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 Общество, За рубежом
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 В Сирии уничтожен российский военнослужащий Андрей Володин, воевавший на Донбассе под видом "ополченца". ВИДЕО

Российский военнослужащий Андрей Володин с позывным Пепел погиб в Сирии 12 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее Володин принимал участие в боях против украинской армии на стороне так называемых "ополченцев". В сети появилась видеоподборка с личных фотографий российского военного с подписью: "Груз 200: Володин Андрей Валентинович (Пепел) и комментарием к записи: "Убит в Сирии 12/06/17".

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А башку ему сирийские ополченцы не забыли отрезать ???
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Их там десятками жмурят в пустыне. Они там часто дороги путают. Потом то авиация НАТО их накроет, то грады ополченцев, а то и просто игиловский шахид-мобиль
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А зачем думать? Засвети наш списочек. Ведь у тебя, кроме слов, списочек есть?
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Музычку повеселей включите. Праздник все таки. Нах. нам надо его поминать ету тварь.
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похер,
в Україні вбито двох добровольців! і сірія ні до чого
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Расьяне, в Осетии вы за ополченцев, в Сирии -против, на Донбассе -вместо, поскольку везде одни и те же нелюди шастают, то смотрите не попутайте! А то зарплаты и елдалей не будет !
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Андрей Валентинович, я вот не понимаю: ну, "банулся ты, надоело тебе жить - подбухни и шагай с крыши.. На хрена тебе понадобились эти сирийские понты?
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на FB є новина, що мати кацосамку, що родилла аГЕЕВА, прийняли в адмністрації президента...
сподіваюсь петролексєїч, не заставив себе довго чекати, таку поважну особь?
може привезла цу з центра....
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Алексєїч такий кадр що може її й прокурором України призначити.
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прикольно - брент два дня растет, а ржубль два дня падает.
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Навіщо нам, це відео з кацаською музикою здохлого кацапа.Най показують в кацапстані, де терористи русії, здихають нехай народ бачить РФ свій ИГИЛ вирощений на теренах росії.ТУда йому дорога.
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Хорошая новость. Ждём продолжение от сирийских патриотов...
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Упалчленцы всея Запоребрика!
Настойчивее осваивайте способы самоликвидации! Помните - ваше место в пластиковых мешках для биоотходов, а кому повезет - в цинковых футлярах.
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"Убит в Сирии 12/06/17"
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В этот день у "ихтамнетов" в Сирии конкретный зашквар был. Писали об 11 200-х и 19 300-х.
На сегодняшний день были известны имена 5-ти кацапов, подохших в этот день за путинскую ложь.
Вот и шестой "всплыл".
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Не факт, что с ним. :D
Бородачи шутки ради иногда отрезают роисянам голову, причендалы и засовывают этот отрезанный хер в рот отрезанной русской головы.
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После крематория будет кличке соответствовать
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Вообще-то, это довольно таки "смело" - будучи конченой 3/14дарастической свиньёй (в плохом смысле этого слова), поехать в мусульманскую страну...
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"Напрасно старушка ждет сына домой-ей скажут,она зарыдает" (с).
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Цензор.НЕТВидеоОбществоВ Сирии уничтожен российский военнослужащий Андрей Володин, воевавший на Донбассе под видом "ополченца". ВИДЕО
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