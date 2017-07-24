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 Политика Украины
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 Генерала Мельника отпустили на поруки. ВИДЕО

Начальника Центрального бронетанкового управления генерал-майора Юрия Мельника отпустили на поруки.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Генерала отпустили на поруки народных депутатов Андрея Тетерука и Юрия Березы, а также Героев Украины Евгения Межевикина, Игоря Герасименко и Василия Зубаныча. Суд постановил освободить Мельника из-под стражи немедленно. Обжалованию решение не подлежит.

Представитель прокуратуры Иван Федоренко не стал обсуждать причины такого решения суда и заявил, что обвинение подчинится постановлению.
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Читайте также: В ЧЕМ ПОДОЗРЕВАЕТ НАБУ ДИРЕКТОРА ЛЬВОВСКОГО БРОНЕТАНКОВОГО ЗАВОДА РОМАНА ТЫМКИВА И НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БРОНЕТАНКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ ВСУ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ЮРИЯ МЕЛЬНИКА

Как сообщал Цензор.НЕТ, НАБУ и САП задержали должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" за организацию коррупционной схемы с не новыми двигателями. В частности, вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались двигатели, которые ранее были в использовании. Таким образом, по данным следствия, они в 2015 году совершили растрату бюджетных средств на сумму 28,5 млн грн.

15 июля суд принял решение об аресте директора Львовского бронетанкового завода Тымкива на 60 суток с возможностью внесения залога в 2 млн грн.

18 июля за Тымкива залог внесла его сестра.

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А что будет с поручителями, если генерал драпанёт?
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Нічого - в них же депутатська недоторканість !
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Мафія не дає арештувати ключового свідка, щоб він не здав всю схему махінацій, а там вже мова йде про мільярди гривень збитків державі за 25 років розкрадання військового майна і продажу його на заводи під виглядом нових агрегатів закуплених в РФ.
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Какой бы ни был золотой этот генерал, руку нагрели они на контрабасе и оборонке нормально. При чем по обе стороны, воююще-торгующие б...ть.
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Этот "золотой" генерал, два года живет в Киеве с семьей на сьемной квартире и ездит на Фольсквагене б/у!
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Не у всех... или для Вас Герои Украины не в счет?
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Кожен міряє по собі. Якщо людина падлюка, то і всіх інших вважає такими. Куд и він "драпанет"? Різне бидло таку ж думку висловлювало і стосовно генерала Назарова. Однак він в Україні, і продовжує боротися проти брехні і несправедливості. Просто комусь дуже хочеться продати наших військових.
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Где ещё есть такой дебелизм,чтобы вора отпустили на поруки двух типов гопников,прикрывшись мандатами....
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А где еще гопникам-троллям вражеским позволяют в коментах сидеть?
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Уже одно то, кому отдали на поруки, говорит против генерала. Эти два клоуна находятся в комитете Рады по обороне.
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Не думаю, что мнение мутного Корбана может исправить ситуацию. Депутаты, впрочем как и президент, палец об палец не ударили, чтобы по-настоящему изменить судебную систему. Теперь они поголовно не доверяют судам, так кто им доктор. Суд, будь он по-настоящему судом, должен разобраться и вынести справедливое решение по Закону. Когда это касается кого-то из "своих" начинается шоу.
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Для вас он мутный, а для меня он человек, который спас мою семью от войны. Он вместе с командой Коломойского прикончил русскую весну Путина. Они спасли юг Украины! И я за это им благодарен. Пусть воздастся каждому по его заслугам.
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Там достойные люди в комитете...Пашинский, Черновол,Винник,Савченко.....с такими оборонщиками.......
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На поруки Тетерука и Березы - это почти как чистуха.
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Думаю, что их (героев) просто использовали. Схему печатали в СМИ. Она реально черная. присутствие Тетерука и Береза однозначно показывает, где сидят бенефициары этой схемы. А реальным героям-атошникам совет - лучше не мараться о подобное дерьмо.
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Поручителів--під варту. Ганьба депутатам, які покривають крадіїв і шахраїв.
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Василий Казимко - ты, клоун, уже судом стал, чтоб определять "крадіїв і шахраїв"?
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И 2-х Героев Украины тоже? А и то правда, повоевали, теперь пусть посидят, диванный рассуждатель хренов!
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Если б кто-то достойный взял на поруки, а эти себя давно скомпроментировали.
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Специально такие как ты типа "компрометируют", недоразумение ольгинское.
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Что и требовалось доказать. Пусть посидит дома до суда, сил набереться.
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сегодня 23 июля 1941 года был расстрелян генерал армии РККА героя советского дохлого союза командующий Западным фронтом Дмитрий Григорьевич Павлов.За то что сдал Белоруссию почти без боя.Предатель.
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По этому поводу я писал:Когда власть уж ОЧЕНЬ быстра на расправу - возникает Очень много вопросов. Как говорится: А судьи кто, так же как и заказчики этого дела. А вот вам и вопрос с ответом: Как быстро кого-то из зала суда освобождали на поруки и самое главное так это поручатели - два подонка из НФ по которым зона плачет! Такое вп
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Вы тоже читать не умеете? Там в поручителях еще два Героя Украины. Тоже подонки?
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Так в том то и дело что в наградных у нас ходят в основном те кого обласкала эта власть. Недаром общественность награждает воинов своими наградами.
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То есть ни хрена не делали, лежали как ты на диване пивасик потягивали, херню в комментах писали и Героев получили?! А ты , диванный вояка, почему героя не получил?
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Я смотрю что дебилов у нас в стране не уменьшается а наоборот! Вот благодаря таким как ты и набралось 54% приведших этих падалей к власти и по всей видимости они дальше получат от таких как ты поддержку.
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Дыбил тут ты, т.к. я за шоколадного не голосовала и голосовать не собираюсь. Меня бессит когда диванные умники пишут херню о людях, которые воевали. Для меня мнение моих знакомых, которые воевали, лично знакомы с Мельником и очень хорошо о нем отзываются, важнее чем слюнобрызганье в комментах диванного вояки.
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Какие то остолопы у нас в судейских органах! Какие могут быть "поруки" если есть корупционная схема и в ней болтаются и генералы и рядовые?Отправьте Берёзу и кто там ещё на передовую при атаке сепаров и пусть там ждут подхода танка со старым двигателем.Ждать будут до морковкиного дня! Вобщем превратили суды в фарс!Вы ещё выпишите Жирика гарантом,он вам нагарантирует! Чего там делают Герои Украины? Они громче всего должны бы возмущаться таким мухлеванием.
ТЯЖЕЛО В ДЕРЕВНЕ БЕЗ НАГАНА!!!
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Да посадите уже хоть кого, всех коррупционеров отпускают под залог или поручительство.
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в сссре дохлом расстреляли 5 маршалов и отравили одного Генсека ВКП(б) товаристча сРалина,генералов настреляли кажись около 280
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Блин нареформатили! Чего только не понапридумывали, что бы ворье не садить.
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в советском союзе был враг народа весь народ,ГУЛАГ им не врагом был а братом...
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И пишут, и пишут..
Ни уха, ни рыла не понимающие в этой истории с двигателями....
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на 19 съезде ВКП(б) в октябре 1952 года товаристч Сралин сделал много всяких предложений по реарганизации работы дохлого СССРа,съезд не принял ни одного з них и по факту фюрер СССРа по окончании съезда стал НИКЕМ.вот такой макар нарисовался...
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Ну, если Юра Берёза поручился, то, как говорится, ОЙ........
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГенерала Мельника отпустили на поруки. ВИДЕО
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