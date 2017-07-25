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Президент Порошенко представил нового руководителя Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала. ВИДЕО
Президент Петр Порошенко представляет нового руководителя Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Цигикал назначен вместо подавшего в отставку по состоянию здоровья Виктора Назаренко.
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(Петра Цигикала ) перед ликом вусатай паявары представить, а то мало ли что?
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Его декларация-
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_fd6bdc79-1a59-41e4-93ac-bb65940bb7ef
Надеюсь журналисты быстро найдут все "нажитое непосильным коррупционным трудом"!!!
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Семья не имеет недвижимости, а на счетах задекларировано почти полмиллиона гривен.
Не много. Но и не малое состояние для чиновника, который живёт типа на одну зарплату.
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Ось так і живем,кожний день "перемогі"...
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Спасибо, Пеця.
Украинца опять не нашлось???
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Опровергни.
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Все просто.
Таки да особи, типа этого амбала, заходятся в истерике, когда говорят о том, как их хитрожопые сородичи убивают Украину.
Они очень боятся, что украинцы проснутся, и тогда таким амбалам будет очень несладко.
Заметь - они просто дежурят на форуме, чтобы вставить свои кошерные пять копеек.
Нам их лучше не замечать.
Сами отпадут...
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Этот точно красть будет вагонами....
А вы платите налоги - что бы цыгиКалу хватило.
"Так директор департамента оперативной деятельности ГНСУ генерал-майор Петр Цигикал в июне 2016 года приобрел себе BMW Х5 2012 выпуска. Стоят такие машины около $ 50 тыс. Однако собственную BMW генерал бережет, и на работе его возит Nissan Pathfinder 2013 года стоимостью $ 30 тыс. Машина куплена на средства международных доноров"
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Хотя, как говорится, дайте мне в аренду хоть ОДИН метр границы...а тут ВСЯ граница. Видно очень достойный государственный муж. И толковый. И таки сообразительный.
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