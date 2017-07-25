 "Торчи там пока. Сейчас пацаны тебя сзади сфотографируют", - мужчина застрял в вентиляционном окне во время попытки ограбить подвал. ВИДЕО

как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на департамент коммуникаций МВД
, перед этим полицейским пришлось помочь одному из грабителей выбраться из вентиляционного окна в котором он застрял.
Осматривая подвал, патрульные обнаружили и второго мужчину. Грабители пытались украсть кабель и строительные электроинструменты, которые хранились в одном из подвальных помещений.
Один из задержанных уже был судим за кражу. Смотрите также: Группа грабителей, обокравшая более 40 квартир, задержана в Харькове. ФОТОрепортаж
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двойной приход?
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