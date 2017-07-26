 "Открывай дверь! На пол!", - полиция Харькова и спецназ "КОРД" задержали мужчину, которого два года разыскивали за совершение разбоя. ВИДЕО

Задержанный - 40-летний уроженец Лозовского района Харьковской области. Два года назад суд объявил ему приговор - 8 лет лишения свободы за разбойное нападение. И отсрочил приговор в месяц. Воспользовавшись этим, преступник скрылся.
"Найти его было довольно трудно, ведь он избегал телефонных разговоров, постоянно менял адреса проживания, общался с ограниченным кругом людей. Но даже при таких условиях, находясь в розыске, через доверенное лицо координировал действия тех, кто соглашался на преступления. А это поджоги имущества, вымогательство денег. Он очень удивился, когда 24 июля к нему "посетили" харьковские полицейские", - глава полиции Харьковщины Анатолий Дмитриев.
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молодцы кордовцы, круто смотрятся
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