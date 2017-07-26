 Мистер Перри, соединяю с премьером Гройсманом, - российские пранкеры позвонили министру энергетики США. АУДИО

Данный факт подтвердила 25 июля пресс-секретарь министерства энергетики США Шайлин Хайнс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters

Загрузка видео...

Смотрите также: Пранкера Седюка обязали уплатить штраф в 8500 грн за оголение ягодиц на Евровидении





Во время 22-минутного разговора 19 июля Перри, который лишь несколько недель назад встречался с Президентом Порошенко и украинской делегацией в Министерстве энергетики США, подтвердил, что администрация Трампа выступает против строительства газопровода "Северный поток-2". Министр также заявил, что технологии США могут помочь Украине развивать собственную газодобычу.





"Предоставление Украине большего количества вариантов с некоторыми нашими технологиями - это, я думаю, в интересах всех, за исключением русских", - сказал он.



