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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:взрыв (4217) Киев (17708) ГСЧС (1225)

 Взрыв в многоэтажке в Голосеево - людей эвакуируют из здания. ВИДЕО

О жертвах и пострадавших не сообщается.

В Киеве на Голосеево (ул. Бурмистренко, 12) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, проводится эвакуация жителей. Как передает Цензор.НЕТ, об этом 112.ua сообщили в столичном управлении ГосЧС.

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Взрыв произошел между 1 и 2 этажами, разрушено перекрытие. Эвакуированы порядка 20 человек.

О жертвах и пострадавших в ведомстве пока не сообщают.

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Щось Голосієву нещастить.Не так давно вже рвало газ,тепер знову.
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снаряд дважды в одну воронку не попадает?
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Звонил сестре. По неподтвержденным данным в третьем подъезде кто-то из АТО вернулся.
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ну шо за новость ?
абы первыми ? хто/шо ?
газ/граната/самогоноварилщик ?
зачем показывать разруху без причины ?
может кто-то ебналу под шумок потому что жилье надо получить или реконструкцию чтобы сделали капитальную !
некоторые ртуть разливают а неокторые газ ебашат.
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияВзрыв в многоэтажке в Голосеево - людей эвакуируют из здания. ВИДЕО
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