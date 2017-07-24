 "Вот мы здесь сидим, а ЦРУ нас слушает", - Жириновский в эфире росТВ рассказал россиянам о мощи американской разведки. ВИДЕО

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Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский заявил, что в отношениях России и США ничего не изменилось со времен "холодной войны", а американские разведывательные службы стали такими мощными, что их боятся даже граждане США."Посмотрите, Цукербергер (ред. - вероятнее всего Жириновский говорит об основателе Фейсбук Марке Цукерберге). На какой машине он ездит? Старая машина с механической коробкой! Многие из них уже компьютерами не пользуются! Боятся! Потому что электронная разведка сегодня - все обо всем знают американцы... Вот сейчас мы сидим, а ЦРУ нас слушают", - заявил Жириновский.