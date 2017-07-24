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 Политика Украины
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Все про:авиация (1810) армия (7979) Николаевская область (824) Савченко Алексей (14)

 Герой войны, летчик-штурмовик Волошин стал замгендиректора Николаевского аэропорта. ВИДЕО

Герой войны, летчик-штурмовик Владислав Волошин занял должность заместителя генерального директора по авиационным вопросам Николаевского аэропорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

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Напомним, ранее Волошин рассказал о причинах своего увольнения из Вооруженных Сил Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook в ответ на блог главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Поможем найти работу пилоту штурмовика Су-25 Владиславу Волошину".Герой войны, летчик-штурмовик Волошин стал замгендиректора Николаевского аэропорта 01

Как отмечал Бутусов, Волошин неоднократно наносил результативные удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылета. "За свои вылеты в 2014-м может претендовать, пожалуй, на звание самого отчаянного военного летчика Украины", - пишет журналист


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Бойові льотчики мають ставати командувачами військово-повітряних сил України, а не носити папірці в закритому аеропорту, на якому сідає один військовий літак за 3 місяці. Звільнення бойового льотчика з ВПС це особиста трагедія кожного свідомого українця, це втрата на мільйони гривень, які витрачені на підготовку досвідченого фахівця з бойовим досвідом. Не можна відпускати таких фахівців, потрібно платити їм будь які гроші, тільки щоб вони передавали свій досвід війни молодим льотчикам та готували собі заміну!
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Армейским барыгам пофиг, летчик, налетчик. Главное на АТО бабло ковать...
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А кацапи стверджували, що якийсь Волошин на штурмовику!!!!???? Боїнг збив! Це про нього? Аж тепер я зрозумів, що кацики не перше-ліпше прізвище вигадали, а конкретного пілота назвали. Видно, добряче їм сала нашого, українського за цап'ячу шкуру залив!
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Вот это - ЛЕТЧИК!....а Героя Украины дали другой "залетчице"...
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И вот нафига подставили мужика, публикую инфу о нем и его дальнейшей жизни?
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Герхард - а в чем подстава? Мы должны в своей стране - кого то боятся?...
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В том, что с нехорошей регулярностью убивают героев АТО уже после дембеля.
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Герхард - было несколько случаев это правда..., так что теперь из за этого вся страна должна уйти в схроны? Как то стыдно из за пидаров прятаться...
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Уходить в схроны не надо.
По-моему, пользы от этой публикации все равно ноль (большинству насрать), а вот вред может біть (единиц он может заинтересовать).
Поэтому, по-моему мнению, сильно акцентировать внимание на таких людях не стоит, чтобы потом не писать с прискорбием "зарезан неизвестными в своем подъезде" или "был взорван в собственном автомобиле".
Живые герои нам нужнее, чем одноразовая "сенсация".
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Кстати,да судя по тому как по Украине свободно разгуливают орки чревато...
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Хероев, которые разбомбили в руины Грозный в 1999-м году тоже назовёшь, подхуйловник?
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Так тож свои были, а пид@расы ,как они сами говорят, своих НЕ сдают!
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Не бомбивших Луганск, а уничтожавших врагов Украины.. И правильно делавших.
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Вы еще забыли рассказать про тех, кто вместе с Волошиным сбивали боинг. Ведь не он сам справился с такой машиной-то, там действовало целое авиационное крыло!
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мда., Владислав, тримай вухо в остро з цим бородатим співаком з УБОзу.
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Так вот откуда у россосийских дегенерато-журнаглистов взялась идея лётчика Волошина?

Они просто нарыли, что в ВВС Украины есть лётчик -штурмовик по фамилии Волошин и вуаля! Фейк готов!
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Откуда у них креатив, если россией правит троечник??
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осталось пристроить "испанского диспетчера"...)))
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А Су-25 размером с Боинг-747 мы ловко спрятали до лучших времен. :D С него мы будем потом производить орбитальные метеоритные бомбардировки подмосковья.
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Кто-то там переживает за жизнь наших героев,не волнуйтесь,рашисты, за наших, знают в несколько раз больше,чем мы.Они его еще в 2014 году к Боингу привязали, а мы только сейчас узнаем,что был такой геройский летчик-штурмовик.
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Лучше бы, конечно, чтобы Владислав передавал молодежи боевой опыт - готовил летчиков-снайперов для ВСУ.
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Полторак с Муженко если захотят, то сами всех подготовят не вставая из кресел, как два пальца...
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Иванков,так лучше бы и ты вернулся в Украину и вступил в ВСУ...
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Так когда можно будет прилететь в этот аэропорт?
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К концу года, сейчас ведутся переговоры с турками и райн эир.
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Дай Бог офицеру на его новой должности. Позавчера провожал своих друзей из Херсонского Аэропорта через Турцию в Германию без проблем за пять минут. Страховки показывали плюс доллары на проживание так хлопци пограничники только посмеялись.
Аэропорт работает ОТЛИЧНО и Дай Бог Николаевскому Аэропорту так-же работать.
Единственный минус мало скамеек и особенно урн. Больше урн возле скамеек ставьте генералы а так все классно у нас, в Україні. Так тримати.
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Не слишком прямо, в Германию через Турцию ?
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Цензор.НЕТВидеоПолитика УкраиныГерой войны, летчик-штурмовик Волошин стал замгендиректора Николаевского аэропорта. ВИДЕО
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