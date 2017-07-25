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 Политика Украины, Общество
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Все про:Госпогранслужба (2916) Порошенко (13477) Назаренко (59)

 Президент Порошенко представил нового руководителя Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко представляет нового руководителя Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Цигикал назначен вместо подавшего в отставку по состоянию здоровья Виктора Назаренко.

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Мог бы клонировать, себя бы любимого назначил..
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А шо то за чмо, слева сидит? И че оно там забыло?
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Ось почитайте про карамельных назначенцев в погранслужбу, которые будут "нещадно бороться с коррупцией". Ось тут про реФФорматоров из Будки
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а фамилии какие, я аж зачитался - Крыса, Косяк и Нич
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я рад, шо тебе нравится. выглядишь ты соответствующе, надеюсь
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А Вы от шикаладного подонка ожидали чего- то другого?
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Надо сначало этого перца
(Петра Цигикала ) перед ликом вусатай паявары представить, а то мало ли что?
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Так он бомж оказывается, ни квартиры, ни дома, ни дачи!!! Только земельный участок 24 квадратных метра (?!?!?!?!?), две машины и 350 000 гривень сбережений!!!
Его декларация-
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_fd6bdc79-1a59-41e4-93ac-bb65940bb7ef

Надеюсь журналисты быстро найдут все "нажитое непосильным коррупционным трудом"!!!
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Так это же не его, а талантливых успешных родственников, ну и наследство, без этого ну ни как.
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Так директор департамента оперативной деятельности ГНСУ генерал-майор Петр Цигикал в июне 2016 года приобрел себе BMW Х5 2012 выпуска. Стоят такие машины около $ 50 тыс. Однако собственную BMW генерал бережет, и на работе его возит Nissan Pathfinder 2013 года стоимостью $ 30 тыс. Машина куплена на средства международных доноров
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А чем заслужил такую честь товарищ Цигикало? Не тем ли, что составы с углем и прочей контрабандой из Луганды легким движением руки превращал в "товары критического импорта"???
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Согласно декларации Цигикала , его семья владеет двумя автомобилями: Toyota Sienna 2011 года и BMW X5 2012 выпуска.
Семья не имеет недвижимости, а на счетах задекларировано почти полмиллиона гривен.
Не много. Но и не малое состояние для чиновника, который живёт типа на одну зарплату.
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Заканчиваются кадры в концерне Рошен....Охранники, уборщицы, грузчики...все уже трудоустроены на гос. должности.
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Нагадує скотомогильник, де молодшіпадальники чекають коли нажеруться від пуза старші, а коли тим уже не лізе приходе черга молодших шакалів, і так по кругу до кінця віків. Одне сумно, що в скотомогильник перетворили квітучу державу.
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Це вже вдруге, спочатку солдат впав, тепер генерал, а хто наступний? І що цей знак віщує?
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Как то очень быстро,наверное очередь на годы расписана.
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Знов "перемога" по всім новостним каналам в прямому ефірі!
Ось так і живем,кожний день "перемогі"...
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Та ні , це не перемога , а знову ЗРАДА для кримлівських вилупків різного калібру !
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где мрази Литвины? одного на смэрэку за Харьковские соглашения. второго - за трусость и сдачу границы. мрази и гниды.
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схоронились..на время..гавно рано или поздно всплывёт..
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лично у меня картинка складывается так, не зря назаренко в обморок грохнулся при виде бацьки, а бацька приехал и сказал что на белоруском кордоне просто беспредел творится и проходной двор а к нему в гости )(уйло с войсками едет и ему коле надо престол передать, сказал небось петя хоть вид сделай, гарант все понял и заслуженного человека по тихому отправил на покой
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Откровенное враньё , так как Лукашенко такого не говорил , фантазёр ольгинский !
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конечно прям из ольгино прибыл, а граница на замке, только контробас возле границы только ленивый не гоняет, а главное лукашенко такого не говорил, конечно он должен был с экрана на фоне голых сисек правду матку рубануть, ты наверное на границе не был от слова никогда))))
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Нам еще ....кала не хватало..
Спасибо, Пеця.
Украинца опять не нашлось???
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А щоб ти з'їв кізяче ! До чого тут фамілія ? Він громадянин України і цього достатньо !
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И Допкин гражданин Украины и Кернес, и даже кум пуйла Медведчук, итд... Но они против целостности Украины, ненавидят украинцев и им нужен "русский мир" и Украина в качестве колонии рашки...
Опровергни.
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Есть такие заблуждения, которые нельзя опровергнуть. Надо сообщить заблуждающемуся уму такие знания, которые его просветят. Тогда заблуждения исчезнут сами собою , это во -.первых, а во - вторых , я не могу опровергнуть то , чего не говорил!
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Владимир!
Все просто.
Таки да особи, типа этого амбала, заходятся в истерике, когда говорят о том, как их хитрожопые сородичи убивают Украину.
Они очень боятся, что украинцы проснутся, и тогда таким амбалам будет очень несладко.
Заметь - они просто дежурят на форуме, чтобы вставить свои кошерные пять копеек.
Нам их лучше не замечать.
Сами отпадут...
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Ну теперь точно заживём поновому, - сплошной цыгиКал !
Этот точно красть будет вагонами....
А вы платите налоги - что бы цыгиКалу хватило.

"Так директор департамента оперативной деятельности ГНСУ генерал-майор Петр Цигикал в июне 2016 года приобрел себе BMW Х5 2012 выпуска. Стоят такие машины около $ 50 тыс. Однако собственную BMW генерал бережет, и на работе его возит Nissan Pathfinder 2013 года стоимостью $ 30 тыс. Машина куплена на средства международных доноров"
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Не знаю кто это и чем удостоился такой чести, но, думаю, "царь знает что делает!"(с).
Хотя, как говорится, дайте мне в аренду хоть ОДИН метр границы...а тут ВСЯ граница. Видно очень достойный государственный муж. И толковый. И таки сообразительный.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПрезидент Порошенко представил нового руководителя Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала. ВИДЕО
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