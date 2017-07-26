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"Ищите где ягода. Я сам сорву! Не сметь! Не трогать! Ну! Открой рот", - "клубничка" от Жириновского в эфире росТВ. ВИДЕО
Пропагандистский телеканал LIFE транслировал посещение депутатом Госдумы Владимиром Жириновским клубничного поля в российском Благовещенске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский рассказал о пользе выращивания клубники по экологически чистым технологиям и покормил сторонников ягодой.
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а под кустами клубники сидят агенты Госдепа и шпионят за жириком))
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Для чого тут такі відео - і так зрозуміло - кацапія.
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Некий А.Еремин находился в самолете в одежде с надписями «Россия». Сидевшему рядом пассажиру это не понравилось. Он открыто заявил, что считает Еремина «оккупантом», как и всех россиян, поскольку Республика Крым перешла в состав РФ под давлением.
Пришедший сотрудник авиакомпании принял решение снять рашиста с рейса 1588 из Сиэтла в Атланту.
Сам Еремин сетует, что ему пришлось долгое время после этого находиться в здании аэропорта и ждать нового рейса. .
После этого, рашист описал эту ситуацию в Facebook, подведя итог словами о том, что прожил в США 22 года, хоть и всегда считал себя "русским человеком".
"Теперь пора ехать домой", - заявил Еремин. ...
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Американский сенатор Маккейн прервал курс реабилитации после операции по удалению опухоли ради голосования по важному законопроекту. Человек легенда, мужественный, сильный человек, весь мир желает ему здоровья.
Другой толи шут, толи клоун, толи просто придурок Жириновский. Весь мир желает, чтобы он быстрее сдох. Непонятно для чего он родился и живет, наверное, чтобы всем гадить.
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Это песец... Этот клоун про детей бы уже молчал...
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