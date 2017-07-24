 На украинско-польской границе изъято 4 кг контрабандного янтаря, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Сегодня ночью на выезд из Украины прибыл 20-летний украинец, житель приграничья, на автомобиле "Опель" польской регистрации. При проведении контрольных процедур пограничники решили инициировать проведение общего с таможенниками углубленного осмотра автомобиля.
В результате проверки, в задней балке колес обнаружены спрятанные камни янтаря. В соседнюю страну молодой человек пытался перевезти почти 4 килограмма "солнечного камня".
Сейчас янтарь и автомобиль, как средство незаконного перемещения товара, изъяты. Камни направлены на экспертизу. Общая сумма оценки конфиската устанавливается.
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