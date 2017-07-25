 Президент Петр Порошенко представил нового руководителя Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Цигикал назначен вместо подавшего в отставку по состоянию здоровья Виктора Назаренко.
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