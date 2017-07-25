 Российский "БУК" без одной ракеты в комплекте зафиксировал в Луганске негласный сотрудник МВД на следующий день после трагедии. ВИДЕО

В последний раз ЗРК "БУК" видели в Луганске на следующий день после трагедии - в пять утра 18 июля. Зафиксирован он на камеру негласного сотрудника МВД, работавшего на оккупированной территории. Ракетную установку перевозили назад - в Россию.
"Ценность его в том, что, по выводам экспертов, четко зафиксировано отсутствие одной из четырех ракет класса "земля-воздух" и есть привязка к местности - рекламный щит", - говорит директор департамента коммуникаций Артем Шевченко.
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Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
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Записать его во "внегласные сотрудники" пришлось уже потом. Иначе никак невозможно было организовать его эвакуацию с временно оккупированных территорий.
Впрочем как и людей со Снежного и Тореза, которые предоставили видео и фото доказательства путинского преступления.
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2) Принципиальной разницы ГДЕ (над какой территорией) военные сбили самолет гражданский не вижу
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2. перефразирую: много ты знаешь случаев, когда был сбит пассажирский самолет с использованием ЗРК?
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США, СССР (тут правда не совсем ЗРК) ........ над Черным морем
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а по второму пункту - не знаешь. и я не знаю. потому, что кацапы первые (ну хоть в чем-то, да?).
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На кацап только заткнись уже со своим "слабый аргумент"!
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из ВИки
В 2003 году Ливия признала ответственность своих официальных лиц за взрыв рейса 103 Pan American[11]. Ливия заявила, что не намерена признавать вину за совершение теракта над Локерби, однако соглашается с тем, что взрыв был организован одним из официальных лиц ливийского государства.
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Ну и последнее. Все причастные кто фигурирует в докладе будут в разный способ убиты вашими же "ассенизаторскими" службами.
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Каждый россиянин виновен в том, что убийцы до сих пор не привлечены к ответственности. Каждый...
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Голландцы и прочие европейцы тоже виноваты в затягивании следствия и суда. Да, хотели международный трибунал, утвержденный ООН... прекрасно осознавая, что Рашка заблокирует такое решение.
Теперь хотят какой-то "национальный трибунал", которым Рашка подотрется.
Доказательств у голландской прокуратуры уже на десять виселиц для )(уйла. Но, проблема в том, что если всё это вывалить на свет Божий, то ведь придется что-то делать. По меньшей мере перестать торговать с государством, сделавшим государственный терроризм основой своей политики. А ведь это так не выгодно...
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Время идет, петля сжимается.
Западники всегда долго расследуют такие катастрофы, потому что они ищут ее причину, а не "она утонула" "он упал бо перегруз", через месяц после катастрофы как кацапы.
Советую посмотреть цыкл передач "Расследование катастроф", там показано как ведут расследования западники. Некоторые по 4 года идут, как в случае с рейсом Франс Ейр вроде с Бразилии во францию, когда трубки Питто замерзли.
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Ваше согласие-несогласие с ЛЮБЫМИ доказательствами уничтожения вами Боинга и НАХУЙ УЖЕ ДАВНО НЕ НУЖНЫ. Вас ДОДАВЯТ И РАЗДАВЯТ по-любому. Поэтому тренируйтесь теперь орать, ныть и верещать за корку хлеба и кружок колбасы.
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Нормально голандцы их засудят, не парься.
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