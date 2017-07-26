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 Политика Украины, Общество
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 "Эмоции отличные. Что хотел, то и получил. Но не страшно было", - около 700 будущих офицеров запаса провели учения на полигоне возле Харькова. ВИДЕО

Студентов гражданских вузов Харькова и будущих офицеров запаса проверили полосой препятствий и танками на одном из полигонов харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, условия жизни - максимально приближены к реалиям войны - жизнь в палатках и полевая кухня.

Обучение прошли почти 700 студентов различных вузов Харькова. После двух лет теории, несколько выездов на учебные бои и перед выпуском полоса препятствий или как ее еще называют психологическая полоса. После выпуска студенты гражданского вуза получают звание - младших лейтенантов. В конце июля они примут присягу и станут офицерами запаса.

Уже сейчас среди студентов есть те, кто после выпуска сразу же собирается подписать контракт с ВСУ.

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Главное для любой страны - не потерять молодежь , свое будущее, надеюсь они будут умнее и практичнее нас,и поднимут Украину, на положенный ей, высокий статус Киевской Руси.
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одна подруга, поехали с ней пострелять "Там у неё столько эмоций было", а потом и у меня. Дал ей машину поводить, хоть чуть и не разбила но "Там столько эмоций было", и у меня. Это всё по началу интересно, потом уже эмоции не те.
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я смотрю каски новые, современные ..из наностали видать, снарядом не прошибешь !
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Ничего страшного. Даже отлично. Пусть таскают железяку... пока курсанты. Когда оденет нормальную - оценит ее. Так и с броником, дать блянеподъемный советский... зато оценит современный! Все норм.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Эмоции отличные. Что хотел, то и получил. Но не страшно было", - около 700 будущих офицеров запаса провели учения на полигоне возле Харькова. ВИДЕО
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