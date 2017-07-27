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 Политика Украины, Общество
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Все про:учения (1874) Донецкая область (4517) артиллерия (188)

 "Чувствуется опыт. Нормативы высокие и исполняются очень уверенно", - учения артподразделений АТО Донецкой области. ВИДЕО

Отведенные в тыл согласно минским договоренностям артподразделения украинской армии провели учения в Донецкой области и определили лучший артиллерийский расчет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, состязания направлены на поддержание формы и готовности к выполнению боевых задач.

"Уровень подготовки артиллеристов очень высокий. Нормативы исполняются очень уверенно. Подразделения слаженные. Очень заметен опыт бойцов", - отмечает один из организаторов учений.

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Не забивайте мозги людям учениями. Сейчас дела поважнее с Саакашвили происходят.
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Так, до чого б доїб..., ану, боти, підкажіть.
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Зрада тут є),полюбасу, тільки вони знають в чому вона криється, ждемсс....
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чем тяжелее в учении , тем больше шансов выжить в бою .
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Ну-ну... и когда же начнется это самый БОЙ? Наверное, когда на окраинах Киева появятся "террористы"?
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Ви тілько шо вийшли з коми? Все почалося весною 2014-го. Вітаю з одуженням.
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Еле ЦН:
"Американський телеканал HBO зніматмеи серіал про чорнобильську катастрофу"
"Відчувається досвід. Нормативи високі і виконуються дуже впевнено", - вишкіл артподразділів АТО Донецької області"
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А в чем смысл? 3,5 года все улучшается "досвид", а КРЫМНАШ и Донбасс точно такой же. Играться в солдатики могут все, а реально освободить родную землю от оккупантов никто не спешит((
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Чувствуется опыт. Нормативы высокие и исполняются очень уверенно", - учения артподразделений АТО Донецкой области. ВИДЕО
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