 "Установка способна создать эффект "Града" на поле боя", - новый боевой модуль на базе беспилотного БТР "Фантом-2" успешно прошел испытания. ВИДЕО

Новая версия беспилотного БТР получила новую колесную формулу 8х8 вместо 6х6 в предыдущей модели. Это позволяет увеличить полезную нагрузку и устанавливать более мощное оружие. Увеличенные габариты дали возможность установить более мощную силовую установку и увеличить запас автономного хода.
Во время испытаний нового модуля и стрельбы ракетами РС-80, создающие эффект "Града", были поражены все заданные цели и полностью проверена работа модуля в полевых условиях.
Президент Петр Порошенко поздравил военных с успешным испытанием отечественной военной техники и опубликовал на своей странице в соцсети фрагменты видеозаписи испытаний.
"Беспилотный "Фантом-2" мощнее и эффективнее. Способен создать эффект "Града" на поле боя и уже подтвердил свою надежность", - написал Порошенко в комментарии к видео.
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"Миниград", если не подпадает под запрещённое, против "Града" это уже достойный отпор...
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Расскажите по-подробнее КУДА на "Град" НАВЕШИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЕЩЁ 10 НАПРАВЛЯЮЩИХ?
Нихрена себе новость!!!!
Ждём ответа
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найбільша зрада у тому,що бюджет армії тратиться на муйню апріорі ...
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У россиян есть серьезные боевые глушилки...
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а якщо серйозно,то завжди були "сліпі закутки" розвитку бронетехніки..
З нового в Україні -власне цей " робо-чудо-апарат" і "бронекатери Порошенко"..
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чего вдруг оно стало новым
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Под мишени заложен ИМ-100.
Он и взрывается в нужное время.
Красиво ,все летит в разные стороны.
Стреляют нурсами. И по плошади слабовато и по точности вообще гавно с земли.
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так,абсолютно незахищена ціль ,але цІна модифікації мінімальна.
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Конечно, если выпустить на поле десяток таких, да объединить в батарею.
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десяток таких буде дешевше у 10 -20 разів..
підігнав 10 таких на передову,вистрілив.Забув.
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З точки зору Ціна -"живучість" -ефективність
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но нада писать правду
за неимением современных вооружений
берем советские авиационные пусковых и ставим на БТР
против сепаров може и пригодится
а против реальной армии РФостана врядли
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и зачем эти беспилотные понты?
Зачем ей большой запас хода? перегонять её по шоссе, сидя в другой машине сзади установки и пялясь в экранчик монитора с небольшим обзором и разрешением? или на тягаче?
На хера установке бронирование? она что, в атаку ходить будет?
Как её перезаряжать, тоже безпилотно?
Калибр 80мм - достаточно жалкое поражающее действие, как для накрытия по площадям.
И тд
Что за фуйню лепят расходуя и так весьма скромные средства?
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своего производства нет
тому и лепят шо еще есть на складах от СССР
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а не проще ли наладить выпуск боеприпасов к градам? чем лепить вот это и ракеты к вот этому?
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квалифицированные инженеры давно по заграницам
через несколько лет токарей и слесарей не будет
народ в большинстве даже не представляет размеров ямы в которую нас уже закатали
самим не выбраться
а вот кого назначат вместо уничтожаемых украинцев в эт интересно
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вибирайте варіант.
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ніхто не пояснить,яку ФУНКЦІЮ має виконувати дана броньована установка (для одноразового залпу) на сучасному полі бою!? підвозу ракет на передову ? ((
Я б за таке "врєдітєльство" військовому бюджету ініціаторів введення цього виду зброї у Війська САДИВ.
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2. Отмывка бабла.
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Эти сарайчики просто подрывают изнутри))
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