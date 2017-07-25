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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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 Российский "БУК" без одной ракеты в комплекте зафиксировал в Луганске негласный сотрудник МВД на следующий день после трагедии. ВИДЕО

Практически все ориентиры, по которым идентифицирован маршрут российского "БУКа" по пути на боевую позицию и обратно, остаются на своих местах и через три года после после трагедии в небе над оккупированным Донбассом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты "Донбасс. Реалии" побывали на всех известных точках маршрута российского ЗРК "БУК" из которого был сбит пассажирский самолет рейса МН-17.

В последний раз ЗРК "БУК" видели в Луганске на следующий день после трагедии - в пять утра 18 июля. Зафиксирован он на камеру негласного сотрудника МВД, работавшего на оккупированной территории. Ракетную установку перевозили назад - в Россию.

"Ценность его в том, что, по выводам экспертов, четко зафиксировано отсутствие одной из четырех ракет класса "земля-воздух" и есть привязка к местности - рекламный щит", - говорит директор департамента коммуникаций Артем Шевченко.

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Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам - Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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Ну, в принципе, молодец негласный сотрудник. Вот только почему это видео не находится как вещдок в голландском трибунале по сбитому Боингу???
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Просто если находится, то об этом обычно сообщают (хотя бы косвенно).
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чушь. в интересах следствия обычно все держится в тайне до конца этого самого следствия.
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Тогда будем считать, что я неправ и официальными властями Украиной переданы все необходимые доказательства по делу о сбитом Боинге в нидерландский трибунал.
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Немного уточню. Когда человек это видео снимал, он еще не был никаким "сотрудником МВД".
Записать его во "внегласные сотрудники" пришлось уже потом. Иначе никак невозможно было организовать его эвакуацию с временно оккупированных территорий.
Впрочем как и людей со Снежного и Тореза, которые предоставили видео и фото доказательства путинского преступления.
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это нисколько не умаляет ценность видео с тремя ракетами ,,,
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Абсолютно не умаляет. Равно как и то, что пробы грунта с места пуска "Бука" взяли не официальные лица, а тоже ... "нештатные сотрудники". Правда под видеофиксацию, с геотегами, панорамами местности и прочими прибамбасами.
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Это и другие фото и видео доказательства переданы прокуратуре Голландии еще в 2014 году.
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Просто щит находится не с той стороны .Т.е. "Бук" движется в сторону Луганска...
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Правильно. Он же удирает из Донецкой области в Россию. Через Луганск.
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Воно там ще з 2014-го. Про це відкрито повідомляли у наших ЗМІ.
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А толку? Никто не признает вины, никто не будет наказан.
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Ну а кто был наказан ранее по аналогичным случаям? НИКТО
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а ты знаешь много случаев, когда военные одной страны сбили пассажирский самолет над территорией другой?
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1) Ну кто, где, когда сбил решает только суд (и то не каждый)
2) Принципиальной разницы ГДЕ (над какой территорией) военные сбили самолет гражданский не вижу
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Знаешь, самому себя лайкать это как самому себя тра...ть?!
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православные скрепы, сэр. наука и медицина тут бессильны.
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1. суд решит, в этом нет ни малейшего сомнения ни у кого, кроме скрепно-православных хуйловцев.
2. перефразирую: много ты знаешь случаев, когда был сбит пассажирский самолет с использованием ЗРК?
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Суд сначала надо создать, решения которого обязуются признать все стороны
США, СССР (тут правда не совсем ЗРК) ........ над Черным морем
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суд давно создан. летом 2002 года, если не ошибаюсь.
а по второму пункту - не знаешь. и я не знаю. потому, что кацапы первые (ну хоть в чем-то, да?).
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Стесняюсь спросить... Горбачева приглашать нужно? Последний генсек, он же и последний президент СССР...
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Над Чернім морем украинская ракета в 2007 сбила рейс с Израеля...
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а ты ничего не путаешь? может то был 2001 год и украино-российские военные учения?
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Слабоватый аргумент. А когда военные Ливии сбили самолет?
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"Слабый аргумент" - это вместо "вы всё врете"???!
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Повторю вопрос. Когда военные Ливии сбили самолет?
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Знаю только когда кацапы сбили самолет в Украине.
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Ну раньше знали что земля была плоская а тех кто не верил сжигали на кострах
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Не провоцируй его. Иначе он на подмогу Гундяя с мощами, крестным ходом и Поклонской на помощь позовет.
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Так в России ничего не изменилось. Российским ПВО до сих пор мешает сбивать "Томагавки" тот странный факт, что Земля не плоская, а шарообразная. Ведь в соответствии с последними достижениями российской науки С300/С400 конструировались в расчете на плоскую Землю, стоящую на трех слонах, которые стоят на спине гигантской черепахи, плавающей в Океане.
Российский "БУК" без одной ракеты в комплекте зафиксировал в Луганске негласный сотрудник МВД на следующий день после трагедии - Цензор.НЕТ 7471
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Ты то знаешь то не знаешь Ты прочитай сам статью то там же чОрным по белому написано. Доказательства есть но я Вам их не покажу.
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не сбили, а подорвали
из ВИки
В 2003 году Ливия признала ответственность своих официальных лиц за взрыв рейса 103 Pan American[11]. Ливия заявила, что не намерена признавать вину за совершение теракта над Локерби, однако соглашается с тем, что взрыв был организован одним из официальных лиц ливийского государства.
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Ну так я же и пишу вину никто не признает
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в 89 году, в небе над Шотландским городом Локкерби. Не военные ливии, а люди причастные к режиму Каддафи, терористы. Кадафи теньге платил. То что и сейчас, не военные россии, хуйло так говорит, а лица причастные к режиму путина, терористы. Вопросы есть?
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Угу, пример то приведете где ВОЕННЫЕ сбили гражданский самолет и официально признали вину
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83 год, Боинг 747 Корейских авиалиний, куча людей. СССР завалил,ты же его наследник, долго не признавали, отрицали и т.д. пока Ельцин в 93 не отдал черные ящики.
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И вообще, что ты уперся признали не признали. Людям похер признает ваше хуйло шо они сбили его или не признает. Веришь, по цымбалам. Есть доказательства которые говорят о том что БУК привезен с россии, есть имена военных, есть видео факты, результаты експертиз и т.д. Запускаем суд, выдвигаем обвинения, доказываем, выносим приговор. Все. Судебное производство строится не на признаниях, а на фактах и доказательствах.
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Муамар Каддафі і якраз по аналогічному випадку, єдина різниця, що тоді вибухівку підірвали в літаку, а не збили "Буком". Розслітування там теж не три дні тривало
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В феврале 1996 года между США и Ираном было подписано мировое соглашение, после чего дело в суде было прекращено. По условиям соглашения США должны были выплатить компенсацию в размере 131,8 млн долларов (включая 61,8 млн долларов наследникам 248 погибших, из расчёта 300 000 долларов за каждую трудоспособную жертву и 150 000 за каждого иждивенца), а Иран отказывался от дальнейших претензий к США в связи с этой катастрофой
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Ахаха долба#б и сам себе лайки поставил)))) типа это не я это меня поддержали))) пздц ты даунито кацап)))
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Гитлер тоже так думал! Кто вас рашистов спрашивать будет? Никто никакого признания от вас требовать не будет, вас осудят и за "ножки Буша" сами Хуйло прирежете в подворотне!
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Ты думаешь что твоя страна вечная? Ты такой наивный! Вы ее уже сами начали по кускам продавать, о... извини, сдавать в аренду на 50 лет. Как это у вас говорят, области приоритетного развития.
Ну и последнее. Все причастные кто фигурирует в докладе будут в разный способ убиты вашими же "ассенизаторскими" службами.
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Саддам Хусейн, Муамар Каддафі і, навіть, подружжя Чаушеску (як, натомість, зараз - хуйло), - теж думало так само, як і ти... Що було потім? Можеш "погуглити" вищеназвані прізвища!
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Нацисты , хуссейн и каддафи тоже вину не признали. Но одних повесили ,а другому черенок в опу засунули. Или ты забыло совсем недавний пример с убийцей Немцова. Он тоже не признал вину? Его суд отпустил?
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А чо суд уже был? Или так без суда?
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какая вам, ватанам, разница? у вас свой мир в котором решения судов, которые вам не нравятся, не значат ничего... так вот, решение этого суда вам не понравится точно.
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К сожалению, в этом виноваты не только кацапы.
Голландцы и прочие европейцы тоже виноваты в затягивании следствия и суда. Да, хотели международный трибунал, утвержденный ООН... прекрасно осознавая, что Рашка заблокирует такое решение.
Теперь хотят какой-то "национальный трибунал", которым Рашка подотрется.
Доказательств у голландской прокуратуры уже на десять виселиц для )(уйла. Но, проблема в том, что если всё это вывалить на свет Божий, то ведь придется что-то делать. По меньшей мере перестать торговать с государством, сделавшим государственный терроризм основой своей политики. А ведь это так не выгодно...
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Вывалят наружу по-любому все вещдоки и вся ПаРаша будет локализована и изолирована по примеру КНДР. Всё идёт к этому. Но я думаю, что до этого не дойдёт, она развалится раньше.
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никто ниче не затягивал, поверь. Раша заблокирует и подотрется любым решением суда,поверь) Вот если бы дело о боинге рассматривал Басманный суд мацквы, о то, да, этот суд бы рашка признала стопудово. Но мы же не мацкали, верно?)
Время идет, петля сжимается.
Западники всегда долго расследуют такие катастрофы, потому что они ищут ее причину, а не "она утонула" "он упал бо перегруз", через месяц после катастрофы как кацапы.
Советую посмотреть цыкл передач "Расследование катастроф", там показано как ведут расследования западники. Некоторые по 4 года идут, как в случае с рейсом Франс Ейр вроде с Бразилии во францию, когда трубки Питто замерзли.
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Козломордые гниды и варвары!!!

Ваше согласие-несогласие с ЛЮБЫМИ доказательствами уничтожения вами Боинга и НАХУЙ УЖЕ ДАВНО НЕ НУЖНЫ. Вас ДОДАВЯТ И РАЗДАВЯТ по-любому. Поэтому тренируйтесь теперь орать, ныть и верещать за корку хлеба и кружок колбасы.
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Гитлеровскую банду наказали?Путлеровскую банду тоже накажут.Не сомневайтесь.а выским абрм н спрячутся.В
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там уже улик на 2 трибунала... Но будет проведен хотя бы один?
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Процесс уже на стадии своего начала. Европейцы - люди последовательные.
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Рабутают крямлёвскиё хакёры.Нё дают напёчатать атдёльныё буквы.Аваст нё фиксируёт
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Рашка заблокировала в ООН создание международного трибунала по сбитому боингу, вот и вся "эффективность" международных организаций. Вместо трибунала обычный суд дело рассматривает, значит приговор будет не суровый. Кроме того сами Нидерланды подозрительно вяло двигают это дело, а если вспомнить ещё их референдум по ассоциации, то там мало чего стоит ожидать.
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Кацапездолы самому Господу Богу на суде Божием будут рассказывать - вы всеврете.
Нормально голандцы их засудят, не парься.
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Дело в том, что этот самолет очень помог Украине, он тормознул )(уйла. Иначе )(уйло пробивал бы коредор на Крым. Поэтому эти 298 человек должны внесены в список небесной сотни.
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Відповідальність за це разом з кацапами мають понести і ці с*ки:

Российский "БУК" без одной ракеты в комплекте зафиксировал в Луганске негласный сотрудник МВД на следующий день после трагедии - Цензор.НЕТ 5472
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В кримле ответ один НЕДОКАЖЕТЕ век воли не видать.
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Русские, как всегда, будут врать до конца, не признаются.
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныРоссийский "БУК" без одной ракеты в комплекте зафиксировал в Луганске негласный сотрудник МВД на следующий день после трагедии. ВИДЕО
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