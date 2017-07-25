 Полиция о причинах стрельбы в Днепре: "Исключительно экономические интересы двух сторон". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь в эфире "9 канала".
По его словам, стрельба велась из автомата и пистолетов. "Этот конфликт - исключительно экономические интересы двух сторон (со стороны Саакяна и его брата и второй стороны, которую мы сейчас устанавливаем", - сказал он.
Чиновник отметил, что среди нападавших тоже есть раненые, которые отправлены на операцию.
"Они встречались и беседовали с нападавшими. И после беседы было нападение", - рассказал Грозь. Он подтвердил, что это была запланированная встреча.
Напомним, вечером 24 июля из автоматического оружия был тяжело ранен известный в Днепре воин-доброволец и адвокат пострадавших в стычках 9 мая ветеранов АТО Эдмонд Саакян. Смертельное ранение получил ветеран АТО Алексей Вагнер, служивший вместе с Саакяном в 20-м батальоне 93-й мотопехотной бригады. Алексей был пострадавшим во время нападения титушек 9 мая. Именно его интересы в производстве против организаторов и участников беспорядков представляет Саакян. Также был убит еще один человек.
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там стрелка минимум минут 15 была прежде чем стороны не договорились ...
думаю уже и вторая сторона известна и вам это не понравиться .
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как эти люди собрались все вместе ? с адвокатом ? зачем им адвокат ?
они сидели на улице минут 15 и громко обсуждали бабки . а потом началась стрельба . люди были с обеих сторон .
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Тогда вопросов нет.
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Да и сразу было понятно, что АТОвцы на фронте воевали и свою кровь проливали именно за экономические выгоды и интересы, ага... Ну именно так выходит из логики ментов.
По логике аваковской банды получается, что менты в тылу не думают ни о чём кроме защиты родины и соотечественников, а солдаты на фронте, АТОшники только и думают об "экономических интересах"...
Маразм шоколадных воров крепчает.
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Покажи ещё в десятый раз свою дурь, что бы все видели...
В новости не сказано, что две группы были АТОшники. Это только в твоём воспалённом лшнехромосомном мозгу придумано.
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Ребята их послали, после чего все и началось.....
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