 Американский сенатор Маккейн прервал курс реабилитации после операции по удалению опухоли ради голосования по важному законопроекту. ВИДЕО

Как видно на видео, у сенатора поддерживающего Украину, после операционного вмешательства остался большой шрам на лице. Американские СМИ сообщили, что у 80-летнего Маккейна удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что речь идет о глиобластоме (ред.- наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга). Врачи рассматривают различные варианты лечения, в том числе сочетание химиотерапии и лучевой терапии.
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А наши депутаны пусть учатся каким должен быть настоящий представитель интересов народа в законодательном органе.
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Приедут из отпуска - "ну шо тут у вас в АТО?", а тут уже не АТО, а Северный Белорусский фронт.
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Народився в Коко-Соло, американській зоні Панамського каналу. Він син і онук адміралів військово-морського флоту США. Після закінчення середньої школи в Вірджинії він продовжив навчання в Військово-Морській Академії США в Аннаполісі. Після закінчення академії у 1958 у званні енсіна продовжив льотні навчання та став флотським пілотом у 1960. У ранзі лейтенант-командера військово-морської авіації служив у В'єтнамі під час військових дій США в цій країні. У В'єтнамі він потрапив в полон, і провів там п'ять з половиною років (1967-1973).
Після звільнення з полону продовжив службу у ВМС США, але в зв'язку з погіршенням стану здоров'я пішов у відставку у 1981. За час служби Джон Маккейн отримав низку бойових нагород.
Обирався в Конгрес США від Аризони, в Палату представників у 1982, та в Сенат у 1986, де він перебуває вже на четвертому терміні.
Був кандидатом на посаду президента у 2000, однак він зазнав поразки від Джорджа Буша під час номінації від Республіканської партії США. 25 квітня 2007оголосив про свій намір балотуватися від Республіканської партії на посаду президента США на виборах у 2008. В результаті виборів 2008 програв кандидатові від Демократичної партії Бараку Обамі.Участь у війні у В'єтнамі[ред. • ред. код]
Весною 1967 «Форрестол» був переведений в Тихий океан для участі в операції «Обертальний грім». Маккейн, як і його колеги, висловлював невдоволення тим, що список цілей був обмежений, так що їх прийшлось вражати багато разів, при цьому без гарантій того, що саме ці цілі були вагомими для перемоги у війні. При цьому американським льотчикам прийшлося долати систему ППО, створену за участі СРСР.Ставлення до подій в Україні[ред. • ред. код]
Джон Маккейн виступає на Євромайдані
Завжди відкрито критикував Барака Обаму за недостатню увагу до українського питання. Під час масових протестів українців після силового розгону Євромайдану в Києві сенатор приїхав до Києва і 14 грудня 2013 зустрівся з Міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою та відвідав наметове містечко. Маккейн вважає, що якщо силові розгони протестів триватимуть і надалі, США повинні будуть застосувати проти їхніх винуватців економічні санкції[23]. Наступного дня Джон Маккейн разом із сенатором-демократом Крісом Мерфі прийшов на Євромайдан[24], де вони виступили на сцені перед мітингувальниками. Сенатори заявили про свою підтримку мирних протестів. Джон Маккейн, зокрема заявив:[25]««Я - республіканець, сенатор Мерфі - демократ, і ми тут говоримо від імені усього американського народу, солідарного з вами… Ваш мирний протест надихає світ. Ми тут, щоби підтримати вашу справедливу боротьбу. Лише народ України має визначати своє майбутнє. Україна зробить Європу кращою, і Європа - зробить кращою Україну». »
Також, перебуваючи на військовій базі НАТО в литовському містечку Зокняй, закликав американську владу допомогти Україні з озброєнням, оскільки відсутність допомоги «лише заохочує Путіна» до ескалації конфлікту з Україною[26].
У 2015 заявив, що про фінляндизацію України можна буде говорити лише після того, як Росія поверне Крим та забере свої війська з Донбасу[27].
За даними експертного опитування, що було проведене на початку 2015 Інститутом світової політики, Маккейн посів третє місце у списку найкращих лобістів України у світі[28].
23 серпня 2015 під час візиту до Таллінна в рамках поїздки групи американських сенаторів до Естонії, Швеції, Норвегії та Латвії заявив:«Ми маємо справу з головорізом, ім'я якого
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І це навіть не беручи до уваги той факт, що МакКейн - бойовий льотчик і провів кілька років у полоні...
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Маккейн закаленый боец.
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А Маккейну здоровья и подольше быть в рядах защитников Украины!
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протиральщикам штанов из ВР этого не понять., да и каникулы у них
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Сегодня произошло триумфальное возвращение сенатора Джона Маккейна на свое рабочее место. Он вернулся после хирургической операции на глазу, во время которой у него обнаружена злокачественная опухоль мозга. Тип опухоли считается практически неизлечимым и агрессивным. Тем не менее, сенатор вошел в зал заседаний Сената США, где коллеги встретили его стоя и овациями. Сила духа этого старика - невероятна. Один этот диагноз мог уложить на обе лопатки самых крепких бойцов, но не его.
Как заявил сам сенатор, до начала лечения его онкологии, он обязательно хочет принять участие в голосовании по санкциям против России. Мало того, он обратился к сенаторам с пламенной речью, в ходе которой напомнил им примерно следующее: «Мы не являемся подчиненными президента и должны действовать в интересах Америки».
Глядя на нашу проституированную ВР с ее отвратительными персонажами, хочется наконец делать правильный выбор и не пускать к законотворчеству умственно отсталых людей и откровенных ублюдков. Мы выбирали эту мразь уже столько раз, что пора уже с этим заканчивать. Пуска они берут свои вилы, косы, сиськи, кошельки и поддельный камуфляж, и катятся на все четыре стороны. Хватит. Вот Маккейн показывает образец того, кто нам нужен. Кстати, чем больше погружаешься в то, что и как делает сенатор Маккейн, тем чаще ловишь себя на мысли о том, что Штаты прозевали идеального кандидата в президенты. Но это - их выбор.
Но еще раз заметим, сенатор понимает важность принятия закона, делающего необратимым пресс в отношении РФ. Он является олицетворением той Америки, которая хорошо знала и знает цену совку и России, а потому - держит порох сухим, а оружие снаряженным. Этот коллективный дух Америки, не подвержен непонятным политическим метаморфозам, демонстрируемым близким окружением Трампа, а иногда - и самим Трампом. Он явно показывает простую истину, что в здоровой стране, работает эффективный механизм компенсации, который корректирует шарахания любого президента и страна не будет колебаться, вместе с курсом президента.
Кстати, о порохе и оружии. Сам Маккейн и все большее число высших должностных лиц США, а особенно - спецпредставитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер, применительно к Украине и России выражаются все более и более определенно. В отличие от того, как привычно машут хвостом лидеры европейских стран, Штаты особо не подбирают выражений, и все более четко называют вещи своими именами.
Наиболее интересно то, что складывается впечатление о уже полной осведомленности этих лиц, по поводу того, какой объем и какого именно вооружения, уже решено поставлять в Украину первым траншем. В исполнении различных должностных лиц, мы слышим одинаковые акценты на выражении «оборонительное оружие». Это - довольно интересное наблюдение потому, что постепенно исчезло другое выражение «не летальное оружие». Данная формула указывает на способность этого оружия, досрочно заканчивать «отпуска» российских военных, «нечаянно заблудившихся» на территории Украины. Россияне это тоже понимают и их это сильно расстраивает, ибо гробовой бизнес и так показывает небывалый рост, но его ждет настоящий бум, в отличие от нефтегазового сектора.
Но что такое «оборонительное оружие»? По идее это все, что нельзя отнести к наступательным видам вооружений. То есть, речь идет о системах, в общей классификации которых допустимо определение «противо»: противотанковые, противовоздушные, противокорабельные, электронной борьбы и так далее. Тот же самый спецпредставитель Волкер отметил, что вооружения, которые получит Украина, безусловно изменят баланс сил на линии фронта и россиянам будет несравненно труднее использовать военную силу для давления на Украину. Кстати, как пример он привел противотанковые средства.
То есть, рассуждая на эту тему, американцы пытаются просчитать последствия поставок оружия. А если они это делают, то значит уже знают, чего и сколько зайдет на территорию Украины. Это тем более важно, в преддверии начала крайне провокационных российско-беларусских маневров «Запад», стартующих в сентябре сего года.
Далее, мы выскажем собственное осторожное предположение, по поводу того, что на самом деле происходит. С учетом того, в какие подробности пускаются американцы, у них нет сомнений в том, что поставки вооружений - вопрос решенный. Мы тоже склоняемся к этому мнению. Но самое главное то, что есть большая вероятность уже состоявшихся поставок и все оружие первой партии, уже находится в Украине. Просто вспомним, какое большое количество боевой техники, включая десантные корабли и прочее, было задействовано на учениях Си Бриз. Вполне возможно, что в ходе этих учений и пришла первая крупная партия оружия. Но пока мы ее не можем принять, до подписания всех необходимых документов. Исключением является начало активных наступательных действий со стороны РФ. Тогда процедуры приема произойдут мгновенно. А пока - ждем министра обороны США и военной делегации Пентагона.
Вероятность такого хода событий - крайне велика. Мало кто обратил внимание на интервью Парубия, в котором он говорил, что США создадут на территории Украины базы хранения вооружений, которые могут использовать как сами Штаты, так и Украина, в случае необходимости. Такие базы есть в Израиле, Японии и Южной Корее, а теперь создаются в Польше и Румынии. Так вот, есть вероятность того, что и в Украине уже что-то такое есть. Но только после окончательного подписания всех документов, это появится на линии фронта.
В общем, если сложить кусочки из речей наших и американских высших должностных лиц, складывается впечатление именно такого плана. А как оно на самом деле, увидим еще до конца лета. По крайней мере, упомянутый выше сенатор Маккейн, был одним из локомотивов процесса предоставления Украине всего, что ей надо для того, чтобы сломать шею двуглавой курице.http://defence-line.org/2017/07/privet-ot-makkejna/
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