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 "Открывай дверь! На пол!", - полиция Харькова и спецназ "КОРД" задержали мужчину, которого два года разыскивали за совершение разбоя. ВИДЕО

Сотрудники Управления уголовного розыска при поддержке спецназа "КОРД" задержали мужчину, которого два года разыскивали за совершение разбоя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, еще в конце 2014 он и двое его подельников в камуфляжной одежде и в масках ворвались в частный дом в поселке Никольское. Избили владельца квартиры и его жену. Угрожая автоматом и пистолетом, отобрали 3000 долларов США и 110 000 гривен. Одного из нападавших застрелил хозяин дома. Еще один после совершения преступления покинул пределы Украины. Его разыскивает Интерпол.

Задержанный - 40-летний уроженец Лозовского района Харьковской области. Два года назад суд объявил ему приговор - 8 лет лишения свободы за разбойное нападение. И отсрочил приговор в месяц. Воспользовавшись этим, преступник скрылся.

"Найти его было довольно трудно, ведь он избегал телефонных разговоров, постоянно менял адреса проживания, общался с ограниченным кругом людей. Но даже при таких условиях, находясь в розыске, через доверенное лицо координировал действия тех, кто соглашался на преступления. А это поджоги имущества, вымогательство денег. Он очень удивился, когда 24 июля к нему "посетили" харьковские полицейские", - глава полиции Харьковщины Анатолий Дмитриев.

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Не очень понятно, как же они ограбили хозяина когда у того был ствол?
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Там все понятно . Точно не помню . Они влезли в дом , оглушили кого-то , кто был на первом этаже . Начали шарить , а хозяин был на верху , он то ли услышал , то ли увидел . Взял ствол и спустился , уложил первого кто дернулся , а остальные разбежались .
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)) по уху шлеп и на пол)
молодцы кордовцы, круто смотрятся
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Восемь лет с отсрочкой на месяц??? Это что за ху.ня по харьковски...?
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Теперь - также само мордой в пол ткнуть и судью,,, - а то вдруг ГУМАНИЗЬМ проявит и под залог 3 копейки отпустит.... И кстати - с судей- не только необходимо снять неприкосновенность,,, - и за противозаконные ( в любую сторону - и уменьшения и увеличения) -- считать предательством Родины... Со всеми вытекающими.. Неправедный суд - хуже анархии....
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Открывай дверь! На пол!", - полиция Харькова и спецназ "КОРД" задержали мужчину, которого два года разыскивали за совершение разбоя. ВИДЕО
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