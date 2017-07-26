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 Общество
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Все про:боевик (19018) задержание (6016) СБУ (14648) Донецкая область (4512)

 "Мы не вступали бы в ряды "ДНР", если бы не российская пропаганда", - в зоне АТО задержан террорист. ВИДЕО

боевик

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и полиции задержали в районе проведения Антитеррористической операции (АТО) бывшего боевика террористической организации "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в начале июля 2014 года злоумышленник, поддавшись на пропаганду идей "русского мира", прибыл в Донецк и вступил в группировку боевиков. После массового освобождения украинскими войсками оккупированных городов и поселков он длительное время скрывался у родственников в одном из населенных пунктов Донецкой области. Там мужчина и был задержан.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поименный список уничтоженных 149 наемников из состава "9-го полка 1-го корпуса ДНР" в боях 2015-2017 годов

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Нее - этот --совсем невиновный... Он- рядом с блокпостом стоял...
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обнять , уложить в гробик , и плакать над телом усопшего раба пропаганды
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В сАветскАм сАюзе он сиську еще сАсАл, а теперь у хуйла сАсет
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Этого растредять, пропаганду повесить. И все довольны.
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Понять и простить ? Это как отмазка у серийного убийцы что мол " насмотрелся фильмов с насилием " и потому он мол "не виноват " .
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а хто приїжджав до Києва на Антинародні мітинги ??
а хто табуном біг на сепаратистський референдум ??
а хто є зрадник України ??
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"Мы не вступали бы в ряды "ДНР", если бы были мозги. Но их нет. Их там ни у кого нет"
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А чего это за убийство ветеранов АТО в Днепре все затихло? Где Луценко? Где Аваков? Почему не грозятся взять следствие под свой контроль? Что ОПГ Днепра не под силу этим деятелям?
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нє вінаватая я
а тепер виродна на розмінування Донбассу, в якості живого трала
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1945 г. Нюрнберг...Суд победителей...-" В содеяном раскаиваюсь..больше такого не будет!" пи*дец!!!Точка))))) Приговор-санаторное лечние + пожизненное соцобеспечение с бесплатным проездом в общественном транспорте))))
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а голова для того, чтобы в нее есть
ясное дело, что счас он скажет что угодно, лишь бы не расстреляли.
но он может не волноваться, немного пожурят, и отпустят.
как-то и медики терялись, и каких только потеряшек не находили, как-то не слышно было, на сколько их реально посадили.
наверное - это военная тайна!
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если бы не российская пропаганда
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Онижедети

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умнічка... от його в мінстец пропагандистом.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Мы не вступали бы в ряды "ДНР", если бы не российская пропаганда", - в зоне АТО задержан террорист. ВИДЕО
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