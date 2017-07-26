 Взрыв в многоэтажке в Голосеево - людей эвакуируют из здания. ВИДЕО

В Киеве на Голосеево (ул. Бурмистренко, 12) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, проводится эвакуация жителей. Как передает Цензор.НЕТ
, об этом 112.ua
сообщили в столичном управлении ГосЧС.
Взрыв произошел между 1 и 2 этажами, разрушено перекрытие. Эвакуированы порядка 20 человек.
О жертвах и пострадавших в ведомстве пока не сообщают. Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан экс-замглавы одесской ГСЧС Великий, обвиняемый в бездействии во время трагедии 2 мая 2014 года, - Аброськин
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
абы первыми ? хто/шо ?
газ/граната/самогоноварилщик ?
зачем показывать разруху без причины ?
может кто-то ебналу под шумок потому что жилье надо получить или реконструкцию чтобы сделали капитальную !
некоторые ртуть разливают а неокторые газ ебашат.
Ответить