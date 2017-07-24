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 Общество, За рубежом
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Все про:Жириновский (526) кибербезопасность (192)

 "Вот мы здесь сидим, а ЦРУ нас слушает", - Жириновский в эфире росТВ рассказал россиянам о мощи американской разведки. ВИДЕО

Депутат российской Госдумы Владимир Жириновский рассказал россиянам о "коварных" замыслах США и мощи американских кибервойск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Жириновский заявил, что в отношениях России и США ничего не изменилось со времен "холодной войны", а американские разведывательные службы стали такими мощными, что их боятся даже граждане США.

"Посмотрите, Цукербергер (ред. - вероятнее всего Жириновский говорит об основателе Фейсбук Марке Цукерберге). На какой машине он ездит? Старая машина с механической коробкой! Многие из них уже компьютерами не пользуются! Боятся! Потому что электронная разведка сегодня - все обо всем знают американцы... Вот сейчас мы сидим, а ЦРУ нас слушают", - заявил Жириновский.

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та вас ніхто не слухає. бо в дурдомі більше правди кажуть чим ви.
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ВЕЧНЫЙ ЖИД жириновский опять туман напускает,взгляните в эти тупые ,коровьи глаза участников передачи,ну мля............
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Да ты в туалете пе.нешь, они узнают что ты ел ... )))
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Доктор повинен слідкувати за паціентом, тим більш за буйним.
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Сидит Жирик на унитазе, а ЦРУ по переливам трелей из его задницы через встроенные микрофоны узнает все российские секреты и тайны.
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КРЫША ЕДЕТ НЕ СПЕША ТИХО ШИФЕРОМ ШУРША....
Хотя у них уже не спеша не проходит... - ТАМ "поносом" ВАЛИТ
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ЕСЛИ бы не только слушали а и УНИЧТОЖАЛИ.. тогда бы цены им не было !!!
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в его ватнопидорской голове не помещается , как богатейший человек не ездит на бентли с стразах)))
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Кому ты идиот нужен?
Такие как ты воспитаны в духе маразма и скорее всего это не прекратится!
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Трепещите козломордые,все так и есть,даже в лифте вы насрать инкогнито не сможете,ваши биометрическиеи жопы у ЦРУ на гачке
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Скорее отключайте интернет. Выбрасывайте на помойку айфоны и ноутбуки, банковские карты, телевизоры,холодильники с микроволновками. Жгите доллары,наконец! Спасайтесь.
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Ужас не в том, что в студии идёт шоу ИДИОТОВ, а в том, что этих ИДИОТОВ поддерживает зал ИДИОТОВ - граждан РФ !!!
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Хто сдесь? Мания преследования, но с точностью наоборот, это фсб-кгб слушает свою скрепную паству баранов....Совок возвращается.....
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Жирик пусть попросит ЦРУ,чтобы американцы уничтожили российские спутники и тогда ватников никто не будет подслушивать
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бедные работники ЦРУ. такое слушать...им молоко за вредность давать надо!
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Смотрю на ЭТО, и не понимаю где у людей (а в случае рашки - человекоподобных) логика....
Несет бред на ТВ в эфире, и говорит, что ЦРУ ЭТО слушает...
Лично мне жалко тех аналитиков ЦРУ которые просто обязаны этот маразм анализировать.
Им за это молоко положено и бокал красного. И режим три через три.
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Ну даже не знаю. Так углубляться в психологию, нейропрограммирование, и статьи о влиянии времен года и лунных фаз на шизофреников - я пока не планировал.
Боюсь если как следует изучу эти темы - полностью разочаруюсь в человечестве.
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О дебил, они вас в студии не только слушают но даже видят по телику... хотя сомневаюсь что вы нах кому то нужны.
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Значит запретят мобильную связь и интернет..и пересадят всех на телеги... Ну а хуле...здорово!!!!!
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ЗДОРОВЬЯ и СЧАСТЬЯ тебе девочка!!! И низкий ПОКЛОН от всех УКРАИНЦЕВ!!!
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жириновский погружается в коллективное сознание москвитян и вещает оттуда самые откровенные мысли от самых соков земли московской....
ТРЕПЕЩИТЕ, ибо это не шутки.
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Жирик, а психиатры из ЦРУ уже замахались изучать тараканов в ваших ватных бошках.
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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 4 ч.4 часа назад
Служба безопасности Украины демонтировала опто-волоконные линии связи с Крымом,по которым на полуостров в последние годы шел интернеттраффик
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жирик Подеревянского наслушался. Ещё когда было написано:

"у них развєдка дуже харашо работає. коли хтось іде срать - вони одразу знають."
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Та то фигня. Жириновский и Ко только что-то сказать хотят, а любой здравомыслящий человек уже знает что они скажут.
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жирік, так горлопанити,як ти, прослушка і нах непотрібна, тим більше, в тебе на пиці усе написано
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пора уже жирику о Боге подумать,а он все про ЦРУ-сам агент......
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Да Кому ты,ЧМО,"нужен"???...Разве,что психиатрам в дурдоме...
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"Вот мы здесь сидим, а ЦРУ нас слушает", - Жириновский в эфире росТВ рассказал россиянам о мощи американской разведки :"Вот мы здесь сидим, а ЦРУ нас слушает", - Жириновский в эфире росТВ рассказал россиянам о мощи американской разведки - Цензор.НЕТ 3698
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сказать в эфире что их слушают..ну это вАще...супер маразм жирика!
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Цензор.НЕТВидеоОбщество"Вот мы здесь сидим, а ЦРУ нас слушает", - Жириновский в эфире росТВ рассказал россиянам о мощи американской разведки. ВИДЕО
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