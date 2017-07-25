 На Гончаровском полигоне состоялась демонстрация тяжелых украинских беспилотников, роботов-бронетранспортеров, новых винтовок, гранатометов, минометов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СНБО.
В частности, был представлен и испытан широкий спектр нового оружия, произведенного на украинских предприятиях: пулеметы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы, минометы, современные противотанковые ракетные комплексы и боеприпасы к ним.
Особое внимание Секретарь СНБО Украины уделил термобарическим боеприпасам, на сегодняшний день фактически отсутствующим на фронте.
По его словам, было продемонстрировано эффективное поражение целей во время испытаний ручной термобарической гранаты и реактивного пехотного огнемета. "Вооруженные Силы Украины в ближайшее время должны получить их на вооружение", - отметил Турчинов.
"Перспективным, - по словам А. Турчинова, - для использования в зоне проведения АТО является и 60-миллиметровый миномет, способный точно поражать цели и не подпадающий под запрет Минских соглашений".
"Именно для этого предусмотрено дополнительное финансирование, определенное изменениями в бюджет текущего года", - добавил он.
Кроме того, Турчинов отметил, что одной из проблем, требующей незамедлительного решения, "является отсутствие нового оружия у наших военных, защищающих Украину на Востоке". "Без применения в боевых условиях, в частности, таких комплексов, как" Стугна ", российские танки и в дальнейшем будут безнаказанно расстреливать наши позиции", - сказал он.
Во время испытаний современного вооружения и военной техники на полигоне также присутствовали военные из многих зарубежных стран, интересующихся приобретением украинского оружия и техники.
"Наша задача - не только надежно защитить Украину, но и отстоять свои позиции на международных рынках вооружения, что в свою очередь, обеспечит дополнительный ресурс для развития ОПК и укрепления потенциала нашей армии", - подытожил Турчинов.
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"Вечерние новости"#141,,,сентябрь 2003г. статья"Аутодафе""
(Не проверял,может утка??)
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Как раз на опытные экземпляры хватит, на полигонах сэлфи делать
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