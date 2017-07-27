 Взрыв в жилом доме Киева: спасатели продолжают работы по разбору завалов. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

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Сообщается, что к ликвидации последствий взрыва привлекались 125 чел. личного состава и 31 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 84 чел. личного состава и 17 ед. техники.





Также, для поиска возможных пострадавших привлечена кинологическая служба ГСЧС Украины.

Напомним, 26 июля, в 15:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в 9-этажном жилом доме по ул. Бурмистенко, 12, что в Голосеевском районе столицы произошел взрыв неизвестного происхождения.

К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию к месту происшествия было установлено, что в результате взрыва произошло обрушение перекрытия между 3 и 2 этажами, между 2 и 1 этажами и между 1 этажом и подвальным помещением без последующего горения.

Во время проведения эвакуации жителей дома в шоковом состоянии была передана работникам скорой медицинской помощи женщина 1937 г.р., 34 человека были выведены на безопасное расстояние.

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В результате взрыва в квартире где произошло происшествие, в 16:18 была обнаружена погибшая женщина 1950 г.р

Для предотвращения дальнейшего разрушения железобетонных конструкций подразделением аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве были установлены соответствующие строительные распорки.

Фото: пресс-служба ГСЧС