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 Полиция задержала трех военнослужащих, которые избили и ограбили прохожего в Николаеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Николаеве сотрудники правоохранительных органов задержали трех военнослужащих, которые, самовольно покинув воинскую часть, избили и ограбили прохожего.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ НП в Николаевской области.

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Как отмечается, задержанные - 21-летние мужчины, двое из которых являются уроженцами Черкасской области Украины, еще один - Кировоградской.

Как было установлено, в полицию поступило сообщение от 24-летнего местного жителя о том, что в районе продуктового рынка по ул. Крылова в Заводском районе г. Николаева на него напали трое неизвестных. Злоумышленники избили заявителя и завладели его мобильным телефоном, а также обувью.

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"Опросив потерпевшего и имея "на руках" минимальные сведения о личности нападавших, правоохранители начали их поиски. Вскоре на одной из улиц района в поле зрения полицейских попали похожие по описанию молодые люди, которые, увидев патрульный автомобиль, попытались скрыться, но тщетно", - сообщили в полиции.

Правоохранители догнали беглецов и доставили в Заводской отдел полиции, где во время личного досмотра у одного из них был обнаружен телефон потерпевшего.

Во время следственных действий задержанные признались в содеянном и рассказали об обстоятельствах произошедшего.

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Как выяснилось, в тот вечер товарищи самовольно покинули территорию воинской части и, вызвав такси, отправились в город отдыхать. Там они попытались попасть в местное развлекательное заведение, но охранники отказались их впустить из-за неподобающего внешнего вида одного из парней.

"Тогда, со слов подозреваемых, они приобрели в ближайшем магазине спиртное и стали его употреблять, когда увидели потерпевшего, который проходил рядом. Решив ограбить прохожего, злоумышленники отправились за ним следом. Они догнали мужчину, нанесли ему несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу и забрали телефон", - сообщают правоохранители.

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По согласованию с органами прокуратуры военнослужащим было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК Украины "Грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц", и они задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Также об инциденте извещено командование воинской части.

Сейчас продолжается досудебное следствие, решается вопрос об избрании для задержанных меры пресечения.

За содеянное, согласно санкции инкриминируемой статьи, парням грозит наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до шести лет. Мобильный телефон потерпевшего изъят и возвращен владельцу.


Полиция задержала трех военнослужащих, которые избили и ограбили прохожего в Николаеве 01Полиция задержала трех военнослужащих, которые избили и ограбили прохожего в Николаеве 02Полиция задержала трех военнослужащих, которые избили и ограбили прохожего в Николаеве 03
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Голодно нынче военнослужащим ,петиной тыщи в день не хватает ....
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