 Мистер Перри, соединяю с премьером Гройсманом, - российские пранкеры позвонили министру энергетики США. АУДИО

Данный факт подтвердила 25 июля пресс-секретарь министерства энергетики США Шайлин Хайнс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
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Во время 22-минутного разговора 19 июля Перри, который лишь несколько недель назад встречался с Президентом Порошенко и украинской делегацией в Министерстве энергетики США, подтвердил, что администрация Трампа выступает против строительства газопровода "Северный поток-2". Министр также заявил, что технологии США могут помочь Украине развивать собственную газодобычу.
"Предоставление Украине большего количества вариантов с некоторыми нашими технологиями - это, я думаю, в интересах всех, за исключением русских", - сказал он.
Сообщается, что российские пранкеры Владимир Краснов и Алексей Столяров уже неоднократно разыгрывали знаменитостей, включая поп-звезд и высокопоставленных чиновников. Один из случаев - звонок певцу Элтону Джону, который думал, что разговаривает с президентом России Владимиром Путиным.
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"подтвердил, что администрация Трампа выступает против строительства газопровода "Северный поток-2". Министр также заявил, что технологии США могут помочь Украине развивать собственную газодобычу."
А так-кожному своє. Источник: https://censor.net.ua/v449212
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Пранкерам не под силу Украинским овладеть и будут "палиться"
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Они что, не видят с какого номера и откуда им звонят ?
Ну мы не настолько наивны.
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