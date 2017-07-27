 "Чувствуется опыт. Нормативы высокие и исполняются очень уверенно", - учения артподразделений АТО Донецкой области. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Військове телебачення України
, состязания направлены на поддержание формы и готовности к выполнению боевых задач.
"Уровень подготовки артиллеристов очень высокий. Нормативы исполняются очень уверенно. Подразделения слаженные. Очень заметен опыт бойцов", - отмечает один из организаторов учений. Смотрите также: Одесские курсанты выполнили прыжки с парашютом с вертолета Ми-8 на воду. ФОТОрепортаж
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"Американський телеканал HBO зніматмеи серіал про чорнобильську катастрофу"
"Відчувається досвід. Нормативи високі і виконуються дуже впевнено", - вишкіл артподразділів АТО Донецької області"
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