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 Политика Украины, Курьезы, За рубежом
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Все про:США (13043) Гройсман (3208) пранкеры (17)

 Мистер Перри, соединяю с премьером Гройсманом, - российские пранкеры позвонили министру энергетики США. АУДИО

Министр энергетики США Рик Перри обсудил по телефону с российским пранкером, который представился украинским премьер-министром, расширение экспорта американского угля в Украину и ряд других энергетических вопросов.

Данный факт подтвердила 25 июля пресс-секретарь министерства энергетики США Шайлин Хайнс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Во время 22-минутного разговора 19 июля Перри, который лишь несколько недель назад встречался с Президентом Порошенко и украинской делегацией в Министерстве энергетики США, подтвердил, что администрация Трампа выступает против строительства газопровода "Северный поток-2". Министр также заявил, что технологии США могут помочь Украине развивать собственную газодобычу.

"Предоставление Украине большего количества вариантов с некоторыми нашими технологиями - это, я думаю, в интересах всех, за исключением русских", - сказал он.

Сообщается, что российские пранкеры Владимир Краснов и Алексей Столяров уже неоднократно разыгрывали знаменитостей, включая поп-звезд и высокопоставленных чиновников. Один из случаев - звонок певцу Элтону Джону, который думал, что разговаривает с президентом России Владимиром Путиным.

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Плохая работа Службы Безопасности.Ни больше,ни меньше.
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Головне, що мене зацікавило в новині-
"подтвердил, что администрация Трампа выступает против строительства газопровода "Северный поток-2". Министр также заявил, что технологии США могут помочь Украине развивать собственную газодобычу."
А так-кожному своє. Источник: https://censor.net.ua/v449212
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Гройсман на русском НИКОГДА бы не говорил с оффициальным чиновником США.
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Теперь тренд для любых чиновников любых стран, если с Вами говорят на русском - ДЕРЖИ УХО ВОСТРО!!!
Пранкерам не под силу Украинским овладеть и будут "палиться"
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всё что делают и делали кремлёвские шакалы успешно сдыхает за последние 100 лет... в любой сфере бытия
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Вот шо значит лишняя хромосома,такие проделки уровень гопников из подворотни,неужели не понимают,шо все очень быстро станет явным и ничего кроме недоумения и покручивания у виска к ним дебилам ничего не вызовет ,ну и конечно еще большего презрения,так держать мокшане
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фігасє, те що пранкер володіє англійською, яще допускаю, а от те що американський міністр вільно розуміє російську якось не віриться. обоє шпарять як по писаному
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Насправді, новина зовсім непогана. США зайвого разу переконалися, що засРашка - звичайний балаган з клоунами-провокаторами. Може, ще трішки санкцій навісять козломордим, щоб їм вже зовсім весело стало!)))
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Игорь Тальков когда то пел про бал Сатаны кремлёвской
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Совместный провал США и Украины в безопасности... А что, межправительственных закрытых каналов не существует? Или привыкли с Украиной решать дела как с Африкой по личным схемам - сегодня Беня, завтра Петя, а после завтра Грося позвонит...
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Американцам нужно раз и навсегда запомнить, что только безграмотные кацапы говорят "НА Украине".

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Когда надо американская сторона очень предусмотрительна.

Они что, не видят с какого номера и откуда им звонят ?
Ну мы не настолько наивны.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныМистер Перри, соединяю с премьером Гройсманом, - российские пранкеры позвонили министру энергетики США. АУДИО
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