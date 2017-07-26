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 Общество, За рубежом
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Все про:Жириновский (528) Россия (71570)

 "Ищите где ягода. Я сам сорву! Не сметь! Не трогать! Ну! Открой рот", - "клубничка" от Жириновского в эфире росТВ. ВИДЕО

Пропагандистский телеканал LIFE транслировал посещение депутатом Госдумы Владимиром Жириновским клубничного поля в российском Благовещенске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский рассказал о пользе выращивания клубники по экологически чистым технологиям и покормил сторонников ягодой.
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Не смог нажать кнопку "Play", побоялся, что стошнит прямо на клавиатуру...
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"Вот мы здесь сидим, а ЦРУ нас слушает", - Жириновский в эфире росТВ

а под кустами клубники сидят агенты Госдепа и шпионят за жириком))
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Срочно заминировать все кусты на расее. Сколько можно давать спокойно жить агентам пендосов
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zhiri zabl skazat,shto v gosdume jest projekt....zapretit iispolzovanije bukv(SS i CC)vmeste, togda ih strana budet rusosran s stolicei rusosransk.
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Не треба дивитися людям зі слабкою психікою та шлунком.
Для чого тут такі відео - і так зрозуміло - кацапія.
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І ніяка падла не здогадалася розтяжку поставити...
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Хе-Хе..., корреспонденты и с кончика члена бы ягодку съели.... Пятая власть....
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А может всем,кроме Жирика запретили ягоды брать?Вот хоть попробовал.А с Лео Кот полностью согласен.СМИ от украинского СМІТТЯ.
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типовий совок - членін з колодою-на-плечі + в-разліве))))
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Как собачка с руки барина, ещё и присогнувшись... фу
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Фразу про : "дети были бы здоровее и вкуснее" на 2:04 всі чули? Він що дітей їсть?))
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И это ж такое стадо с телекамерами постоянно перед ним выплясывает, в рот заглядывает, лапками сучит... А по телевизору другие бараны умиляются..
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Быть у кацапов быдлом заложено в генах, тут ни чего не поделаешь.)))
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"5 клубничек каждому ребенку расии и они будут зодовее и вкуснее" - шедевр від Жиріка.
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а остальные ягоды, фрукты на свалке будозерами....тоже ТВ и кучу журналюг.
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Жирик: "И дети бы были здоровее, и вкуснее..."
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И дети были бы здоровее и вкуснее ???????????
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По Фрейду...президент то у них людоед, и культ сталина людоеда.
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Саме так.на 3.10. І вони ще звинувачують нас в поїданні снєгірєй...
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Ти ба, у засРашці кореспонденти не тільки лають на людей, а ще й їду з рук хазяїна жруть😨
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...ще й так покірно підігрують і демонтративно чамкають у відповідь.
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интересней дуриков крытой психушки понаблюдать чем этого свободно пархающего ублюдка...
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Насчет вкуснее стали бы дети не знаю, вот здоровее -эт вряд ли. Клубничку то в Благовещенске китайцы выращивают и чем они ее там поливают одному богу известно
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чем больше на РАБссии Жиринжопских,тем быстрее она склеит ласты
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Рашиста высадили из самолета авиакомпании Delta airlines за оккупацию Крыма.

Некий А.Еремин находился в самолете в одежде с надписями «Россия». Сидевшему рядом пассажиру это не понравилось. Он открыто заявил, что считает Еремина «оккупантом», как и всех россиян, поскольку Республика Крым перешла в состав РФ под давлением.
Пришедший сотрудник авиакомпании принял решение снять рашиста с рейса 1588 из Сиэтла в Атланту.
Сам Еремин сетует, что ему пришлось долгое время после этого находиться в здании аэропорта и ждать нового рейса. .
После этого, рашист описал эту ситуацию в Facebook, подведя итог словами о том, что прожил в США 22 года, хоть и всегда считал себя "русским человеком".
"Теперь пора ехать домой", - заявил Еремин. ...
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"...не сметь! не трогать! я сам дам! ну, открой рот! -а теперь соси!.."-"клубничка"от жириновского.
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Два человека, два представителя своего народа, два лидера, но какая пропасть между этими народами и их лидерами.
Американский сенатор Маккейн прервал курс реабилитации после операции по удалению опухоли ради голосования по важному законопроекту. Человек легенда, мужественный, сильный человек, весь мир желает ему здоровья.
Другой толи шут, толи клоун, толи просто придурок Жириновский. Весь мир желает, чтобы он быстрее сдох. Непонятно для чего он родился и живет, наверное, чтобы всем гадить.
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Так не корректно сравнивать - это две разные ветви эволюции, ведь не станете же Вы сравнивать "розу белую с чёрной жабою"?
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Значит холопу ягодку не мытую, а самому нАдА токА мытую...
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У этого субъекта явно что то с головой. Это и есть "лицо русского мира".
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Себе клубнику не мой, а мне водичку, с куста мля... Давай чокнимся...
Это песец... Этот клоун про детей бы уже молчал...
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Ищите где ягода. Я сам сорву! Не сметь! Не трогать! Ну! Открой рот", - "клубничка" от Жириновского в эфире росТВ. ВИДЕО
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