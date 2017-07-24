 Герой войны, летчик-штурмовик Волошин стал замгендиректора Николаевского аэропорта. ВИДЕО

Напомним, ранее Волошин рассказал о причинах своего увольнения из Вооруженных Сил Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook в ответ на блог главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Поможем найти работу пилоту штурмовика Су-25 Владиславу Волошину".
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Как отмечал Бутусов, Волошин неоднократно наносил результативные удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылета. "За свои вылеты в 2014-м может претендовать, пожалуй, на звание самого отчаянного военного летчика Украины", - пишет журналист
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Поможем найти работу пилоту штурмовика Су-25 Владиславу Волошину
https://ua.censor.net.ua/blogs/6437/pomojem_nayiti_rabotu_pilotu_shturmovika_su25_vladislavu_voloshinu
Успехов герою в работе на благо Украины.
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По-моему, пользы от этой публикации все равно ноль (большинству насрать), а вот вред может біть (единиц он может заинтересовать).
Поэтому, по-моему мнению, сильно акцентировать внимание на таких людях не стоит, чтобы потом не писать с прискорбием "зарезан неизвестными в своем подъезде" или "был взорван в собственном автомобиле".
Живые герои нам нужнее, чем одноразовая "сенсация".
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Они просто нарыли, что в ВВС Украины есть лётчик -штурмовик по фамилии Волошин и вуаля! Фейк готов!
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Аэропорт работает ОТЛИЧНО и Дай Бог Николаевскому Аэропорту так-же работать.
Единственный минус мало скамеек и особенно урн. Больше урн возле скамеек ставьте генералы а так все классно у нас, в Україні. Так тримати.
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