 Российских владельцев обрушившейся в Одессе гостиницы оштрафовали на 1,751 млн грн. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", спецкомиссия, в состав которой вошли инженеры, чиновники и спасатели, заключила, что начатые владельцами работы по реконструкции привели к обрушению части здания. Сотрудники областного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции оштрафовали собственников на 1,751 млн грн.
"Сейчас ведутся работы по усилению и восстановлению конструкций здания", - сказал и. о. начальника управления государственного архитектурно-строительного контроля горсовета Александр Авдеев. Он уверяет, что здание уже не опасно для окружающих.
Напомним, 6 июня в гостинице "Юность" в Одессе разрушились вывеска с названием отеля и часть фасада с 12-го по 15-й этаж.
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