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 Перестрелка в Днепре: в сети появилось видео момента стрельбы. ВИДЕО

В Днепре на проспекте Гагарина вчера, 24 июля, произошла перестрелка, в результате которой погибли двое ветеранов АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео, снятое очевидцами на месте происшествия, опубликовал "Информатор".



Смотрите на "Цензор.НЕТ: Перестрелка в Днепре: Нападавшие задержаны. Это бандиты, причастные к организованной преступности, - журналист. ФОТО

Кроме того, пользователь YouTube Vitos также опубликовал видео с реальными переговорами полиции во время происшествия.



Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.

В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот.


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А Аваков все твердит о снижении количества преступлений.))
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Жутко себе представить,что банда соевая сделала с Украиной ....
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Кто из участвовавших в перестрелке член ОПГ "Соевые"?
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Соевая шайка,занимающаяся исключительно воровством допустила до имеющейся на сегодня ситуации ,каждый день убийства,грабежи,нищета пораждающая воровство ,безнаказанность пораждающая новые и новые преступления ,сумасшедшая коррупция приводит к той самой безнаказанности и плюс страшный не профессионализм "людей" у власти,которые способны лишь лгать и воровать создали именно то что сейчас и происходит в Украине.
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Судячи з усього, нападники можуть бути якраз із вілкуловської банди...
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Да? А кто виноват,что Вилкулы,титушки,бандиты,воры на свободе ?Пушкин?
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Возможно,но в первую очередь виновата ВЛАСТЬ !!!
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Олежка, так все, кто остался жив, в больничке, дадут показания! При любом раскладе получат сроки!
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Самое главное,что они сами себя туда доставили а не полиция ,это первое - ну а второе ,власть должна не допускать до того,чтобы отморозки бегали с автоматами по улицам и у всех на глазах стреляли в людей , А когда убивают не отморозки ,то и говорить нечего,где убийцы Шеремета ,сбушников,депутата росейского???
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Имея войну на востоке и большое количество вооружения на руках, эта ситуация закономерна!
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Либо видео писали не с самого начала, либо я пропустил "неожиданную стрельбу из автоматического оружия"?
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Пля как меня утомило жить среди урок зэков и быдла продажного которое знает свою безнаказанность и гордится своим ничтожеством..Их первыми нужно как опухоль уничтожать вместе и поодиночке вылавливать и давить давить давить..Чтобы жили в страхе они и их выродки с подстилками
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Вы правы. глядя на рожи этих раненых мудил, видишь, как они себя ведут на воле. Это быдло, мнящее себя хозяевами жизни... А еще и автомат у них в руках!
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Думаете в благополучных странах нет криминала?
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есть но не так часто...
а если б черных не пустили в Европу то было-бы в разы меньше...
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Ага, сицилийцев в Италию, черных и латиноамериканцев в США и дальше по списку!
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А у нас вообще еще существует борьба с бандитизмом? Или мы ждем массовых случайных жертв при разборках?
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Obychnaja Banditskaja razborka, priexali na strelku, i nechego prikryvatsa ATO.
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Бандитские разборки
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Капец, центр города, и оружие у атовцев и бандитов - мидаль авакову....
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выплядок НКВД-й, ты считаешь что только у бандитов должно быть оружие?
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вот таким неадекватам, неумеющим даже вести дикуссию и нельзя даже биты в машине возить...
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Перестрелка в Днепре: в сети появилось видео момента стрельбы - Цензор.НЕТ 2470А пули огородился забором и не бе-бе падло!
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А вот интересно, какая судьба мрази, которая убила двух полицейских в Днепре. Днепр потихоньку возвращается к махновщине 90-х. Покращення от Парашенки в действии. Бардак везде и во всем и народ нищает .небывалыми темпами. Бойцы, придя с фронта, попадают в сети уголовников, т.к. власть не допускает таких людей к руководству страной. На экране ящика и в Раде одни и те же клоуны. Сама система власти не дает новым силам изменить ситуацию в стране. Только прямое управление извне может что-то поменять в Украине.
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Спасибо, премьер без образования уже есть.
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А кто его патрон?Кто назначал прокурора Пшонку? Все нити бардака исходят от офшорного хряка.
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І про зброю, до речі. Усі бачать, що продажні мєнти НЕ ПРАЦЮЮТЬ, що вони злигались з бандвом. А не було б зброї в ОДНОГО (!) порядного громадянина, то бандюки Вілкула просто розстріляли б УСІХ і спокійно поїхали собі. Бо в бандюків ЗБРОЯ ЗАВЖДИ Є, мало того, мєнти їм ту зброю і ПРОДАЮТЬ, а то й дають просто так, як під час Майдану, для вбивства громадян.
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менты боятся не то что бандитов, боятся и обычных быдло-громадян... это видно как они издеваются с копов на дорогах и т.д.
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с февраля-марта этого года хY%лоп и хY%лопские сексоты
на подконтрольной нам, Гражданам Украины, территории
стали провоцировать типа "бытовые" или типа "бизнес" инциденты
в результате которых гибнут ВОИНЫ Украины.

и если сабаковым и шакалам
выгодно "списать" эти преступления хY%лопских сексотов
на бытовуху и бизнес разборки

то нам, Гражданам Украины, абсолютно НИ-К-ЧЕМУ
кормить соевого хY%лопского гидранта сексота
и его подельника сексота сабакова

рашеновская параша не гарантирует и не будет гарантировать
Конституционные права ВОИНОВ Украины Защитников Украины Патриотов Украины
ПРАВО на ЖИЗНЬ на подконтрольной Гражданам Украины территории.

шакалу импичмент
кроме того шакала необходимо привлечь к ответственности в будь який способ
как хY%лопского сексота и врага Украины
.
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Сходите на Утуб
Там ватные мрази в комментах исходят ядом
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Пеця говорил, Вилкул приде порядок в Днепре наведе... вот и результат изгнания Бени из Днепра. Скоро ватный мир переместится из Даунбаса в Днепр и Запорожье, так как на Даунбасе уже все разграблено и порезано.
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9е мая - это прикрытие для ваты и вышиваты. Это бандитские разборки, как в 90-е.
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главноторгующий и его кореш ахметов расчищают территорию Украины для своих детей
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Смею предположить, что и нападавшие были участниками АТО. И это простой дележ бабла. Никакой политики.
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какойто мастер приложился к мурчикам
плохо что не положил как вороненковский охранник
вариш рис, борщ ну никак не получиться
вся стрелка на стволах
шо вы все хотели??? они должны были джиоджицу показывать???
если решили быть бандитами - так будте ими
распустили сопли
допустили 2 жмура....
урки хитрые и всегда бьют первыми
и грош цена вам парни, если не перебьете остальных
они на больничках сейчас сраки замостырят, а потом в суде терпил бацать будут
это жизнь уличная..
как боксер и хулиган
не важно у кого медали и грамоты
выживает приспособленный
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Сейчас "не на часи" давать лохоторату оружие. А то так можно нарушить монополию бандитов на его ношения.
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Если говорить что народ виноват который выбирал местную власть это не совсем соответствует действительности. После Майдана можно и нужно было сделать так, что бы те кто был в ПР не смог быть у власти. А то что вилкулы и ему подобные продолжают рулить виноват барыга основатель и крышеватель той самой партии.
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В 1990 м. нужно было комуняк из власти гнать, голосовать за Хмару, Чорновола. Нет , голосовали за Кравчука, Кучму. Так чего вам надо? Жрите...
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПерестрелка в Днепре: в сети появилось видео момента стрельбы. ВИДЕО
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