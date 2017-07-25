 Перестрелка в Днепре: в сети появилось видео момента стрельбы. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео, снятое очевидцами на месте происшествия, опубликовал "Информатор".
Кроме того, пользователь YouTube Vitos также опубликовал видео с реальными переговорами полиции во время происшествия.
Напомним, около 20 часов вечера 24 июля возле кафе "Дом" на проспекте Гагарина, 92 Шевченковского района Днепра четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия.
В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот.
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а если б черных не пустили в Европу то было-бы в разы меньше...
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на подконтрольной нам, Гражданам Украины, территории
стали провоцировать типа "бытовые" или типа "бизнес" инциденты
в результате которых гибнут ВОИНЫ Украины.
и если сабаковым и шакалам
выгодно "списать" эти преступления хY%лопских сексотов
на бытовуху и бизнес разборки
то нам, Гражданам Украины, абсолютно НИ-К-ЧЕМУ
кормить соевого хY%лопского
гидрантасексота
и его подельника сексота сабакова
рашеновская параша не гарантирует и не будет гарантировать
Конституционные права ВОИНОВ Украины Защитников Украины Патриотов Украины
ПРАВО на ЖИЗНЬ на подконтрольной Гражданам Украины территории.
шакалу импичмент
кроме того шакала необходимо привлечь к ответственности в будь який способ
как хY%лопского сексота и врага Украины
.
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Там ватные мрази в комментах исходят ядом
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плохо что не положил как вороненковский охранник
вариш рис, борщ ну никак не получиться
вся стрелка на стволах
шо вы все хотели??? они должны были джиоджицу показывать???
если решили быть бандитами - так будте ими
распустили сопли
допустили 2 жмура....
урки хитрые и всегда бьют первыми
и грош цена вам парни, если не перебьете остальных
они на больничках сейчас сраки замостырят, а потом в суде терпил бацать будут
это жизнь уличная..
как боксер и хулиган
не важно у кого медали и грамоты
выживает приспособленный
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