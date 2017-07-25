EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины, Общество
  467  5
Все про:Госпогранслужба (2915) Порошенко (13476) Назаренко (58)

 Президент Петр Порошенко представил нового руководителя Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко представляет нового руководителя Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Цигикал назначен вместо подавшего в отставку по состоянию здоровья Виктора Назаренко.



Смотрите также: Во время речи Лукашенко потерял сознание один из украинских чиновников. ВИДЕО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мог бы клонировать, себя бы любимого назначил..
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шо то за чмо, слева сидит? И че оно там забыло?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныПрезидент Петр Порошенко представил нового руководителя Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала. ВИДЕО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти