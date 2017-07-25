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"Та ні, ну це п#здець! Це просто х#йня якась!", - народный депутат Надежда Савченко ругается матом в рекламе телеканала. ВИДЕО
Депутат Верховной Рады, Герой Украины Надежда Савченко снялась в рекламном ролике телеканала, принадлежащего экс-"регионалу" Евгению Мураеву. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, Савченко в ролике - в главной роли. Ее речь, практически полностью, состоит из нецензурной брани.
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