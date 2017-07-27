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 Политика Украины
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 "Установка способна создать эффект "Града" на поле боя", - новый боевой модуль на базе беспилотного БТР "Фантом-2" успешно прошел испытания. ВИДЕО

ГП "Укроборонпром" завершило испытания боевого модуля для запуска ракет РС-80, который планируется устанавливать на отечественную бронетехнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для тестирования нового модуля была задействована обновленная версия беспилотного БТР "Фантом-2".

Новая версия беспилотного БТР получила новую колесную формулу 8х8 вместо 6х6 в предыдущей модели. Это позволяет увеличить полезную нагрузку и устанавливать более мощное оружие. Увеличенные габариты дали возможность установить более мощную силовую установку и увеличить запас автономного хода.

Во время испытаний нового модуля и стрельбы ракетами РС-80, создающие эффект "Града", были поражены все заданные цели и полностью проверена работа модуля в полевых условиях.

Президент Петр Порошенко поздравил военных с успешным испытанием отечественной военной техники и опубликовал на своей странице в соцсети фрагменты видеозаписи испытаний.

"Беспилотный "Фантом-2" мощнее и эффективнее. Способен создать эффект "Града" на поле боя и уже подтвердил свою надежность", - написал Порошенко в комментарии к видео.

Загрузка видео...

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Подпадают под запретные по Минским договорённостям?
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Я говорю о другом...
"Миниград", если не подпадает под запрещённое, против "Града" это уже достойный отпор...
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Эээээээ.....
Расскажите по-подробнее КУДА на "Град" НАВЕШИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЕЩЁ 10 НАПРАВЛЯЮЩИХ?
Нихрена себе новость!!!!
Ждём ответа
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"RR". Хотел поставить подобный вопрос, о "дополнительной подвеске десяти снарядов",да передумал, пожалел "тактика и стратига". Но потом передумал. А дополнительные снаряды подвешиваются, думаю, к его "гениталиям" - чтобы такие "гении" и "знатоки" не размножались...
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"Не олигарх", объясняю для "особо одарённых" - "С-8" - это 80мм НУРС. В блоке НУРС, в зависимости от несущей платформы (вертолёта, самолёта), может быть от 8 до 24-х снарядов. Слышал,(но не видел), есть блоки С-5-х (50мм), под 32 снаряда. Фото плохое, но там, кажется, УБ-16, под 16 80мм НУРС.
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"Сержант Билко" вторая серия! В первой был танк на воздушной подушке. И мишени минировались! Только там сказали, что это комедия, а тут нет! Клоуны!
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Фантом це покищо експеременталтна платформа, випробування проходять з самими різноманітними бойовими модулями. В принципі розробка перспективна, але ще досить сира. А найбільша «зрада» в цьому, що це наша, Українська розробка
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ні..

найбільша зрада у тому,що бюджет армії тратиться на муйню апріорі ...
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Интересно, как этот модуль управляется в условиях радиопомех?
У россиян есть серьезные боевые глушилки...
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скоріше всього ззаду "бойового модуля" є роз"єм для пульта керування...про всяк випадок..

а якщо серйозно,то завжди були "сліпі закутки" розвитку бронетехніки..
З нового в Україні -власне цей " робо-чудо-апарат" і "бронекатери Порошенко"..
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Ну, немецкий постановщик дымзавес (при ведении "газовой" войны применение иное - заражение площадей отравляющими веществами), на платформе, кажется, чешского танка (фото неразборчивое). Он к обсуждаемой теме какое отношение имеет? Вы ещё сравните "пулемёт Гатлинга с пушкой "Вулкан"...
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Це зброя для розгону Майдану,а не для війни з кацапстаном.
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Пока все это не протестируют в боевых условиях, все разговоры про супер-эффективность - просто пустая трескотня. Но хотелось бы, чтобы так и было, как заявлено
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Весь смысл этого проекта распил бабла. Почему-то американцы тратят миллионы на подготовку одного солдата, а ведь могли бы армию беспилотников создать. Но даже у них технологии не дошли до такого уровня. Против какого-то отсталого племени может и пойдет, но в условиях РЭБ это бесполезная игрушка.
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У американцев беспилотников больше, чем у кого-либо в мире. В будущем воевать будут роботы, а не люди. Так что Украина на правильном пути. А таким горе-комментаторам, как ты, только бы обосрать все. Сколько вам интересно платят кремлевские за ваше говнецо? РЭБ подавляются на поле боя первыми.
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говенцо то еще советское
чего вдруг оно стало новым
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Это Пастор на такую херню ведётся и лохи.
Под мишени заложен ИМ-100.
Он и взрывается в нужное время.
Красиво ,все летит в разные стороны.
Стреляют нурсами. И по плошади слабовато и по точности вообще гавно с земли.
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Мне показалось, или они просто взорвали "цель"?
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правильний підхід.
так,абсолютно незахищена ціль ,але цІна модифікації мінімальна.
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Просто тестируют средство передвижения. А вооружение будет совсем другое.
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А навіщо тоді мішені взривать і показувать це на всю країну?
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Гос. пропаганда, это нормально. Вот кацапы пропаганду проводят по всему миру и добились больших успехов в этом, а нам нельзя? Мы должны скулить о собственной второсортности с утра до вечера? Ныть про долю пропащую, про вечную зраду? Тошнит уже от скулящих недоносков.
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Я конечно не специалист в военке но подлета снаряда к цели не заметил просто дистанционый взрыв... Но если эта штука работает то за это зачет конструкторам....
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Поверь, тебе это и не нужно. Выпей пивка и спать...
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Стрелять одиночными 80-ми НУРСами?
Конечно, если выпустить на поле десяток таких, да объединить в батарею.
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"Установка способна создать эффект "Града" на поле боя", - новый боевой модуль на базе беспилотного БТР "Фантом-2" успешно прошел испытания - Цензор.НЕТ 6768

десяток таких буде дешевше у 10 -20 разів..

підігнав 10 таких на передову,вистрілив.Забув.
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НУРС, что воздушного, что морского, что наземного базирования - РСЗО, оружие боя по "площадям". У "Катюш" тоже был значительный разброс снарядов. Поэтому они чаще всего применялись дивизионами, которые именовались "артиллерия Резерва Главного Командования". Использовались в критические моменты - массированный, в несколько минут, залп, и исчезли... Так и тут. Нечего беспокоиться о "разбросе снарядов", когда ваше подразделение к земле прижали миномётным или пулемётным огнём, и под его прикрытием штурмовой кулак приближается к позициям. Тут счёт на секунды идёт, не до вызова танков или артиллерии...
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Чимсь на це схоже. Майстри піару приблизно одного рівню.

"Установка способна создать эффект "Града" на поле боя", - новый боевой модуль на базе беспилотного БТР "Фантом-2" успешно прошел испытания - Цензор.НЕТ 6474
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Армата касапська,до речі,теж МУЙНЯ..
З точки зору Ціна -"живучість" -ефективність
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да може и не бессмысленный
но нада писать правду
за неимением современных вооружений
берем советские авиационные пусковых и ставим на БТР
против сепаров може и пригодится
а против реальной армии РФостана врядли
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Для борьбы с сепарами есть настоящее оружие, а это просто бутафория.
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А смысл создавать эффект Града когда есть Грады?

и зачем эти беспилотные понты?
Зачем ей большой запас хода? перегонять её по шоссе, сидя в другой машине сзади установки и пялясь в экранчик монитора с небольшим обзором и разрешением? или на тягаче?
На хера установке бронирование? она что, в атаку ходить будет?
Как её перезаряжать, тоже безпилотно?
Калибр 80мм - достаточно жалкое поражающее действие, как для накрытия по площадям.
И тд

Что за фуйню лепят расходуя и так весьма скромные средства?
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видимо ракет к Градам уже нет
своего производства нет
тому и лепят шо еще есть на складах от СССР
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что, все на погоревших складах были?
а не проще ли наладить выпуск боеприпасов к градам? чем лепить вот это и ракеты к вот этому?
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кто на лаживать будет
квалифицированные инженеры давно по заграницам
через несколько лет токарей и слесарей не будет

народ в большинстве даже не представляет размеров ямы в которую нас уже закатали
самим не выбраться
а вот кого назначат вместо уничтожаемых украинцев в эт интересно
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да, и визуально - очень неустойчивая игрушка с высоким центром тяжести как для такой малышки с неширокой опорой
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чопусь впевненість,що наше військове керівництво або повні мудаки у сучасних методах ведення бою,або кремлівські агенти .

вибирайте варіант.
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Так все ракеты к градам взорвали на складе в прошлом году
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Подлета снарядов к цели не заметил, похоже цели были заранее заминированы, а о чем это может говорить, с точностью проблемы... Кошмар - установить авиа кассету с НУРСами на лафет и выдавать это за ноухау, а ведь россияне постоянно совершенствуют свои РЭБ...
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"Установка способна создать эффект "Града" на поле боя", - новый боевой модуль на базе беспилотного БТР "Фантом-2" успешно прошел испытания - Цензор.НЕТ 9280
ніхто не пояснить,яку ФУНКЦІЮ має виконувати дана броньована установка (для одноразового залпу) на сучасному полі бою!? підвозу ракет на передову ? ((

Я б за таке "врєдітєльство" військовому бюджету ініціаторів введення цього виду зброї у Війська САДИВ.
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А ты для чего здесь такое запостил, не для того?
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Уделю тебе немного времени. Те ведь понять не магешь какая сейчас война. Позиционная, обе стороны пытаются оттеснить блокпосты противника, или уничтожить их, и продвинутся вперед на 100, 200 м., или километр когда повезет. Так вот вместо того что бы отправлять туда тебя, ползком на пузе, дело кстати абсолютно бесперспективное. К блокпосту ночью подкатит такая байда, выполнит залп, и вернется для перезарядки. Андестенд?
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Куда подкатит ? Вы в своем уме ? Да такую байду ночью за десяток км слышно. А с 1 км, неуправляемыми снарядами (какими он стреляет), вы не то что в блок-пост, вы в бронепоезд не попадете.
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Смешная ты зверушка, ты слышал как работает электромобиль? Да, так, дыр-дыр-дыр, и слышно на 10 км., это верно. Предложи себя в главные конструкторы, точно возьмут...
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Разработчиков "Катюш" тоже перед войной посадили, а программу свернули, оставив одну экспериментальную батарею... Что потом было, под Оршей, Вам, "сажальщик", известно? А если бы там не одна батарея была, а несколько дивизионов?!
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Просто после }{уевых новостей про Миху нужно было выдать что то в пользу презика, что б "биомасса" не взбунтовалась. Это их стандартный прием.
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А когда скачиваешь видео и замедляешь скорость просмотра,то не видишь подлета ракеты)))
Эти сарайчики просто подрывают изнутри))
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Установка способна создать эффект "Града" на поле боя", - новый боевой модуль на базе беспилотного БТР "Фантом-2" успешно прошел испытания. ВИДЕО
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