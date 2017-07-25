 "Забор облили кровью и поставили похоронный венок возле дома. На заявление в полиции не отреагировали", - адвокат Саакян заявил об угрозах перед перестрелкой в Днепре. ВИДЕО

"Изначально приходили домой какие-то люди. Брата не было дома. Испугали мать. Потом ночью пришел какой-то в куртке накинутой на голову - капюшон. Вылил банку крови на забор брату и поставил похоронный венок. После этого брат пошел 14 числа в Бабушкинском отделении написал заявление по этому поводу. Никто в течении 10 дней на это заявление не отреагировал", - рассказал Саакян.
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Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.
В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот.
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Соотношение-то в оружии не в его пользу было.
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Ай, сори, так только кацапская полиция говорит, а наши бравые новые копы никогда-никогда!
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На сколько я понял, там было 2 партнера по бизнесу - Саакян-старший и еврей Нахшон, они рассорились, Нахшон решил, что Саакян должен ему денег, Саакян считал иначе.
Нахшон нанял бандюков.
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