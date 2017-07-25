 Российский "БУК" без одной ракеты в комплекте зафиксировал в Луганске негласный сотрудник МВД на следующий день после трагедии. ВИДЕО

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Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур

в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.



