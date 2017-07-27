 Перестрелка в Днепре: Нахшон, которого Саакян обвиняет в организации нападения, утверждает, что ушел до конфликта. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении.
"В первую очередь хочу передать соболезнования. И выздоровления всем, которые пострадали", - сказал он.
"У меня действительно с Эдуардом Саакяном (брат Эдмонда. - ред.) есть вопрос финансов. Он меня пригласил на встречу в очередной раз, чтобы разобраться с цифрами. Я приехал туда один. И там появляется его брат, люди в камуфляже, оружие. Слышу угрозы в мою сторону. Понимаю, что ни о каких финансовых вопросах никто не собирается говорить. Я собрался уходить, испугался. Тут появляется еще группа каких-то людей, которые начинают с его братом ссориться, ругаться. Я в этот момент уже ухожу, слава Богу. Дальше я не знаю, что там случилось. Потом слушаю о том, что было. Я очень испугался", - рассказал он.
Напомним, вечером 24 июля несколько бандитов обстреляли группу ветеранов АТО из-за хозяйственного конфликта. Бывшие военнослужащие Алексей Вагнер и Максим Иващук погибли, ранения получил известный адвокат и бывший боец АТО Эдмонд Саакян. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.
Эдмонд Саакян, участник АТО, тяжело раненый 24 июля в перестрелке, рассказал: "Нахшон приехал, с ним было четыре человека. Мы мирно общались, даже улыбались, смеялись. Обсуждали документы по квартире, из-за которой был конфликт. Но внезапно все изменилось. Вдруг подъехала группа людей, подкрепление, и бандиты, которых взял на встречу Нахшон, стали вести себя по-другому, угрожающе. Один из тех, кто сидел с самого начала, подошел ко мне, приставил к животу револьвер и сказал: "Я тебя сейчас пристрелю". Нахшон на это никак не отреагировал, он сам испугался, думаю, пожалел, что взял с собой бандитов".
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Ушёл до того, как начали стрелять?
А, ну понятно - "нивинват"...
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Инцидент со стрельбой произошел во вторник, 25 июля, около 19:30 в Киеве , в районе кинотеатра "Загреб" на Голосеевском проспекте.неизвестные расстреляли окна трех троллейбусов коммунального предприятия "Киевпастранс",Очередь прозвучала из парковой зоны, расположенной через дорогу от указанного отеля (лесополоса возле танка),мишенью стрелков мог быть водитель одного из троллейбусов - ветеран АТО.
несмотря на обвал звонков на линию "102", доблестные полицейские прибыли на место происшествия лишь спустя час и пятнадцать минут. Немудрено, что никого задержать полицейским не удалось", -https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/97243-tselili-v-okna-v-kieve-rasstrelyali-tri-trollejbusa.htm
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ну что ж посмотрим, разберутся, или будет "как всегда"...
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