 Ветерана АТО Вагнера, убитого во время перестрелки в Днепре, похоронили на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии с похорон обнародовала Юлия Коваль на Facebook.
"Солнце было безжалостным, ни дуновения. Но как только гроб опустили в яму, стало прохладно и подул ветер. Стало легче... Кажется, он и после смерти заботится о нас", - пишет она.
Напомним, вечером 24 июля несколько бандитов обстреляли группу ветеранов АТО из-за хозяйственного конфликта. Бывшие военнослужащие Алексей Вагнер и Максим Иващук погибли, ранения получил известный адвокат и бывший боец АТО Эдмонд Саакян. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.
(Фото со страницы Yulia Koval)
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Порошенко - это ставленник пуйла, украинофоб и враг Украины и украинцев
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