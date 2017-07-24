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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:переговоры (3416) нормандская четверка (421) Макрон (124)

 "Эммануэль, привет", - французский президент Макрон показал, как проходят телефонные переговоры в нормандском формате. ВИДЕО

Французский президент Эммануэль Макрон показал как проводятся телефонные переговоры в нормандском формате.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Макрон опубликовал начало переговоров на своей странице в Твитер.

Возле телефона с громкой связью, кроме Макрона, присутствует несколько человек. по громкоговорителю слышна речь на французском, английском и русском языках.

"Эммануэль, привет", - обратился к Макрону на русском языке один из участников телефонных переговоров.

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Продолжение эротического фильма ""Эммануэль" ))
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Арт-коллекционер купил татуировку на спине жителя Швейцарии Тима Штанера, рисунок которой был создан бельгийским художником Вима Дельвуа. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает DW.
Произведение искусства обошлось ценителю в 150 тысяч евро. После смерти Штайнера с его спины снимут кожу и, обработав ее специальным раствором, натянут на раму.
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Не проще было попросить Дельвуа еще раз намалякать, он же еще живой.
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"Эммануэль, привет", - обратился к Макрону на русском языке один из участников телефонных переговоров.

Це Путiн з ним на "ти" чи Барига? Чи Ангела?
Iнтрига вiд Цензора....
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обратился к Макрону на русском языке один из участников телефонных переговоров. Источник: https://censor.net.ua/v448984 , путин отпадает , он не знает языков .
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Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины"Эммануэль, привет", - французский президент Макрон показал, как проходят телефонные переговоры в нормандском формате. ВИДЕО
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