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В Сирии уничтожен российский военнослужащий Андрей Володин, воевавший на Донбассе под видом "ополченца". ВИДЕО
Российский военнослужащий Андрей Володин с позывным Пепел погиб в Сирии 12 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее Володин принимал участие в боях против украинской армии на стороне так называемых "ополченцев". В сети появилась видеоподборка с личных фотографий российского военного с подписью: "Груз 200: Володин Андрей Валентинович (Пепел) и комментарием к записи: "Убит в Сирии 12/06/17".
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в Україні вбито двох добровольців! і сірія ні до чого
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матикацосамку, що родилла аГЕЕВА, прийняли в адмністрації президента...
сподіваюсь петролексєїч, не заставив себе довго чекати, таку поважну особь?
може привезла цу з центра....
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Настойчивее осваивайте способы самоликвидации! Помните - ваше место в пластиковых мешках для биоотходов, а кому повезет - в цинковых футлярах.
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жгите вату дальше!
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В этот день у "ихтамнетов" в Сирии конкретный зашквар был. Писали об 11 200-х и 19 300-х.
На сегодняшний день были известны имена 5-ти кацапов, подохших в этот день за путинскую ложь.
Вот и шестой "всплыл".
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Бородачи шутки ради иногда отрезают роисянам голову, причендалы и засовывают этот отрезанный хер в рот отрезанной русской головы.
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Что ж, символичное погоняло....
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