1. Мы физически не сможем посадить всех "сепаратистов" и им сочувствующих. Потому что с той стороны в это говно вляпаться умудрились слишком многие. Всех убить - нам не дадут, всех сажать - некуда, да и кормить/сторожить же.
2. В сухом остатке пусть лучше стоялец на блокпосту и не сядет, но и в нашших стрелять не будет. Потом все архивы повсплывают, они сами на себя стучать в три смены будут, так что особо борзых один фиг выловить можно будет - была бы воля. Но это уже вопрос отдельный.
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А как вас по другому называть, если вы претесь на другую сторону Земли только для того, чтобы убивать людей?
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Яке жорстоке покарання..за вбивсяво..Українців...звільнили із армії..))
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"Они называли мое подразделение обезьянами из Южной Америки"

а еще земляными червяками (с)
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"Они называли мое подразделение обезьянами из Южной Америки"

А с чем он не согласен в этом определении? Бразилия же в Латинской Америке..
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А у нас таких приводят в Раду, а потом награждают
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Не звезди, у вас на рашке нет Рады, у вас есть "бешеный принтер".
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Судя по всему, эти обезьяны либо свалят нах на рашку, либо сядут в Украине или на родине... в лучшем случае сядут, а то могут и чернозем удобрить.
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Конечно обезьяны , раз к приехали воевать за обезьян.
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ты не обезьяна, ты 3,14дриЛЛЛо из Юж.Америки!!!!
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Они называли мое подразделение обезьянами из Южной Америки", - иностранцы-наемники получают тюремные сроки за сотрудничество с террористами Донбасса. ВИДЕО
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