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Все про:Днепр_город (2755) Нацполиция (8137) стрельба (2437)

 Полиция о причинах стрельбы в Днепре: "Исключительно экономические интересы двух сторон". ВИДЕО

Стрельба в Днепре была вызвана конфликтом из-за денег.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь в эфире "9 канала".

По его словам, стрельба велась из автомата и пистолетов. "Этот конфликт - исключительно экономические интересы двух сторон (со стороны Саакяна и его брата и второй стороны, которую мы сейчас устанавливаем", - сказал он.

Чиновник отметил, что среди нападавших тоже есть раненые, которые отправлены на операцию.

"Они встречались и беседовали с нападавшими. И после беседы было нападение", - рассказал Грозь. Он подтвердил, что это была запланированная встреча.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате стрельбы в Днепре убит участник АТО Алексей Вагнер, ранен участник АТО, адвокат Эдмонд Саакян. ФОТО

Напомним, вечером 24 июля из автоматического оружия был тяжело ранен известный в Днепре воин-доброволец и адвокат пострадавших в стычках 9 мая ветеранов АТО Эдмонд Саакян. Смертельное ранение получил ветеран АТО Алексей Вагнер, служивший вместе с Саакяном в 20-м батальоне 93-й мотопехотной бригады. Алексей был пострадавшим во время нападения титушек 9 мая. Именно его интересы в производстве против организаторов и участников беспорядков представляет Саакян. Также был убит еще один человек.


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Вторую сторону еще не установили но Днепровский мусор уже заявил что все было из-за денег...
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А вы уже - атошников бьют . Меня вон кто-то банил . они громко это обсуждали . там масса саидетелей стрелки . или вы думаете что группа атошников собралась в одном месте , с адвокатом , а проезжающие мимо бандиты узнали их по цвету лица и начали пальбу ?

там стрелка минимум минут 15 была прежде чем стороны не договорились ...

думаю уже и вторая сторона известна и вам это не понравиться .
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а можно тут вот поподробнее, и желательно какие то ссылки на источники инфы
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источник инфо - свидетели . а для вас просмотрите видео полностью , полицейский говорит правду . даже удивлен .
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В 2014 я гордился своим городом, потом произошла "борьба с олигархами" и вот её результаты 9 мая и сегодня. Теперь жить в этом зашкварнике противно становится.
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Пипец . А вы уже знаете из за чего рубилово было ?

как эти люди собрались все вместе ? с адвокатом ? зачем им адвокат ?

они сидели на улице минут 15 и громко обсуждали бабки . а потом началась стрельба . люди были с обеих сторон .
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как то все мутно..зрадофилы уже раскричались, что вилкул убивает атовцев, а тут "вон оно как, михалыч"
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хотя если грозь--агент вилкула...то возможны варианты
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Филатов пешка Вилкула, Вилкул пешка кремля - Днепровское ОПГ в действии. Главу Народного Руха Украины (НРУ) Вячеслава Чорновила, убил киллер из Днепра за его высказывания против кремля. Дениса Вороненкова убили киллеры из днепропетровской области Ярослав Левенец и Павел Паршов. Нападение на Т Черновол осуществлялось жителем из Днепродзержинска Днепропетровская область - Какие нужно еще доказательства о том что осиное гнездо которое ликвидирует любые проявления патриотизма находится в днепропетровской области?
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омг Филатов--агент кремля я уже совсем запутался...как то вспоминается название статьи с ватного сайта "агенты путина на Украине перессорились и вскрыли друг друга" там в юмористической форме рассказывают, как наши деятели и их форумные сторонники обвиняют друг друга, что они агенты кремля)
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Вариант тут простой. Два брата-акробата Саакяны - Эдуард и Эдмонд давно с вилкуловцами на ножах из-за земельных паёв. И это началось не в 2014. а намного раньше. Возможно они и привлекли ребят на подмогу для разборок.
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то есть политика таки не причем, также как и то, что одна сторона атовцы?
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Я ни разу не зрадофил, но не верю, что эта вторая сторона не вилкуловские выкормыши.
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одно дело верить, а другое--знать наверняка..не обязательно более логичное объяснение(хотя у каждого своя логика зачастую)правильное
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Объяснение нужно искать на гектаре земли на улице Космической.
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Пока Филатов мэр, такое будет продолжаться регулярно...Один Днепр в криминальных сводках
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как же так?это же "правильный" чел, патриот, на кого батон крошишь?
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а филатов тут при чем ? оружие , близость к фронту , экономика . вы не поверите но в 300 м от этого места находится казино , которое сгорело , после чего юля закрыла все казино в украине ...
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Это Заявила та полиция, которая их пизди.а 9 мая:?
Тогда вопросов нет.
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Никто и не сомневался в предврительных выводах днепровских ментов, которые лично избивали АТОвцев 9 мая. Порошенковские менты тогда с титушками защищали колорадские ленточки ватников от АТОвцев.
Да и сразу было понятно, что АТОвцы на фронте воевали и свою кровь проливали именно за экономические выгоды и интересы, ага... Ну именно так выходит из логики ментов.
По логике аваковской банды получается, что менты в тылу не думают ни о чём кроме защиты родины и соотечественников, а солдаты на фронте, АТОшники только и думают об "экономических интересах"...
Маразм шоколадных воров крепчает.
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Вот так замыливается любое дело в пользу днепропетровских ОПГ и всегда руками прокуратуры, СБУ и другими государственными органами, вот из за чего я писал, что всю управляющую когорту Днепра, нужно садить в тюрьмы. Там прямое сотрудничество с кремлем, причем со времен Брежнева.
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Атошников за стрельбу в центре мирного города садить не нужно?
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рашист, тебя заклинило? Это хорошо
Покажи ещё в десятый раз свою дурь, что бы все видели...
В новости не сказано, что две группы были АТОшники. Это только в твоём воспалённом лшнехромосомном мозгу придумано.
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Дело темное.Удивляет оперативность выводов ментов и при этом не называют вторую сторону.Мутно как то.
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похоже, что АТОшникам предложили денег, за то, чтобы не давать показания на вилкуловцев по 9-му мая.
Ребята их послали, после чего все и началось.....
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И сразу адвоката с собой захватили?
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияПолиция о причинах стрельбы в Днепре: "Исключительно экономические интересы двух сторон". ВИДЕО
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