EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия
  1967  6
Все про:Днепр_город (2777) похороны (727) стрельба (2457)

 Ветерана АТО Вагнера, убитого во время перестрелки в Днепре, похоронили на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Терновке (Днепропетровская область) прошли похороны бывшего бойца АТО Алексея Вагнера, погибшего вследствие перестрелки 24 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии с похорон обнародовала Юлия Коваль на Facebook.

"Солнце было безжалостным, ни дуновения. Но как только гроб опустили в яму, стало прохладно и подул ветер. Стало легче... Кажется, он и после смерти заботится о нас", - пишет она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Забор облили кровью и поставили похоронный венок возле дома. На заявление в полиции не отреагировали", - адвокат Саакян заявил об угрозах перед перестрелкой в Днепре. ВИДЕО

Напомним, вечером 24 июля несколько бандитов обстреляли группу ветеранов АТО из-за хозяйственного конфликта. Бывшие военнослужащие Алексей Вагнер и Максим Иващук погибли, ранения получил известный адвокат и бывший боец АТО Эдмонд Саакян. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.


Ветерана АТО Вагнера, убитого во время перестрелки в Днепре, похоронили на Днепропетровщине 01Ветерана АТО Вагнера, убитого во время перестрелки в Днепре, похоронили на Днепропетровщине 02Ветерана АТО Вагнера, убитого во время перестрелки в Днепре, похоронили на Днепропетровщине 03Ветерана АТО Вагнера, убитого во время перестрелки в Днепре, похоронили на Днепропетровщине 04Ветерана АТО Вагнера, убитого во время перестрелки в Днепре, похоронили на Днепропетровщине 05Ветерана АТО Вагнера, убитого во время перестрелки в Днепре, похоронили на Днепропетровщине 06

(Фото со страницы Yulia Koval)

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цель П. убить всех, кто думает не так как основатели партии Рыгионов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
убийцы украинцев, патриотов, добровольцев, защитников Украины... чувствуют себя сейчас вольготно при власти Порошенко...
Порошенко - это ставленник пуйла, украинофоб и враг Украины и украинцев
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, будет ли суд на бандитами "самым гуманным судом в мире", или бойцам АТО нужно брать правосудие в свои руки? А заодно и заняться теми судьями, которые отпускают убийц?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВетерана АТО Вагнера, убитого во время перестрелки в Днепре, похоронили на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти