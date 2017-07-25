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 Происшествия, Общество
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 "Торчи там пока. Сейчас пацаны тебя сзади сфотографируют", - мужчина застрял в вентиляционном окне во время попытки ограбить подвал. ВИДЕО

Около часа ночи львовские патрульные задержали грабителей, пытавшихся вынести вещи из подвала одной из многоэтажек на улице Зубривской.

как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, перед этим полицейским пришлось помочь одному из грабителей выбраться из вентиляционного окна в котором он застрял.

Осматривая подвал, патрульные обнаружили и второго мужчину. Грабители пытались украсть кабель и строительные электроинструменты, которые хранились в одном из подвальных помещений.

Один из задержанных уже был судим за кражу.

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Сейчас пацаны тебя сзади сфотографируют..." - мистецтво фотохудожника - головне вибрати правильний ракурс ... Буде найкраще "селфі" в житті мужика ..))
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Может и парашенко,даст Бог в такой позе перед нами ка-то предстанет ?
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Не думаю. А от якщо тобою таки зацікавиться СБУ....
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заторчал, пошел на дело, заторчал еще раз.
двойной приход?
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Кто мне может ответить на вопрос, зачем эти существа должны жить?
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для підкреслювання вілічія таких ублюдків як ти...
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Рожу его недостаточно чётко сняли на видео. Вот в лучшем качестве:

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Нет, ну надо же - комментарий "с языка" сняли...". Но добавлю - "Это кое-кому надо меньше кушать...". Ну надо же - с такой рожей по узким дыркам ползать... И "момон", думаю, "соответствующий"... Хотя есть сомнения - а это тот самый человек? Такое впечатление, что на верхнем снимке он похудощавее...
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аплодирую стоя, поймали двух бомжей которые хлам из подвала выносили, и то поймали из за того что один застрял)))), премию в размере годового оклада и внеочередное звание, и специальный нагрудный знак от тюрьмы и сумы не зарекайся. А поймайте ка судью, прокурора или на крайний случай криминального авторитета и так на камеру поглумитесь, а так 3 с минусом, 3 за то что приехали
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)) год 7 тому взад, одын грузын, в видни, от сработавшой при вскрытии хазы сигнализации, тупо выпрыгнул в окно, со скажем так фторого этажа. и чуваку крупно повезло)) обе подошвы проскользнули в решотки "световой шахты подвала" )). аж до промежности, которая и предотвратила его обратное проникновение в окно подвала ))). дальнейшая судьба его бывших йаиц - неведома. ))
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Торчи там пока. Сейчас пацаны тебя сзади сфотографируют", - мужчина застрял в вентиляционном окне во время попытки ограбить подвал. ВИДЕО
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