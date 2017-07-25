 "Более 12 тыс. украинских молодоженов поженились при помощи программы "Брак за сутки", - Петренко. ВИДЕО

"Более 12 тыс. украинских молодоженов поженились по этой процедуре, небюрократической европейской процедуре. Все эти пары, которые поженились по этому проекту, а мы имеем возможность через реестр мониторить, подавали ли они заявления на развод, - абсолютное большинство этих пар не рассталось, только 0,3 % пар, которые женились по такой процедуре, подали документы на развод", - заявил Петренко.
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ясен пень, что такой маленький % разводов.
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А с 2018 г. планируется, что около 10 тыс украинок станут мамами с помощью программы "Мущщина на час", я сам лично занимаюсь подбором персонала.
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