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 Общество
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Все про:брак (74) Минюст (1204) развод (68) Петренко Павел (601)

 "Более 12 тыс. украинских молодоженов поженились при помощи программы "Брак за сутки", - Петренко. ВИДЕО

Статистика разводов - 0,3%.

Только 0,3% пар, которые поженились по сервису министерства юстиции "Брак за сутки", подали на развод, передает Цензор.НЕТ. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112 Украина".

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"Более 12 тыс. украинских молодоженов поженились по этой процедуре, небюрократической европейской процедуре. Все эти пары, которые поженились по этому проекту, а мы имеем возможность через реестр мониторить, подавали ли они заявления на развод, - абсолютное большинство этих пар не рассталось, только 0,3 % пар, которые женились по такой процедуре, подали документы на развод", - заявил Петренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Услугой "брак за сутки" воспользовались 8,5 тыс. пар: из них развелись всего лишь 0,3%. Это в десятки раз меньше, чем общая статистика разводов в стране, - Петренко
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- Мне с малых лет не везёт. Я всегда хочу поправить дело, чтобы всё вышло по-хорошему, и никогда ничего из этого не получается, кроме неприятностей и для меня и для других.(с)
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что минюст не занимается схемами отъёма жилья через нотариусов, а вот этой вот хернёй пиаря её как некое "дасягнэння" которое является неотъемлимой частью информационного мира. Какая разница за сколько времени поставят штамп? Какая разница сколько времени идёт на уплату налогов 170 часов или 200 (в стране где не по часовая оплата труда)? Реформы для деградантов.
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Петренко,почему у тебя годами не исполняются судебные решения? Почему ты не предлагаешь в Раду усовершенствования законов,чтобы решения судов исполнялись незамедлительно? Для чего эти решения украинских судов,если на них можно плевать?Зачем тогда Минюст? Чтобы браки за 1 день регистрировать и все?
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нотариусов лишают лицензии моментально, поверь.
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ну так программе всего год, судя по новостям из гугла.
ясен пень, что такой маленький % разводов.
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Теперь давайте еще внетряйте программу развод за 15минут. Желательно по СМС.
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Тепер для таких особлива пропозиція - розлучення за добу)))
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еще не время. массовые разводы начинаются через 3-7 лет. распадается примерно 70 процентов. брак за сутки, развод, суды, раздел имущества годами. нафига в 21 веке вообще брак заключать? церковь не требует, законы тоже. живи, радуйся, расти потомство.
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Спешка нужна только при ловле блох, а спешить организовать свадьбу за сутки можно только по залёту.
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Вот так и на дедушку мужа 86 лет от роду " любовь нечаянно нагрянула" к 60- летней соседке. Поженились за 2 дня... ( В ЗАГСЕ " добрые" тети расписали, ибо..,ибо..,ибо добрые!). Шо дедушка в памперсах и глаза Кассиопею ищут- не смутило...Итог- дети и внуки уже не обременены хорошим домом. А дедушка? Дедушка помер через два месяца... " Невеста" была медиком. Кто там то вскрытие престарелому делать будет?...Слышала, что " вдова" опять замуж собралась..
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"Более 12 тыс. украинских молодоженов поженились при помощи программы "Брак за сутки", - Петренко.

А с 2018 г. планируется, что около 10 тыс украинок станут мамами с помощью программы "Мущщина на час", я сам лично занимаюсь подбором персонала.
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Более 12 тыс. украинских молодоженов поженились при помощи программы "Брак за сутки", - Петренко. ВИДЕО
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