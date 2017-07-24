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 На украинско-польской границе изъято 4 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска "Ягодин" помешали попытке контрабандного перемещения янтаря через украинско-польскую границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Сегодня ночью на выезд из Украины прибыл 20-летний украинец, житель приграничья, на автомобиле "Опель" польской регистрации. При проведении контрольных процедур пограничники решили инициировать проведение общего с таможенниками углубленного осмотра автомобиля.

В результате проверки, в задней балке колес обнаружены спрятанные камни янтаря. В соседнюю страну молодой человек пытался перевезти почти 4 килограмма "солнечного камня".

На украинско-польской границе изъято 4 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские таможенники изъяли у гражданина Украины 100 кг янтаря

На украинско-польской границе изъято 4 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба 02

Смотрите: 30 кг янтаря стоимостью более 1 млн грн изъяты на Волыни, - Нацполиция. ФОТОрепортаж




На украинско-польской границе изъято 4 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба 03

Сейчас янтарь и автомобиль, как средство незаконного перемещения товара, изъяты. Камни направлены на экспертизу. Общая сумма оценки конфиската устанавливается.

Смотрите: Пограничники на Львовщине выявили 106 кг контрабандного янтаря. ФОТОрепортаж
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несмешите!!!! 4 кило .... неделю назад тамже поляки 100 выудили .... исправилились типа
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вау-вау! аж 4 кг. Це для героїну замало, що казати про смолу землі...А де закони про цивілізований видобуток? падлюки.........
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Цензор.НЕТВидеоПроисшествияНа украинско-польской границе изъято 4 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба. ВИДЕО
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