 "Мы не вступали бы в ряды "ДНР", если бы не российская пропаганда", - в зоне АТО задержан террорист. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в начале июля 2014 года злоумышленник, поддавшись на пропаганду идей "русского мира", прибыл в Донецк и вступил в группировку боевиков. После массового освобождения украинскими войсками оккупированных городов и поселков он длительное время скрывался у родственников в одном из населенных пунктов Донецкой области. Там мужчина и был задержан.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности).
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а хто табуном біг на сепаратистський референдум ??
а хто є зрадник України ??
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а тепер виродна на розмінування Донбассу, в якості живого трала
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ясное дело, что счас он скажет что угодно, лишь бы не расстреляли.
но он может не волноваться, немного пожурят, и отпустят.
как-то и медики терялись, и каких только потеряшек не находили, как-то не слышно было, на сколько их реально посадили.
наверное - это военная тайна!
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Онижедети
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Поэтесса Евгения Бильченко: "Порохоботы постоянно пишут на меня доносы"
http://naspravdi.info/novosti/poetessa-evgeniya-bilchenko-porohoboty-postoyanno-pishut-na-menya-donosy
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