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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:взрыв (4217) Киев (17709) ГСЧС (1227)

 Взрыв в многоэтажке в Голосеево - погибла пожилая женщина. ВИДЕО (обновлено)

В Киеве на Голосеево (ул. Бурмистренко, 12) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме.

Проводится эвакуация жителей. Как передает Цензор.НЕТ, об этом 112.ua сообщили в столичном управлении ГосЧС.

В результате происшествия погибла пожилая женщина.
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Сейчас проводятся работы по поиску возможных пострадавших и оказанию им медицинской помощи.

По прибытии спасателей в 15:58 к месту происшествия было установлено, что в результате взрыва произошло обрушение перекрытия между 1 и 2 этажом без последующего горения. Спасатели эвакуировали 20 жильцов дома.

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Щось Голосієву нещастить.Не так давно вже рвало газ,тепер знову.
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снаряд дважды в одну воронку не попадает?
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Звонил сестре. По неподтвержденным данным в третьем подъезде кто-то из АТО вернулся.
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Базар на Лесном снесли - это другой конец Киева.
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ну шо за новость ?
абы первыми ? хто/шо ?
газ/граната/самогоноварилщик ?
зачем показывать разруху без причины ?
может кто-то ебналу под шумок потому что жилье надо получить или реконструкцию чтобы сделали капитальную !
некоторые ртуть разливают а неокторые газ ебашат.
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А это как "между первым и вторым этажом"?
Что "заряд" был заложен в межэтажное перекрытие?
И откуда столько мусора? Или для Киева это норма? Или в межэтажном перекрытии находился пункт приема мусора из Харькова, вот он и рванул?
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Подозреваю, что "мусор"- это и есть обрушившееся перекрытие, мебель и прочая домашняя "утварь".
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Классный такой себе Цензор!)) Видео с Ютуба содрал, "бирочку" censor.net.ua прилепил и всё- "МАЁ!")))))))
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Нічого собі жахнуло! Як тільки пів-будинку не знесло...
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А тобі відомо, "запоребріковий" що ти тут, зараз, написав?
Палити - куріть.
Опалювати - отаплівать.
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Сам ти запоЄбріковий. Поїдь в звичайне село Київщини чи центральної Україниі та запитай як люди говорять. І вони тобі "освідченому" скажуть Шо (палю газом, чи дровами) Чи ти українську мову тільки з літературних книжок читав чи чув?
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Только шел с работы и видел результаты взрыва,до седьмого этажа по секции вывернутые окна и балконы,в протвоположном доме выбиты стекла,разлет всего в пределах 60 метров,деревья перед эпицентром взрыва арка,в здании атб с правой стороны с витринных окон стекла в хлам,как заявили по 112 одна погибшая хозяйка квартиры не знаю насчитал 9 скорых в течении получаса ,вопрос к журналистам как может быть одна погибшая если люди постоянно ходят от Васильковской по Бурмистенко кто в маркет кто просто укорачивает путь к Голосеевскому проспекту ( кто живет в том районе понимает о чем я )
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МВД не ловит кацапских террористов.
Вот Агеев перси в Украину с какой целью? А визы с рашей не ввели и прутся кто хочет
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Надо выяснить кто застройщик и где он живет.

Может, и у него рванет.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВзрыв в многоэтажке в Голосеево - погибла пожилая женщина. ВИДЕО (обновлено)
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