 "Эммануэль, привет", - французский президент Макрон показал, как проходят телефонные переговоры в нормандском формате. ВИДЕО

Возле телефона с громкой связью, кроме Макрона, присутствует несколько человек. по громкоговорителю слышна речь на французском, английском и русском языках.
"Эммануэль, привет", - обратился к Макрону на русском языке один из участников телефонных переговоров.
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- Бонжур Хуйло.
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Арт-коллекционер купил татуировку на спине жителя Швейцарии Тима Штанера, рисунок которой был создан бельгийским художником Вима Дельвуа. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает DW.
Произведение искусства обошлось ценителю в 150 тысяч евро. После смерти Штайнера с его спины снимут кожу и, обработав ее специальным раствором, натянут на раму.
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Це Путiн з ним на "ти" чи Барига? Чи Ангела?
Iнтрига вiд Цензора....
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