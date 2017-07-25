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 Политика Украины, Общество
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Все про:Герой_Украины (248) мат (75) реклама (753) Савченко (2848)

 "Та ні, ну це п#здець! Це просто х#йня якась!", - народный депутат Надежда Савченко ругается матом в рекламе телеканала. ВИДЕО

Депутат Верховной Рады, Герой Украины Надежда Савченко снялась в рекламном ролике телеканала, принадлежащего экс-"регионалу" Евгению Мураеву. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, Савченко в ролике - в главной роли. Ее речь, практически полностью, состоит из нецензурной брани.

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А сам телеканал, где одни консервы в нашей стране вообще никого не волнует? Ни СБУ, ни МВД?
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Да не просто так ведь сделала.....а по команде хуйла.....пока надюху доводили в паРаше до кондиции.....
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Депутатом она скоро уже не будет. А вот Героем Украины ее президент рошена сделал. это вообще жесть. Да и вообще на момент освобождения ее походу 95% украинцев целовали в анус...
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Нет Хрещатика на сайте, он бы подтвердил. Я в день ее прилета писал, что настораживает, очень настораживает ее поведение.
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Надюха - из грязи в князи и обратно. Так и не понял пошто героя дали и все страной спасали
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Ее спасали всей страной не потому что она такая, а потому что мы такие.
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советую просмотреть внимательно, несколько раз
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та то з Кульпарківської передача - двійника знайшли
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Истери́я; бе́шенство ма́тки - устаревший медицинский диагноз, на данный момент частично соответствующий ряду психических расстройств лёгкой и средней степени тяжести. ...
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...уже выпустили из сумасшедшего дома? Как ещё не госпитализировали?
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Консерва пуйла Савченко матерится на телеканале Мураева (пуйла), тект рекламного ролика писал Рабинович и Медведчук.)
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Нет, они не писали. Они разрешили ей самостоятельно.
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Надя с лестницы упала ! - Дааа ?! И что сказала ! ? ... - Матюки пропустить ?! ... - Ну конечно ! - Молча упала ...
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Ліля, дуже дивне прорівнянн, чому Ви так вирішили?
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Послухавши Надю коняка зупинилась і увійшла у палаючу ізбу.
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С этой все ясно. А Мураева когда придушите?
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Останні мізки пропила, курва медведчукська...
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Та ні, ну це п#здець! Це просто х#йня якась!", - народный депутат Надежда Савченко ругается матом в рекламе телеканала. ВИДЕО
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