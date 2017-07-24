 Герой войны, летчик-штурмовик Волошин стал замгендиректора Николаевского аэропорта. ВИДЕО

Как передает

, об этом на странице в

сообщает глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

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Напомним, ранее Волошин

своего увольнения из Вооруженных Сил Украины. Об этом он написал на своей странице в

в ответ на блог главреда

Юрия Бутусова