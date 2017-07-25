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Все про:гостиницы (90) обрушение (139) Одесса (5752) штрафы (723)

 Российских владельцев обрушившейся в Одессе гостиницы оштрафовали на 1,751 млн грн. ВИДЕО

Владельцев гостиницы "Юность", расположенной неподалеку от моря на ул. Академической в Одессе, оштрафовали за ее обрушение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", спецкомиссия, в состав которой вошли инженеры, чиновники и спасатели, заключила, что начатые владельцами работы по реконструкции привели к обрушению части здания. Сотрудники областного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции оштрафовали собственников на 1,751 млн грн.

"Сейчас ведутся работы по усилению и восстановлению конструкций здания", - сказал и. о. начальника управления государственного архитектурно-строительного контроля горсовета Александр Авдеев. Он уверяет, что здание уже не опасно для окружающих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В историческом здании Одессы обвалился потолок. ФОТОрепортаж

Напомним, 6 июня в гостинице "Юность" в Одессе разрушились вывеска с названием отеля и часть фасада с 12-го по 15-й этаж.


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как там исканлеры, немытые-))
Исполнение «закона Яровой» нарушит новый регламент Европейского союза о защите данных, из-за этого операторам придется заплатить штраф до 45 млрд рублей, передают «Ведомости» со ссылкой на Институт исследования интернета.
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Знаете почему здесь в Украине всегда будет русские орки, потому что в россии у президента ООО Рошен.
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хуторок сгорел а я хотел пробежаться пойти но не смог сегодня а тут смотрю по новостям -горит
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Весь российский бизнес должен быть прекращен в Украине, а тут российские владельцы!
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А когда она была сдана орками в эксплуатацию, до или после, сами понимаете о чём речь и это важно с точки зрения, кому ещё потребуется отвечать
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияРоссийских владельцев обрушившейся в Одессе гостиницы оштрафовали на 1,751 млн грн. ВИДЕО
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