 Американский сенатор Маккейн прервал курс реабилитации после операции по удалению опухоли ради голосования по важному законопроекту. ВИДЕО

, Маккейн приехал в сенат США из-за голосования по законодательству в сфере здравоохранения. 80-летний Маккейн прервал курс реабилитации у себя дома в Аризоне.

Как видно на видео, у сенатора поддерживающего Украину, после операционного вмешательства остался большой шрам на лице. Американские СМИ сообщили, что у 80-летнего Маккейна удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что речь идет о глиобластоме (ред.- наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга). Врачи рассматривают различные варианты лечения, в том числе сочетание химиотерапии и лучевой терапии.