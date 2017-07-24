 "Вот мы здесь сидим, а ЦРУ нас слушает", - Жириновский в эфире росТВ рассказал россиянам о мощи американской разведки. ВИДЕО

"Посмотрите, Цукербергер (ред. - вероятнее всего Жириновский говорит об основателе Фейсбук Марке Цукерберге). На какой машине он ездит? Старая машина с механической коробкой! Многие из них уже компьютерами не пользуются! Боятся! Потому что электронная разведка сегодня - все обо всем знают американцы... Вот сейчас мы сидим, а ЦРУ нас слушают", - заявил Жириновский.
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Хотя у них уже не спеша не проходит... - ТАМ "поносом" ВАЛИТ
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Такие как ты воспитаны в духе маразма и скорее всего это не прекратится!
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СусликаЦРУ видишь?
- Нет.
- А он есть...
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Несет бред на ТВ в эфире, и говорит, что ЦРУ ЭТО слушает...
Лично мне жалко тех аналитиков ЦРУ которые просто обязаны этот маразм анализировать.
Им за это молоко положено и бокал красного. И режим три через три.
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Боюсь если как следует изучу эти темы - полностью разочаруюсь в человечестве.
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Фронтовой медик спасла жизнь более полутысячи раненых бойцов http://dlvr.it/PXhKz7
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ТРЕПЕЩИТЕ, ибо это не шутки.
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Служба безопасности Украины демонтировала опто-волоконные линии связи с Крымом,по которым на полуостров в последние годы шел интернеттраффик
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"у них развєдка дуже харашо работає. коли хтось іде срать - вони одразу знають."
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