 Взрыв в многоэтажке в Голосеево - погибла пожилая женщина. ВИДЕО (обновлено)

В результате происшествия погибла пожилая женщина.
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Сейчас проводятся работы по поиску возможных пострадавших и оказанию им медицинской помощи.
По прибытии спасателей в 15:58 к месту происшествия было установлено, что в результате взрыва произошло обрушение перекрытия между 1 и 2 этажом без последующего горения. Спасатели эвакуировали 20 жильцов дома.
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абы первыми ? хто/шо ?
газ/граната/самогоноварилщик ?
зачем показывать разруху без причины ?
может кто-то ебналу под шумок потому что жилье надо получить или реконструкцию чтобы сделали капитальную !
некоторые ртуть разливают а неокторые газ ебашат.
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Что "заряд" был заложен в межэтажное перекрытие?
И откуда столько мусора? Или для Киева это норма? Или в межэтажном перекрытии находился пункт приема мусора из Харькова, вот он и рванул?
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Палити - куріть.
Опалювати - отаплівать.
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Вот Агеев перси в Украину с какой целью? А визы с рашей не ввели и прутся кто хочет
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Может, и у него рванет.
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