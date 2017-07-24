 Генерала Мельника отпустили на поруки. ВИДЕО

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Генерала отпустили на поруки народных депутатов Андрея Тетерука и Юрия Березы, а также Героев Украины Евгения Межевикина, Игоря Герасименко и Василия Зубаныча. Суд постановил освободить Мельника из-под стражи немедленно. Обжалованию решение не подлежит.
Представитель прокуратуры Иван Федоренко не стал обсуждать причины такого решения суда и заявил, что обвинение подчинится постановлению.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, НАБУ и САП задержали должностных лиц Вооруженных сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод" за организацию коррупционной схемы с не новыми двигателями. В частности, вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались двигатели, которые ранее были в использовании. Таким образом, по данным следствия, они в 2015 году совершили растрату бюджетных средств на сумму 28,5 млн грн.
15 июля суд принял решение об аресте директора Львовского бронетанкового завода Тымкива на 60 суток с возможностью внесения залога в 2 млн грн.
18 июля за Тымкива залог внесла его сестра.
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Не имеет смысла держать Юрия Мельника под арестом
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Не имеет смысла держать Юрия Мельника под арестом
https://censor.net.ua/blogs/6606/ne_imeet_smysla_derjat_yuriya_melnika_pod_arestom
Не торопитесь. Я понимаю, что это стало все раздражать, НО.................
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ТЯЖЕЛО В ДЕРЕВНЕ БЕЗ НАГАНА!!!
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Ни уха, ни рыла не понимающие в этой истории с двигателями....
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