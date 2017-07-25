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 Происшествия, Общество
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 "Забор облили кровью и поставили похоронный венок возле дома. На заявление в полиции не отреагировали", - адвокат Саакян заявил об угрозах перед перестрелкой в Днепре. ВИДЕО

Раненый в перестрелке на проспекте Гагарина в Днепре, адвокат Эдмонд Саакян, который сейчас находится в больнице Мечникова, рассказал, что конфликт возник из-за финансовых вопросов, связанных со строительным бизнесом его брата.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на informator.dp.ua, его брата и семью запугивали, а потом назначили встречу, на которую пришли с автоматами.

"Изначально приходили домой какие-то люди. Брата не было дома. Испугали мать. Потом ночью пришел какой-то в куртке накинутой на голову - капюшон. Вылил банку крови на забор брату и поставил похоронный венок. После этого брат пошел 14 числа в Бабушкинском отделении написал заявление по этому поводу. Никто в течении 10 дней на это заявление не отреагировал", - рассказал Саакян.

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Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.

В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот.
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Це ти про засідання вашого пецогройснутого уряду?
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а он че заседал? Почему ты знаешь, а я нет? Точно я шоколадный поц? Странно все это...
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Я говорит сделал вид что испугался, подошёл к машине и достал из багажника ружьё. Так скорее всего он этим и спровацировал начало стрельбы а может и сам первый шмальнул.
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Вряд-ли он стал бы шмалять первым, зная, что этим самым подставит своих друзей и брата.
Соотношение-то в оружии не в его пользу было.
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Ну хз в ближнем бою ружьё не хуже автомата, особенно если неожиданно стрелять начать.
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Какое ружье? Карабин Вулкан - тот же Калаш, только без возможности стрелять очередями и рожком всего на 10 патронов. Как это он может быть в ближнем бою "не хуже" чем АКСУ?
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Гуманный суд отпустит киллеров на поруки какого-нибудь Вилкула...
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Вам всем пора послужить родине , которую вы очень "любите" ,а то вы все стали одновременно и ментами . и судьями , и прокурорами
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Когда убьют, тогда и приходите.
Ай, сори, так только кацапская полиция говорит, а наши бравые новые копы никогда-никогда!
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А вот нафига брать бабло у бандюков на " строительный бизнес"? Ему то кишки зашьют, а друзей АТОшников, которых на сходку с собой взял- нет! " Мама испугалась, папа испугалась"..Тьфу! Про своих погибших друзей- ни слова!
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А с чего вы взяли, что он брал бабло у бандюков?

На сколько я понял, там было 2 партнера по бизнесу - Саакян-старший и еврей Нахшон, они рассорились, Нахшон решил, что Саакян должен ему денег, Саакян считал иначе.
Нахшон нанял бандюков.
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ЗНАЧИТ В ДНЕПРЕ ПРАВЯТ БАНДИТЫ И В ДНЕПРЕ НУЖНА ЗАЧИСТКА !!!
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествия"Забор облили кровью и поставили похоронный венок возле дома. На заявление в полиции не отреагировали", - адвокат Саакян заявил об угрозах перед перестрелкой в Днепре. ВИДЕО
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