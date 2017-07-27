EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия
  417  14
Материалы по теме:
Все про:Днепр_город (2780) конфликт (736) стрельба (2459)

 Перестрелка в Днепре: Нахшон, которого Саакян обвиняет в организации нападения, утверждает, что ушел до конфликта. ВИДЕО

Шолом Нахшон, которого один из участников перестрелки в Днепре Эдмонд Саакян обвиняет в организации расстрела, утверждает, что в момент инцидента его на проспекте Гагарина не было.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении.

"В первую очередь хочу передать соболезнования. И выздоровления всем, которые пострадали", - сказал он.

"У меня действительно с Эдуардом Саакяном (брат Эдмонда. - ред.) есть вопрос финансов. Он меня пригласил на встречу в очередной раз, чтобы разобраться с цифрами. Я приехал туда один. И там появляется его брат, люди в камуфляже, оружие. Слышу угрозы в мою сторону. Понимаю, что ни о каких финансовых вопросах никто не собирается говорить. Я собрался уходить, испугался. Тут появляется еще группа каких-то людей, которые начинают с его братом ссориться, ругаться. Я в этот момент уже ухожу, слава Богу. Дальше я не знаю, что там случилось. Потом слушаю о том, что было. Я очень испугался", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветерана АТО Вагнера, убитого во время перестрелки в Днепре, похоронили на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напомним, вечером 24 июля несколько бандитов обстреляли группу ветеранов АТО из-за хозяйственного конфликта. Бывшие военнослужащие Алексей Вагнер и Максим Иващук погибли, ранения получил известный адвокат и бывший боец АТО Эдмонд Саакян. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.

Эдмонд Саакян, участник АТО, тяжело раненый 24 июля в перестрелке, рассказал: "Нахшон приехал, с ним было четыре человека. Мы мирно общались, даже улыбались, смеялись. Обсуждали документы по квартире, из-за которой был конфликт. Но внезапно все изменилось. Вдруг подъехала группа людей, подкрепление, и бандиты, которых взял на встречу Нахшон, стали вести себя по-другому, угрожающе. Один из тех, кто сидел с самого начала, подошел ко мне, приставил к животу револьвер и сказал: "Я тебя сейчас пристрелю". Нахшон на это никак не отреагировал, он сам испугался, думаю, пожалел, что взял с собой бандитов".

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
О кино,евреи с армянами гешефт не поделили ....жесть ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
убиты АТОшники от каких то подонков в тылу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так АТОшники они тоже разные бывают ,петин сынок,югика сынок,куча судей,прокуроров тоже АТОшники ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что?
Ушёл до того, как начали стрелять?
А, ну понятно - "нивинват"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уже писала, но повторюсь , думаю , кто то планомерно отстреливает ветеранов АТО.
Инцидент со стрельбой произошел во вторник, 25 июля, около 19:30 в Киеве , в районе кинотеатра "Загреб" на Голосеевском проспекте.неизвестные расстреляли окна трех троллейбусов коммунального предприятия "Киевпастранс",Очередь прозвучала из парковой зоны, расположенной через дорогу от указанного отеля (лесополоса возле танка),мишенью стрелков мог быть водитель одного из троллейбусов - ветеран АТО.

несмотря на обвал звонков на линию "102", доблестные полицейские прибыли на место происшествия лишь спустя час и пятнадцать минут. Немудрено, что никого задержать полицейским не удалось", -https://www.obozrevatel.com/kiyany/life/97243-tselili-v-okna-v-kieve-rasstrelyali-tri-trollejbusa.htm
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
менты обещали разобраться.
ну что ж посмотрим, разберутся, или будет "как всегда"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
они с убийствами нна майдане разобраться не могут..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
даже не сомневаюся, в принципе єто естественній поступок организатора.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот еще таким макаром убирают опасных для барыги людей
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем акцентировать тут про АТО? Там явно бьіли разборки из-за денег. Приехали все с оружием и желанием убивать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"На вопрос как дела - завыл матерно, напился, набил морду вопрошавшему, долго бился головой об стенку - вообщем ушел от ответа." М.Жванецкий
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПерестрелка в Днепре: Нахшон, которого Саакян обвиняет в организации нападения, утверждает, что ушел до конфликта. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти