 "Эмоции отличные. Что хотел, то и получил. Но не страшно было", - около 700 будущих офицеров запаса провели учения на полигоне возле Харькова. ВИДЕО

Обучение прошли почти 700 студентов различных вузов Харькова. После двух лет теории, несколько выездов на учебные бои и перед выпуском полоса препятствий или как ее еще называют психологическая полоса. После выпуска студенты гражданского вуза получают звание - младших лейтенантов. В конце июля они примут присягу и станут офицерами запаса.
Уже сейчас среди студентов есть те, кто после выпуска сразу же собирается подписать контракт с ВСУ.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZyD4OngSF9M
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