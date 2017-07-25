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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Гончаровском полигоне Вооруженных Сил Украины при участии Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова состоялось испытание новых образцов вооружения и военной техники, разработанных предприятиями украинского ВПК.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.



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На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов 01

На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов 02


В частности, был представлен и испытан широкий спектр нового оружия, произведенного на украинских предприятиях: пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы, минометы, современные противотанковые ракетные комплексы и боеприпасы к ним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО предлагает увеличить финансирование расходов сектора безопасности и обороны на 3 миллиарда гривен, - Турчинов

На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов 03


Особое внимание Секретарь СНБО Украины уделил термобарическим боеприпасам, на сегодняшний день фактически отсутствующим на фронте.

По его словам, было продемонстрировано эффективное поражение целей во время испытаний ручной термобарической гранаты и реактивного пехотного огнемета. "Вооруженные Силы Украины в ближайшее время должны получить их на вооружение", - отметил Турчинов.

На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов 04

На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов 05

Во время испытаний минометов конструкторы и производственники доложили Секретарю СНБО Украины, что замечания военных, поступавшие во время применений в условиях боевых действий 120-миллиметровых украинских минометов, были учтены, недостатки исправлены.

"Перспективным, - по словам А. Турчинова, - для использования в зоне проведения АТО является и 60-миллиметровый миномет, способный точно поражать цели и не подпадающий под запрет Минских соглашений".

На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов 06

На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов 07

На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов 08

Из военной техники был продемонстрирован беспилотный авиационный комплекс "Горлица" и модернизированное беспилотное боевое транспортное средство "Фантом-2", оснащенное мощным ракетным оружием, который, как отметил А. Турчинов, "одним своим видом способно напугать врага". "Если его увидят наши враги, они будут сдаваться, не дожидаясь, пока он откроет огонь", - пошутил Секретарь СНБО Украины.

На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов 09

На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов 10

На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов 11

На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов 12

На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов 13

На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов 14

По его словам, в условиях продолжения военной агрессии "для нас приоритетным является вопрос обеспечения производства боеприпасов, в частности, снарядов крупных калибров".
"Именно для этого предусмотрено дополнительное финансирование, определенное изменениями в бюджет текущего года", - добавил он.

Кроме того, Турчинов отметил, что одной из проблем, требующей незамедлительного решения, "является отсутствие нового оружия у наших военных, защищающих Украину на Востоке". "Без применения в боевых условиях, в частности, таких комплексов, как" Стугна ", российские танки и в дальнейшем будут безнаказанно расстреливать наши позиции", - сказал он.

На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов 15

В то же время Турчинов отметил, что "несмотря на поставленные СНБО Украины задачи, до сих пор не удалось значительно сократить время от разработки оружия и военной техники до эффективного применения в боевых условиях". Именно этому вопросу было посвящено совещание, которое провел Секретарь СНБО Украины с руководителями Министерства обороны, Генерального штаба и ОПК на полигоне после завершения испытаний.

На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов 16


Во время испытаний современного вооружения и военной техники на полигоне также присутствовали военные из многих зарубежных стран, интересующихся приобретением украинского оружия и техники.
"Наша задача - не только надежно защитить Украину, но и отстоять свои позиции на международных рынках вооружения, что в свою очередь, обеспечит дополнительный ресурс для развития ОПК и укрепления потенциала нашей армии", - подытожил Турчинов.


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Интересное мнение Турчинова об украинцах
"Вечерние новости"#141,,,сентябрь 2003г. статья"Аутодафе""
(Не проверял,может утка??)
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Если я правильно помню - на всё вот это новое вооружение выделено 160 млн гривен
Как раз на опытные экземпляры хватит, на полигонах сэлфи делать
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныНа Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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